Эрдоган намерен создать у границ Израиля вторую Ливию, - И.Субботин

00:20 24.05.2021

В Анкаре предлагают проложить морской коридор до сектора Газа



Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

23 мая 21



Объявление о прекращении огня между Израилем и движением ХАМАС не сняло всех конфликтных вопросов вокруг сектора Газа. Один из наиболее яростных защитников Палестины, Турция усиленно продвигает идею подписания морского меморандума с администрацией прибрежного анклава, наподобие того, который был заключен двумя годами ранее между Анкарой и Триполи без учета интересов других стран Средиземноморского региона. В Израиле видят в инициативе попытку президента Реджепа Тайипа Эрдогана развязать экономическую войну и в очередной раз бросить вызов блокаде сектора Газа.



Идея о том, что Анкара могла бы реализовать "ливийскую модель", подписав сделку с сектором Газа, получила широкое распространение в турецких СМИ.



Автором инициативы стал бывший командующий Военно-морскими силами (ВМС) Турции контр-адмирал Джихат Яйджы, который считает, что к соглашению двухлетней давности о разграничении морских зон между Анкарой и Триполи можно было бы подключить и сектор Газа, находящийся в израильской блокаде. Это позволило бы обеспечить администрации анклава, возглавляемой ХАМАС, поддержку с моря, считают в Анкаре. Инициатива создает эффект узаконения претензий турок на ряд спорных районов в Восточном Средиземноморье.



На предложение обратили внимание израильские СМИ, увидевшие в ней желание Эрдогана получить доступ к газовым месторождениям у побережья еврейского государства. Как отмечает Jerusalem Post, концепция Яйджы поставит Израиль и Турцию на грань столкновения и ударит по участию еврейского государства в проекте Восточносредиземноморского газопровода (EastMed). "Турция проведет линию от турецкого побережья прямо до Газы, предположительно разделив море и создав коридор. Это отрезало бы Израиль от EastMed, который Израиль, Греция и Кипр хотят построить вместе, – пишет Jerusalem Post. – Это очевидная экономическая война, которая бросает вызов целям Израиля в сфере энергетики".



После того как движение ХАМАС пришло к власти в Газе, израильская, а вместе с ней и египетская стороны ввели блокаду прибрежного анклава. На сухопутной границе он был обнесен крепкой стеной с сохранением контрольно-пропускных пунктов. Помимо этого, власти еврейского государства запретили судоходство в 20-мильной зоне вдоль береговой линии. Официально декларировалось, что такие меры нужны с точки зрения борьбы против оружейных поставок боевикам. Но защитников интересов Газы такое объяснение не удовлетворило. Существовавшее с 2006 года международное движение "Свободная Газа" занялось организацией морских караванов до анклава из европейских портов. Кампания получила название "Флотилия свободы".



Израильтяне интерпретировали действия "Флотилии" как провокацию и попытку доставить палестинским формированиям оружие под видом гуманитарных грузов. Если в 2008–2009 годах активистам удалось добраться до берегов анклава, позже Израиль стал жестко пресекать все вылазки. В большинстве случаев перехваты караванов обходились без применения оружия. Однако в 2010 году попытка прорыва блокады привела к жертвам. Следовавший в составе шести иностранных судов турецкий паром "Мави Мармара" был встречен израильскими ВМС с боем при приближении к Газе. В ходе операции погибли восемь граждан Турции и один американец турецкого происхождения. Штурм каравана подорвал отношения Турции и Израиля.



Связи двух стран пережили еще один удар, когда в 2018 году Израиль применил силу в ходе беспорядков на границе с сектором Газа. Тем удивительнее было наблюдать, как в 2020 году тот же Яйджы в статье для журнала Turkeyscope, который выходит под эгидой Центра исследований Ближнего Востока и Африки имени Даяна Моше (Тель-Авивский университет), предложил еврейскому государству заключить соглашение о делимитации морских границ. Контр-адмирал высказывался за расширение действия двустороннего меморандума Анкары и Триполи о морских границах и передачу в руки Израиля в Восточном Средиземноморье 12-го морского блока и частично блоков 7, 8, 9, 11. Статья была воспринята как сигнал о необходимости примирения.



Хотя Джихат Яйджы не имеет официальной должности, его высказывания, согласно широко распространенной оценке, помогают властям республики зондировать общественное мнение по поводу целесообразности некоторых внешнеполитических проектов. Контр-адмирал был одним из основателей концепции "Голубая родина" – военно-политической доктрины, которая декларирует справедливость претензий Турции на широкую юрисдикцию в Эгейском и Средиземном морях. Именно он был одним из авторов договоренностей между Анкарой и Триполи. Нынешняя его инициатива, вероятно, призвана продемонстрировать смену настроений в Анкаре и полный отказ от сотрудничества с израильской стороной.



На встрече с турецкой молодежью 19 мая Эрдоган заявил о нежелании сотрудничать с израильским руководством: "Нетаньяху (премьер-министр Израиля. – "НГ") никогда не был нашим другом и никогда им не станет. Мы продолжим идти по нашему пути борьбы". Израиль отвечает взаимностью: посол еврейского государства в США Гилад Эрдан на спецзаседании Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН заявил, что "турецкие лидеры не имеют никакого права упрекать Израиль", и выразил уверенность, что демонизация Израиля Турцией, "вдохновляет отвратительные антисемитские нападения по всему миру".



Впрочем, разные позиции по поводу Палестины не мешают странам сохранять экономические контакты.



Старший научный сотрудник швейцарского исследовательского центра "Глобальная инициатива против транснациональной организованной преступности" Джалел Харшауи заявил "НГ", что план проложить коридор между Турцией и Газой выглядит нереалистично: "По сути, это нарратив, который призван представить Турцию в качестве потенциального спасителя Газы. Другое очевидное преимущество для Анкары состоит в том, что такой тип нарратива вызывает сомнения в законности нынешних разграничений в этом морском районе, где существует несколько нерешенных споров". Но собеседник "НГ" отметил, что Турция мало что может сделать в том, что касается распространения "ливийской модели" на сектор Газа: если правительство в Триполи, с которым Анкара заключила сделку в 2019 году, было признано ООН, движение ХАМАС же никто так и не признал государственным субъектом.