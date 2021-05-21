Только союз Москвы и Пекина спасет мир от ядерной войны? - А.Кошкин

00:22 24.05.2021

Только союз Москвы и Пекина спасет мир от ядерной войны?

Стратегический баланс установлен и будет поддерживаться.



АНАТОЛИЙ КОШКИН, 23 мая 2021, 15:23 - REGNUM Еще относительно недавно в Японии, как и на Западе в целом, рассматривали Россию как "нисходящее государство" (declining state), которое в недалеком будущем должно исчезнуть с карты мира как крупное территориальное образование. "Идеологи" развала России по образцу распада СССР считали, а кое-кто считает и сейчас, что к 2030 году от страны останется лишь малая часть существующих территорий, и она превратится в одно из небольших ничего не значащих государств, с которым никто не считается.



"Коллективный Запад" разработал и план расчленения нашей страны на колонии:



Сибирь должна отойти к США;

Северо-Запад - к Германии;

Юг и Поволжье - к Турции;

Дальний Восток - к Японии, чтобы установить прямой контроль за сырьем Сибири и Дальнего Востока.



Но планы "расчленения России" остались на бумаге и в возбужденных умах недругов нашей страны. Русские не захотели дальше распадаться, на удивление быстро выстроили современные армию и флот, накопили резервы и, хотя и медленно, приступили к воссозданию страны как мировой державы. Вместе с тем, испытывая прямое давление США и их союзников с целью вернуть Россию к ельцинским временам подчинения "коллективному Западу", Кремль стал создавать с Китаем альянс, именуемый "стратегическим партнерством". Альянс, который при любых расчетах способен эффективно противостоять не только военной машине США, но и спешно сколачиваемому для борьбы с объявленными врагами Китаем и Россией блоку всех зависимых от Вашингтона стран Европы и Азии. Цель не скрывается - взять КНР и РФ в кольцо военных баз по всему периметру их границ, создавать вдоль российских и китайских рубежей "горячие точки" и тем самым поддерживать постоянную напряженность, обрекая Москву и Пекин на отрыв значительных материальных средств на обеспечение надежной обороны и безопасности.



При этом для "обоснования" такой политики и стратегии в западных СМИ развернули оголтелую пропаганду российской и китайской "угрозы", якобы нависшей над пресловутым "свободным миром". И это при том, что и Россия, и Китай, если можно так сказать, "территориально самодостаточны" и на чужие земли не претендуют. Хотя и считают себя вправе отстаивать историческую принадлежность территорий, которые в свое время в силу тех или иных обстоятельств были от них отторгнуты.



Отрадно, что, например, в соседствующей как с Россией, так и с Китаем Японии наряду с шовинистическими существуют и трезвые настроения и представления по поводу целей российско-китайского альянса и его позитивного влияния на международную обстановку и баланс сил в мире.



Это проявилось в комментариях японских читателей одной из центральных японских газет "Майнити симбун", опубликовавшей материал, посвященный, как пишет издание, "красочной и пышной церемонии запуска строительства четырех новых современных энергоблоков на двух АЭС Китая".



К сожалению, корреспондент газеты в Пекине увидел и в этом примере сотрудничества прежде всего "конфронтационный аспект", написав: "Это событие знаменует собой значительное углубление и расширение всестороннего китайско-российского сотрудничества в самых чувствительных областях, в том числе в области атома, космоса и военно-технического сотрудничества. Все это происходит в условиях углубления конфронтации оси Китай-Россия с Соединенными Штатами".



По логике японских аналитиков выходит, что все политические и торгово-экономические связи, не говоря уже о военно-техническом сотрудничестве, двух соседних дружественных стран, имеют непременно антиамериканскую и антияпонскую направленность. Вот и корреспондент "Майнити симбун", похоже, не может выйти за рамки такой "парадигмы". Он убеждает японского читателя: "Китай и Россия углубляют отношения многостороннего сотрудничества, например, подписали историческое соглашение о взаимодействии в создании исследовательской базы на Луне. Имея в виду конфронтацию с Соединенными Штатами, в совместном заявлении министров иностранных дел России и Китая сказано о резко негативной реакции Пекина и Москвы на провозглашенный США "мировой порядок на основе неких устоявшихся правил".



Но японцы, которые уже более 75 лет живут по "американским правилам", воспринимают несогласие с ними как естественное проявление стремления народов к свободе от диктата дяди Сэма.



Пользователь под ником aso nonde morau shikanai написал: "Это не мировой порядок, основанный на правилах! Это мировой порядок, основанный на правилах, установленных США!"



О вынужденном противостоянии давлению Вашингтона говорит читатель, подписавшийся gpm: "Перед лицом такого врага, как Америка, Китаю и России не остается ничего другого, как крепить свой союз!"



Из этого делается верный вывод о том, что только блок России и Китая способен удержать мир от сползания к "большой войне". Как в ситуации, когда Советский Союз, напрягая все силы, обеспечивал баланс в вооружениях с противостоящей ему враждебной коалицией во главе с США. Это понимают многие японцы. Один из них, mwm, пишет: "Мир пока стал спокойнее. Американская гегемония получила мощный противовес".



Так есть и так будет.



"В этом году отмечается 20-летие подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, который имеет очень важное значение. За последние 20 лет данный договор заложил прочную правовую основу для здорового, устойчивого развития российско-китайских отношений и способствовал оптимизации и модернизации двусторонних отношений", - заявил министр иностранных дел КНР Ван И на переговорах в марте сего года с Сергеем Лавровым.



Глава МИД КНР выразил уверенность, что соглашение поможет обеим сторонам придать новый импульс развитию отношений. Возможно, этому документу понадобится новое наполнение. В последние дни, особо отметил Ван И, "горстки европейских сил выступают на международной арене с обвинениями" в адрес Пекина и Москвы, но они знают, что "ложь под надуманным предлогом и попытки вмешиваться во внутренние дела Китая и России уже далеко ушли в прошлое".



Полагаю, американским и японским политикам и стратегам следовало бы умерить свою риторику "осуждения" суверенной политики России и Китая, прекратить "окружать" наши страны, признать реальность и не доводить дело до необходимости "нового наполнения" российско-китайского договора.