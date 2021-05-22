Шашлычок под коньячок... Жапаров отлетел к Путину в Сочи

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07:15 24.05.2021
Президент Садыр Жапаров вылетел в Сочи с рабочим визитом. Кто его сопровождает?
24 мая 20216
Президент Садыр Жапаров 24 мая с рабочим визитом вылетел в Российскую Федерацию, город Сочи, сообщили в Администрации президента.
В ходе визита Жапаров проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которых планируется обсудить актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, перспективы дальнейшего расширения сотрудничества Кыргызстана и России.
Особое внимание будет уделено взаимодействию в интересах обеспечения региональной безопасности, в том числе в рамках ОДКБ, СНГ и ШОС, а также вопросам углубления евразийской экономической интеграции.
В ходе встречи также планируется обсудить принимаемые меры по противодействию пандемии коронавирусной инфекции, включая поставки в Кыргызскую Республику российских вакцин.
В составе делегации Кыргызской Республики: министр иностранных дел Руслан Казакбаев, заведующий отделом внешней политики Администрации президента Дастан Дюшекеев, посол Кыргызстана в России Гульнара-Клара Самат.