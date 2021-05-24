К чему ведут грязные игры США с "Северным потоком - 2", - А.Степанова

08:51 24.05.2021

США ввели санкции против российских судов и компаний из-за Nord Stream 2. Кто в списке?



США приняли новый пакет санкций с новым списком "неугодных", так или иначе имеющих отношение к газопроводу "Северный поток - 2". Жалкий лепет Белого дома о том, что так они выступают за независимость Европы от поставок энергоносителей из РФ, никого уже не убеждает. Эксперты все чаще открыто говорят, что санкции - инструмент давления, чтобы европейский рынок покупал американский сжиженный природный газ. Как говорится, "бизнес и ничего личного". Подробности о компаниях, попавших под новые санкции, - в материале ИА REGNUM.



Справка:Проект "Северный поток - 2" начали реализовывать после строительства одноименного газопровода, сданного в 2015 году. Первый проект возводили силами консорциума из четырех стран - России, Германии, Голландии и Франции. Трубопровод обеспечивает поставки газа из России без захода в транзитные страны, то есть напрямую в Европу. Под проект была создана компания-оператор - Nord Stream AG. Ее акционеры - "Газпром международные проекты" (доля - 51%), немецкие энергогиганты Wintershall Dea GmbH и подразделение концерна PEGI/E.ON - PEG Infrastruktur AG, имеющие по 15,5%, инфраструктурная фирма N.V. Nederlandse Gasunie с долей 9% и энергокомпания ENGIE из Франции с долей 9%. В первую часть проекта вложили 7,4 млрд евро. "Северный поток - 2" - газопровод протяженностью 1,2 тыс. км, который реализует Nord Stream 2 AG, учрежденное Газпромом. Еще в 2017 году было подписано соглашение о финансировании проекта с пятью компаниями из Европы. "Ветка" берет начало в Ленинградской области, идет через Балтийское море и финиширует в Германии. По последним данным, проект строительства трубопровода готов почти на 95%.



"Северный поток - 2" и санкционные игрища: при чем тут микрокомпания из РФ?



Несмотря на то, что ранее пресс-секретарь американского президента Джен Псаки официально признала невозможность остановить реализацию проекта Nord Stream 2, 21 мая 2021 года OFAC (управление по контролю за иностранными активами) обнародовало обновленный санкционный список.



Под ограничения попали две коммерческие компании, одно федеральное государственное учреждение и 13 судов, включая "Академик Черский" и "Балтийский исследователь". Введение санкций в отношении оператора проекта компании Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига было приостановлено с формулировкой "исходя из национальных интересов США".



Суда из списка



Среди тех судов, которые включены в список, оказались десять, принадлежащих ФГБУ "Морская спасательная служба", которое подконтрольно Росморречфлоту. Суда, попавшие в список, задействованы в проекте как обеспечение и снабжение.



Например, судно обеспечения "Балтийский исследователь" построено в 2013 году и базируется в Санкт-Петербурге.



Сама "Морспасслужба" также оказалась в санкционном списке. В состав ведомства входят девять филиалов.



Помимо судов "Морспасслужбы", в списке оказались трубоукладочное судно "Академик Черский", построенное в 2015 году в Китае. Собственником судна указано АО "Самарский теплоэнергетический имущественный фонд", которое включили в список и как юрлицо.



Отдельной строкой в списке стоят суда "Юрий Топчев" и "Владислав Стрижов", собственником которых OFAC указало ООО "Коксохимтранс", что еще пять лет назад попало под санкции Specially Designated Nationals (SDN). При этом виде предусмотрены визовые ограничения, блокирование собственности и счетов владельцев и юрлиц, а также американским фирмам и гражданам запрещается поддерживать с ними торговые и деловые связи. ООО "Коксохимтранс" в 2016 году включили в список за оказание транспортно-экспедиторских услуг в Крыму одновременно с генподрядчиком строительства керченского моста.



Для справки: ледоколы "Владислав Стрижов" и "Юрий Топчев" числятся в системе регистрации судов совместным проектом Норвегии и Украины, построенным в 2006 году. На сегодня зарегистрированы в Мурманске.



Компании из санкционного списка



Помимо подконтрольной Росморречфлоту службы, в списке оказались две компании - АО "Самарский теплоэнергетический имущественный фонд" и ООО "Мортранссервис".



По данным ЕГРЮЛ, АО "Самарский теплоэнергетический имущественный фонд" (СТИФ) создано для управления имуществом в апреле 2006 года в Самаре, а с июня 2020 года "прописано" в Санкт-Петербурге. С июля 2020 года руководит компанией Александр Смелков.



Ранее учредителями СТИФ числились АО "Газпром Теплоэнерго" и ООО "Газпром Межрегионгаз Самара". Актуальные собственники СТИФа неизвестны.



СТИФ является владельцем трубоукладчика "Академик Черский" с апреля 2020 года. По открытым данным, компания была исполнителем семи госконтрактов на сумму более 9 млн рублей.



ООО "Мортранссервис" базируется в Калининграде и управляет этим же судном-трубоукладчиком, из-за чего и было включено в санкционный список.



Фирма учреждена в октябре 2014 года и по основному виду ведет деятельность морского пассажирского транспорта. Фирмой практически в равных долях с 2020 года владеют Галина Козакевич, Андрей Семенов и Алексей Головин. Директор компании с декабря 2020 года - Игорь Осокин, который также руководит созданным в январе 2020 года ООО "Судоходная компания "Трансокеания". Последнее принадлежит ПАО "Совфрахт" и национальному институт водного хозяйства.



Для справки: Козакевич числится директором двух фирм - в Москве и Тюменской области (из строительной и нефтесферы). У остальных фигурантов иных активов нет. Осенью 2020 года "Мурманское морское пароходство" взыскало с ООО "Мортранссервис" 7,9 млн рублей долга и пени по договору фрахтования судна на время (тайм-чартер). Речь шла о судне "Юрий Аршеневский".



Владелец двух новых судов - фигурантов черного списка, ранее попавшее под санкции ООО "Коксохимтранс" ведет деятельность в сфере финансовой аренды и было создано в июне 2001 года. Директор у компании сменился в октябре 2020 года. Им стал Илья Логинов, который был директором ликвидированного в 2019 году ООО "Арс Крым" (собственник ООО - ПАО "Совфрахт"). Владельцы "Коксохимтранса" - Виктория Оксузян (владеет долей в ростовской клинике) и Алена Шаец (совладелец ликвидированной фирмы "Крым инвест Алушта").



Тем временем 23 мая 2021 года стало известно, что российское судно-трубоукладчик "Фортуна" начало укладку трубопровода "Северный поток - 2" в территориальных водах Германии. Реализация проекта продолжается, несмотря на санкционные качели США.



24 мая 2021

Анастасия Степанова