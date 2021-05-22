 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 24.05.2021
13:29  В Узбекистане сконструировали собственный броневик - TARLON (видео)
09:56  Химера социального жилья в Казахстане, - А.Бектенова
09:53  Иран все еще рассчитывает на благоприятный исход переговоров с США, - М.Беленькая
09:47  Каталонию поведет к независимости женераль Арагонес
09:21  Климатическое оружие. Русско-китайские гвозди для Запада уже почти готовы, - К.Душенов
08:55  Игорь Стрелков: "Скорее всего, в Кремле просто не знают, что такое национальные интересы"
08:51  К чему ведут грязные игры США с "Северным потоком - 2", - А.Степанова

08:18  Казахстан и Россия: навстречу новому союзу, - Петр Своик
07:33  Путин показывает зубы: куда ведут Россию новые законы, - М.Ростовский
07:15  Шашлычок под коньячок... Жапаров отлетел к Путину в Сочи
07:07  "Сила талибов в слабости нынешнего афганского режима", - посол Замир Кабулов
06:56  Брюс Панниер: Рудник "Кумтор". Как золотая жила стала яблоком раздора в Кыргызстане
06:52  В Казахстане хотят по новому "разграничить полномочия" правоохранителей и судов
00:25  Изнутри ужасные: в США зафиксировали рост экстремистских настроений, - К.Сенин
00:22  Только союз Москвы и Пекина спасет мир от ядерной войны? - А.Кошкин
00:20  Эрдоган намерен создать у границ Израиля вторую Ливию, - И.Субботин
00:17  Москве всяко придется мирить Бишкек и Душанбе, - В.Панфилова
00:15  Эрдоган хитрит, превращая Палестину в разменную карту, - "СП"
00:08  Дональд Трамп стал онлайн-изгоем, - "Къ"
00:03  Население Афганистана: этносы, языки, религии, - Равшан Назаров
Воскресенье, 23.05.2021
21:06  Казахстан сенсационно обыграл Финляндию на ЧМ по хоккею
20:33  Плесень. И те и эта. К итогам "Евровидения"...
17:24  В штопор. КГБ Белоруссии схватили демо-заговорщика Протасевича принудительно посадив самолет!
10:51  Ближний Восток - самый воинствующий регион в мире. Здесь действуют законы джунглей, - Эрик Гуйер
10:41  Канадские диверсанты готовят забастовку на кыргызском "Кумторе"? - "ВБ"
10:37  Финляндия: ностальгия по русским царям, - Владимир Малышев
09:55  Россия начала наводить порядок в миграционной политике, - А.Резчиков
07:45  Евросоюз не прошел проверку ковидом, - Е.Пустовойтова
07:43  О динамике населения Китая. Проблемы есть, но демографического кризиса нет, - В.Пироженко
07:32  В Киргизии анонсирована реформа вузов. В модель "Университет 4.0"
07:29  Как бороться с сетевыми хунвейбинами?
07:18  Таджичка Манижа, в роли "русской женщины", заняла почетное 9-место конкурса ЕвроПесни-21
07:16  20 спортсменов-марафонцев убило бурей в китайской Ганьсу
00:44  Правда ли, что таджики – это культурный антипод казахов-кочевников? (на примере анализа национального костюма), - Н.Нуртазина
00:42  Талок. Талок. Талок. Как в Таджикистане мужчины разводятся с женами по телефону и СМС
00:01  Чип в мозгах "промоет" мозги всем, - "СП"
Суббота, 22.05.2021
20:25  По ситуации в Баткене: региональная мина замедленного действия на границах ШОС и ЕАЭС, - Д.Бердаков
20:07  Евробезобразийство. Как Владимир Путин поучаствовал в заседании ЕАЭС, - репортаж А.Колесникова
20:00  В секторе Газа празднуют "победу" после... того как Израиль перестал долбить их ракетами
19:51  Вынужденная активность: позиция КНР в регионе после вывода войск США из Афганистана, - Х.Хуррамов
18:37  Размалеванное безумие Запада соблазняет наших детей, - С.Худиев
18:33  Командующего ВВС Турции Юнала обвинили в уничтожении российского Су-24
17:18  Жапаров массово ротировал районных Кыр-акимов
12:24  Скушали блинчика. Обещание Блинкена не вводить санкций против рос-труб продержалось ровно 1 сутки
09:51  Распоясались: европейцы заморозили крупнейшую торговую сделку с КНР, - Дм.Мигунов
09:49  Из тупика. Казахстанские дороги, - Е.Косенко
08:42  У Кыргызстана новые послы - Карагулов в Кувейте, Базарбаев в Италии и Султанов - в Туркмении
08:27  Госрегистр Кыргызстана возглавил Залкарбек Карыбеков
06:57  На пути к принудительной вакцинации, - А.Сошенко
06:43  В России введут специальный правовой режим для мигрантов
00:36  Российский "Газпром" отказался от строительства трубопроводов в Индию и Японию
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
Шашлычок под коньячок... Жапаров отлетел к Путину в Сочи
07:15 24.05.2021

Президент Садыр Жапаров вылетел в Сочи с рабочим визитом. Кто его сопровождает?
24 мая 20216

Президент Садыр Жапаров 24 мая с рабочим визитом вылетел в Российскую Федерацию, город Сочи, сообщили в Администрации президента.

В ходе визита Жапаров проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которых планируется обсудить актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, перспективы дальнейшего расширения сотрудничества Кыргызстана и России.

Особое внимание будет уделено взаимодействию в интересах обеспечения региональной безопасности, в том числе в рамках ОДКБ, СНГ и ШОС, а также вопросам углубления евразийской экономической интеграции.

В ходе встречи также планируется обсудить принимаемые меры по противодействию пандемии коронавирусной инфекции, включая поставки в Кыргызскую Республику российских вакцин.

В составе делегации Кыргызской Республики: министр иностранных дел Руслан Казакбаев, заведующий отделом внешней политики Администрации президента Дастан Дюшекеев, посол Кыргызстана в России Гульнара-Клара Самат.

Источник - kg.akipress.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1621829700
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Нурсултан Назарбаев принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета
- Бюро Мажилиса определило повестку пленарного заседания
- Химера социального жилья
- Ashyq, откройся!
- Крымбек Кушербаев принял участие в торжественном чествовании народного писателя Олжаса Сулейменова по случаю его 85-летия
- Прошло очередное заседание Совета по молодежной политике при Президенте РК
- Жители смогли отстоять стадион в Алматы
- Афганистан: в ожидании геополитической ротации
- 38 вузов лишили более 150 приложений к лицензии по непрофильным направлениям
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  