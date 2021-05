Изнутри ужасные: в США зафиксировали рост экстремистских настроений, - К.Сенин

00:25 24.05.2021 Большинство случаев гибели людей в результате террористических нападений связано с действиями сторонников теории превосходства белой расы

Кирилл Сенин

23 мая 21

Американские силовики бьют тревогу - экстремистские настроения в стране взять под контроль не удается. В период с 2017 по 2019 год в результате преступлений террористической направленности, совершенных гражданами США на территории страны, погибли 57 человек. Львиная доля летальных случаев - 47 - связана с деяниями сторонников идей превосходства белой расы. Подробности - в материале "Известий".



Тревожная статистика содержится в докладе, подготовленном совместно ФБР и министерством национальной безопасности США. Согласно приведенным в документе данным, 2019 год оказался "наиболее летальным" за последние четверть века в контексте вылазок "внутренних террористов" - в результате пяти отдельных нападений погибли 32 человека, из них 24 стали жертвами именно белых расистов.



Недооценка внутренней угрозы

"Наибольшую террористическую угрозу нашей родине сегодня представляют преступники-одиночки, радикализация которых проходила в Сети и которые выискивают возможность совершения атак против простых целей с использованием простого для получения оружия, - говорится в докладе миннацбезопасности и ФБР. - Мотивацией и руководством к действию для многих из этих воинствующих экстремистов стало сочетание социально-политических целей и личных обид, полученных ими от их будущих жертв". Указывая, что число погибших в результате действий экстремистов в США росло с 2017 по 2019 год, газета HuffPost отмечает, что руководивший в этот период страной "президент Дональд Трамп в это время основное внимание уделял закрытию границ, делая заявления об угрозе из-за рубежа".



В других ведомствах национальной правоохранительной системы согласны с оценкой, данной составителями доклада угрозе, которую представляют белые расисты. Так, генпрокурор и министр юстиции США Меррик Гарланд на слушаниях в сенатском комитете по ассигнованиям 12 мая отметил, что "воинствующие внутренние экстремисты в 2021 году представляют повышенный уровень угрозы, и с точки зрения ФБР максимальная (...) опасность исходит от сторонников экстремистских взглядов на расовой или этической почве, в особенности тех, кто распространяет идеологию превосходства белой расы".



Пошли на рекорд

Ситуацию с подъемом экстремистских движений проанализировала и телекомпания PBS в новом документальном фильме, получившем название "Американский мятеж". В ленте описаны события, произошедшие с августа 2017 года, - тогда в Шарлотсвилле (штат Вирджиния) прошли крупная акция ультраправых и протесты антифашистов (где было совершено убийство одной из участниц) - до 2021-го. "В последние годы мы наблюдаем растущую волну атак с участием ультраправых экстремистов, - признал в беседе с PBS исследователь Симус Хьюз из Университета Джорджа Вашингтона. - Угроза исходит со стороны носителей целого спектра идеологий - от белых супремасистов до инцелов и всех остальных. К сожалению, нападения становятся все более частыми и смертельными".



По данным базирующегося в Вашингтоне влиятельного аналитического Центра стратегических и международных исследований (CSIS), в период с 2015 по 2020 год в США было совершено или подготовлено 405 террористических акций "с преднамеренным применением или угрозой применения насилия"; их организаторами выступали "негосударственные акторы", которые стремились "достичь политических целей и создать масштабный психологический эффект". Число подобных терактов в указанный период оказалось вдвое больше, чем за предшествующее десятилетие, при этом две трети преступных деяний подобного рода совершались сторонниками идей превосходства белой расы, незаконными вооруженными группами и другими ультраправыми элементами.



"Проблема будет все серьезнее"

Прогноз на обозримое будущее авторы доклада дают неутешительный: по их предположениям, уровень угрозы, которую представляют собой лица экстремистских взглядов, продолжит расти. Такая оценка основывается, в частности, на данных за 2019 год о возможности лиц, придерживавшихся крайне правой идеологии, "выбирать оружие и цели для атак, а также эффективности обмена сообщениями в онлайн-пространстве с призывами к насилию", указывается в документе.



В середине мая миннацбезопасности также распространило регулярное уведомление о ситуации с террористической угрозой в стране. В документе, который касается периода до 13 августа этого года, отмечается, что снятие ограничений, введенных на фоне распространения COVID-19, может привести к росту числа атак после того, как "действовавшие ранее лимиты на численность публичных мероприятий сократили возможности для смертоносных нападений".



Комментируя межведомственный доклад, председатель комитета по разведке в палате представителей конгресса США Адам Шифф (демократ, от Калифорнии) отметил, что приведенные в документе данные "подтвердили то, что было ясно уже на протяжении какого-то времени: величайшая террористическая угроза для нас исходит от радикализированных одиночек, обладающих простым доступом к оружию". "Они атакуют простые цели и обладают целым набором мотивов, однако основная часть наиболее значительных атак проводилась белыми супремасистами экстремистского толка, - подчеркнул конгрессмен в заявлении. - Проблема, вероятно, будет становиться все серьезнее, и в этом свете конгресс должен сфокусироваться на ней и предоставить ресурсы, необходимые для того, чтобы с ней справиться".



Попали в Сети

Распространенность соцсетей и конфиденциальность общения в интернет-мессенджерах в последние годы стала одним из ключевых факторов, способствующих пропаганде экстремистских взглядов, отмечал директор ФБР Кристофер Рэй. Выступая в апреле в сенатском комитете по разведке, он даже сравнил роль социальных платформ с информационными онлайн-кампаниями, которые проводятся при поддержке извне. "Те же вещи, которые привлекают людей в соцсети по благим причинам, могут нести в себе и все виды вреда, от которого нам доверено защищать американцев", - подчеркнул Рэй, слова которого приводит The Wall Street Journal. Как отмечает издание, администрация президента Джо Байдена сейчас старается "дать новый импульс усилиям, направленным на борьбу с внутренним терроризмом - задачу, которая стала просто неотложной после того, как 6 января сторонники бывшего президента Трампа устроили штурм Капитолия, безосновательно утверждая, что у него украли победу на выборах 2020 года".



Статистика, впрочем, свидетельствует о том, что массовое нападение на конгресс - лишь один, хоть, пожалуй, и самый масштабный и резонансный случай преступления экстремистского плана. Согласен с этим и руководитель ФБР: "6 января - это не отдельно стоящее событие. Проблема внутреннего терроризма давала метастазы по всей стране на протяжении длительного времени, и в обозримом будущем она никуда не исчезнет".



Расистский агитпроп



Расцвет в США ультраправых группировок и организаций, объединяющих сторонников антиправительственных теорий заговора, многие связывают с годами правлениям президента Трампа. Его во многом националистические принципы дали благодатную почву для развития расистских идей, а подобные группы превратились в устойчивые объединения за счет "мягкого продвижения своих политических целей и акцента на привлечении внимания потенциальных участников с использованием инструментов поп-культуры", указывает The Washington Post. "Они вступают с молодежью в контакт на гейминговых платформах, заманивая их в приваты при помощи мемов, которые сначала выглядят как резкий юмор, но постепенно превращаются в открытые проявления расизма, - пишет издание. - Они в буквальном смысле торгуют своими идеями, превращая свои девизы и действия в товар - лайвстримы, футболки и кружки для кофе. Они хитростью входят в чаты, готовые выслушать и предложить дружбу людям, которые в онлайне говорят об одиночестве, депрессии или хронических болезнях".



Пропагандистская машина сторонников радикальных взглядов тем временем работает на полную мощность. В середине марта американская Антидиффамационная лига опубликовала доклад, согласно которому в 2020 году число агитационных материалов, распространяемых белыми супремасистами, почти удвоилось по сравнению с предыдущим годом: было зарегистрировано 5125 сообщений, содержащих расистские, антисемитские высказывания и другие проявления ненавистнических настроений.



В рамках борьбы с популяризацией расистских идей через интернет-платформы миннацбезопасности начало разработку стратегии по сбору и оценке угроз в сфере безопасности, которые могут содержаться в публичных социальных сетях. Как сообщили в начале мая представители ведомства, цель инициативы - создать систему предупреждения, которая позволяла бы выявлять посты, аналогичные тем сообщениям, которые в Сети размещали организаторы январского штурма Капитолия и которые были проигнорированы правоохранительными органами и спецслужбами. "Основное внимание будет уделяться не личности авторов постов, а подготовке выкладок о потенциальных угрозах безопасности на основе появляющейся риторики и жалоб, - уточняет телекомпания NBC News. - По словам чиновников, на данный момент оценку данных в миннацбезопасности проводят люди, а не компьютерные алгоритмы".



Гладко на бумаге

Впрочем, пока не вполне очевидно, какие другие меры власти США предпринимают для борьбы с ростом радикальных расистских настроений. "Даже несмотря на то, что летальность происходивших в стране террористических инцидентов в 2019 году увеличилась, число арестов по соответствующим статьям начиная с 2016-го последовательно сокращалось, - отмечает газета The Hill. - В 2019 финансовом году ФБР арестовала 229 подозреваемых, в 2020-м эта цифра сократилась до 107".



Свои "рецепты" исправления ситуации с радикальными проявлениями расизма предложил базирующийся в столице США либеральный исследовательский Центр американского прогресса. Подготовленный там проект стратегии охватывает пять взаимосвязанных областей: применение полномочий органов исполнительной власти; оптимизация сбора, анализа и передачи данных; защита граждан и уголовное преследование преступников; противодействие поиску новых участников расистских организаций и внедрения в ряды правоохранительных органов военнослужащих и ветеранов боевых действий; задействование финансовых и технологических инструментов и возможностей.



Подготовленный экспертами центра документ выглядит солидно и детально; вот только авторы сами признают, что основное внимание в подготовке рекомендаций уделили "областям, где есть консенсус" и при этом "сознательно обошли стороной те идеи, которые являются поводом для идущих сейчас обсуждений, например, о законе, предусматривающем уголовную ответственность за внутренний терроризм". С учетом того, в насколько разобщенном виде после четырех лет работы администрации Дональда Трампа страна "досталась" нынешнему президенту Джо Байдену, есть серьезные сомнения в том, что существующие противоречия даже в таком, казалось бы, однозначно благом деле, как борьба с экстремизмом и терроризмом, можно будет эффективно устранить. Источник - известия

