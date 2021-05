Брюс Панниер: Рудник "Кумтор". Как золотая жила стала яблоком раздора в Кыргызстане

06:56 24.05.2021 Разработка золотого месторождения "Кумтор" в горах Кыргызстана, как предполагалось, принесет экономическое спасение бывшей советской республике в Центральной Азии.



Для страны, не обладающей большими запасами нефти или природного газа, совместный проект с иностранной компанией по добыче полезных ископаемых рассматривался как возможность получения доходов от природных ресурсов. Такого же подхода придерживалось большинство богатых ресурсами соседей Кыргызстана.



Но партнерские отношения Бишкека с канадскими фирмами на золотом руднике "Кумтор" с самого начала их работы там в 1997 году складывались противоречиво.



В последние недели отношения Кыргызстана с нынешним партнером - Centerra Gold - переросли в настоящую битву.



СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

Сколько "Центерра" зарабатывает на Кумторе

Кыргызские власти расширили контроль над операциями, ссылаясь на то, что это необходимая временная мера, связанная с нанесением ущерба окружающей среде.



В ответ Centerra начала подготовку к судебному разбирательству для решения новых проблем вокруг права собственности.​



НАД ОЗЕРОМ



Ледники возле месторождения "Кумтор" вызывают серьезную озабоченность экологов.



Рудник, добыча на котором ведется открытым способом, расположен в горах, возвышающихся над южным берегом озера Иссык-Куль.



Работы по добыче осуществляются на высоте от 3600 до 4000 метров над уровнем моря.



Геологоразведку на месторождении "Кумтор" провели в конце 1970-х годов, когда Кыргызстан был советской республикой.



Рудник "Кумтор" расположен в горах Кыргызстана.

Рудник "Кумтор" расположен в горах Кыргызстана.

Уже тогда было понятно, что золота там много. Но советские проектировщики посчитали разработку высокогорного месторождения слишком дорогостоящим проектом - северо-восток Киргизской ССР был отдаленным регионом, плохо связанным с другими территориями.



Тем не менее министерство геологии СССР продолжало разведочные работы на месторождении "Кумтор", оставив подробные записи об обнаруженных там запасах.



С распадом Советского Союза в 1991 году интерес к месторождению проявили несколько иностранных фирм.



Бишкек выбрал канадскую компанию Cameco, и в декабре 1992 года стороны подписали в Торонто генеральное соглашение по руднику "Кумтор".



В 1993 году была создана компания "Кумтор Оперейтинг Компани" для управления фирмой "Кумтор Голд Компани" (КГК) - дочерней организацией Cameco Gold International.



В то время запасы золота оценивались примерно в 514 тонн. Последующие исследования показали, что запасов больше.



Государственная комиссия по проверке деятельности Кумтора. 18 марта 2021 г.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

Хвостохранилище на Кумторе содержит около 100 тонн золота. Кто будет его извлекать?

Это был великолепный момент для Кыргызстана.



У Бишкека был крупный западный партнер, который мог помочь реализовать потенциально прибыльный проект.



Пока соседние Казахстан, Туркменистан и Узбекистан ждали, когда иностранные компании начнут работать на месторождениях углеводородов, на подготовку которых к добыче нужны годы, Кыргызстан надеялся на относительно быстрый источник доходов.



В 1996 году государственная золотодобывающая компания "Кыргызалтын" сообщила, что в стране добыто за год около 1,5 тонны.



В 1997 году, когда началась добыча на "Кумторе", объем добычи увеличился примерно до 17 тонн.



Кыргызстан в 1997 году сократил торговый дефицит более чем на 60 процентов, а объем промышленного производства вырос почти на 50 процентов. Валюта страны, сом, осталась самой стабильной валютой в Содружестве Независимых Государств (СНГ).



The location of the Kumtor gold mine

The location of the Kumtor gold mine

Благодаря "Кумтору" было профинансировано строительство школ и других общественных объектов. Отремонтировали дорогу, связывающую Бишкек с месторождением.



На самом руднике работало несколько тысяч местных рабочих. Еще тысячи рабочих мест были созданы на предприятиях по всему Кыргызстану, которые производили товары и материалы, необходимые руднику.



Казалось, хорошие времена только начинаются.



Но 1997 году цена на золото на мировом рынке резко снизилась с 590 долларов за унцию в январе до 477 долларов в декабре. Затем, в 1998 году, на "Кумторе" произошла экологическая авария.



Карьерный самосвал, направлявшийся на "Кумтор", перевернулся на горной дороге. Почти две тонны цианида натрия вылились в небольшую реку Барскоон - источник воды для всех близлежащих сел в низменности.



Заболели сотни сельчан. Несколько человек погибло. Тысячи людей нуждались во временной эвакуации.



Месторождение Кумтор.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

Барскоонская трагедия: из 29 истцов в живых осталось только 12

Положение усугублялось тем, что из реки Барскоон токсичные химические вещества попали в озеро Иссык-Куль - ключевой туристический объект Кыргызстана.



Бизнес на северном берегу озера протяженностью более 50 километров сократился более чем на 50 процентов.



Вспыхнул спор о том, кто понесет ответственность за случившееся и будет платить компенсацию.



Правительство Кыргызстана заявило, что расходы должна нести компания Cameco. Но Cameco утверждала, что обладает лишь третьей частью в проекте и должна внести только треть компенсации.



В конце концов Cameco согласилась на выплату 4,6 миллиона долларов. Часть суммы так и не дошла до людей, пострадавших в результате трагедии.



Водитель перевернувшегося грузовика был единственным осужденным по делу.​



ПРИХОД ДРУГОЙ КОМПАНИИ



Парламент Кыргызстана проголосовал за пересмотр контракта с Cameco.



К тому времени уже возникали вопросы о том, сколько Кыргызстан фактически получает от проекта.



Трагедия вызвала дополнительные вопросы о том, насколько тщательно "Кумтор Голд Компани" соблюдает свои обязательства по охране окружающей среды.



Добыча на "Кумторе" ведется открытым способом: чтобы вскрыть горную массу и получить доступ к золотосодержащей руде, используются взрывчатые вещества.



Горную породу после взрывных работ планировалось вывозить на грузовиках. Но с одобрения властей часть отходов была просто перевезена и складирована на близлежащих ледниках Давыдова и Лысый. Эта практика, продолжавшаяся годами, привела к разрушению ледников.



Вид на центральный карьер месторождения Кумтор. Фото от 23 февраля 2013 года.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

Дыра вместо ледников: как изменился Кумтор за время разработки

В 2003 году правительство Кыргызстана сформировало специальную комиссию для пересмотра контракта с Cameco.



К тому времени членам комиссии было известно, что Cameco ведет переговоры о продаже своих активов на "Кумторе" другой канадской фирме - Centerra Gold.



Cameco тогда владела 33 процентами акций "Кумтор Голд Компани". Оставшиеся 67 процентов принадлежали государственной компании "Кыргызалтын".В 2004 году, после того как правительственная комиссия приняла решение сократить долю Кыргызстана в "Кумторе" до 33 процентов, было достигнуто новое соглашение.



Это позволило Centerra Gold приобрести доли в руднике "Кумтор" у Cameco и "Кыргызалтына" в обмен на акции Centerra. В результате сделки "Кыргызалтын" остался с 33-процентной долей в руднике.



Cameco продала оставшиеся активы Centerra в 2009 году. В том же году Бишкек заключил новое соглашение с Centerra. Оно позволило складировать отвалы с рудника на ледниках.



Это вызвало протесты в Бишкеке. Люди вышли против нанесения ущерба окружающей среде от добычи полезных ископаемых.



Дороги, ведущие к руднику, тоже порой блокировались толпами людей, требующих национализации месторождения.



Центральный карьер золоторудного месторождения Кумтор. Архивное фото.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

Кумтор: как Кыргызстан терял долю в золотом проекте



В то время два депутата парламента поддержали национализацию. Это были Садыр Жапаров, нынешний президент Кыргызстана, и Камчыбек Ташиев, нынешний глава комитета нацбезопасности.



Позже доля Кыргызстана в "Кумторе" сократилась до 26 процентов.



Некоторые аналитики предполагали, что Жапаров после избрания президентом в январе 2021 года выступит против "Кумтор Голд Компани". Так и произошло.



ВНЕШНЕЕ УПРАВЛЕНИЕ



7 мая парламент Кыргызстана одобрил законопроект о введении внешнего управления на "Кумторе".



Технически законопроект касается всех компаний, имеющих концессионные соглашения в Кыргызстане.



Но депутат Акылбек Жапаров (однофамилец президента), возглавляющий движение против Centerra Gold, после голосования признал, что в стране действует только одно такое предприятие.



8 мая Октябрьский районный суд Бишкека обязал "Кумтор Голд Компани" выплатить около 3,2 миллиона долларов за экологический ущерб ледникам Давыдов и Лысый, а также за чрезвычайные происшествия на объекте, в результате которых погибло несколько рабочих. Суд тем самым удовлетворил исковые требования четырех активистов: Айбека Сарыбаева, Нариса Калчаева, Абласа Жээнбекова и Кемелбека Кутманова.



Примечательно, что Кутманов приходится сыном председателю государственного комитета по экологии и климату кабинета министров Динаре Кутмановой.



"Кумтор" расположен на высоте около 4000 метров над уровнем моря.

"Кумтор" расположен на высоте около 4000 метров над уровнем моря.

Правительство Кыргызстана утверждает, что налоговая задолженность "Кумтор Год Компани" превысила 170 миллионов долларов.



Centerra говорит, что все эти претензии безосновательны.



Канадская горнодобывающая компания заявляет, что "инициировала арбитражное разбирательство против правительства Кыргызской Республики, чтобы обеспечить соблюдение своих прав по давним инвестиционным соглашениям с правительством".



Centerra также сказала, что привлечет правительство к ответственности в арбитраже за любые убытки и ущерб, возникшие в результате его недавних действий против "Кумтор Голд Компани" и рудника "Кумтор", если власти не будут участвовать в диалоге, готовность к которому компания подтвердила.



Аналитики говорят, что у правительства Кыргызстана мало шансов выстоять в арбитраже. Но некоторые полагают, что правительство просто маневрирует, чтобы увеличить свою долю в "Кумтор Голд Компани".



Акылбек Жапаров входил в комиссию 2003 года по сокращению пакета акций Кыргызстана. 19 мая он сказал, что правительство Кыргызстана потребует увеличения своей доли до 51 процента акций Centerra.



23 мая 21 Источник - rus.azattyk.org

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1621828560

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Нурсултан Назарбаев принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета

- Бюро Мажилиса определило повестку пленарного заседания

- Химера социального жилья

- Ashyq, откройся!

- Крымбек Кушербаев принял участие в торжественном чествовании народного писателя Олжаса Сулейменова по случаю его 85-летия

- Прошло очередное заседание Совета по молодежной политике при Президенте РК

- Жители смогли отстоять стадион в Алматы

- Афганистан: в ожидании геополитической ротации

- 38 вузов лишили более 150 приложений к лицензии по непрофильным направлениям