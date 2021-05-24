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Игорь Стрелков: "Скорее всего, в Кремле просто не знают, что такое национальные интересы"
08:55 24.05.2021

Россия как третий Карфаген
Александр Аверин

С этим человеком я познакомился лет пять назад, еще в рамках "Комитета 25 января", который мог стать, но, увы, не стал третьей силой в российской политике. Если в те дни Игорь Стрелков только начинал политический путь, то на сегодня, по итогам нашей беседы в студии "Свободной Прессы" можно констатировать - его взгляды оформились, как чертеж архитектора в день утверждения масштабного проекта.

Игорь Иванович любит историю, любит Россию, а руководство современной России откровенно презирает. И с точки зрения военного и патриота, и с точки зрения дипломированного историка.

Кремль, президент Путин и его окружение в глазах Игоря Стрелкова предстают олигархической верхушка Карфагена, в критический момент истории поставившей экономический интересы выше политических: "Карфаген, который не помогал Ганнибалу просто по одной простой причине, он рассчитывал замириться с Римом и не хотел тратить очень много денег на эту войну. В результате Карфаген был разрушен, Ганнибал, кстати, погиб намного позже, но все равно погиб. Вот Кремль поступает в данном случае, поступил и продолжает поступать точно так же как совет наиболее богатых людей Карфагена, который управлял этой республикой. Нельзя ставить чисто экономический сиюминутный интерес выше государственных национальных интересов, но, скорее всего, в Кремле просто не знают, что такое национальные интересы".

Если Москва не пойдет на уступки, Киев перейдет к плану "Б"
Нетрудно понять, с кем именно военный лидер Русской весны 2014-го сравнивает и себя самого.

Не жалеет Игорь Стрелков красок в изображении персонально Владимира Путина, не избегая литературных аллюзий:

"У Алексея Толстого в романе „Петр Первый" было такое понятие „пересидеть": сначала Софья в Троице пересидела Москву, потом Петр пересидел Софью. Надежда пересидеть, не делая резких движений, потому что, во-первых, очень высока ответственность за резкие движения, а во-вторых, резкие движения раскачивают чрезвычайно прогнившую нашу государственную систему. Война, бескомпромиссная война, неважно горячая или холодная, или там против Украины - это резкое решение, которое как автомат дает отдачу. Выдержит ли Кремль отдачу от резкого решения - он сам этого не знает. Наш президент очень не любит нести ответственность. Его классическая схема поведения в сложной ситуации - это засесть и молчать. Если выгорит, можно подставлять шею под медаль. А если не выгорит, меня и не было".

На вопрос, можно ли сравнить такое поведение с национализацией убытков и приватизацией прибыли, только в политическом плане - Стрелков ответил утвердительно. Будущее Донбасса он видит в мрачном, эсхатологическом духе. У ДНР и ЛНР есть гигантские проблемы и в экономике, и в военном деле:

"Глядя на внутреннее состояние Донецкой и Луганской республик, на то, кто управляет этими республиками, в каких условиях живут люди, даже не находящиеся вблизи линии фронта, можно сделать однозначный вывод - Кремлю плевать на жителей Донбасса. Потому что люди живут хуже, чем в России и хуже, чем на Украине. Намного.

Вместо регулярных воинских корпусов было создано очередная потемкинская деревня, которая предназначалась удерживать линию фронта вплоть до момента, пока не будут реализованы Минские соглашения. А для того, чтобы Донбасс вернулся в состав Украины, сильные корпуса были не нужны. Соответственно, вся политика строительства корпусов велась абы как и с оглядкой на политическое будущее. Они все равно будут распущены рано или поздно, причем при содействии Москвы".

Не жалеет Стрелков и Украину. Современное украинское государство - это управляемый из-за океана зомби, единственная цель которого нести максимальный вред России. Идейные украинцы смахивают на орков из романов Толкина, они - искаженные чужой злой волей эльфы-русские.

"Киевские власти не являются самостоятельными фигурами, они не отрабатывают собственные интересы, даже если предположить, что Украина независимая держава, они не защищают ее интерес, они выполняют указания, которые поступают от хозяев, от тех, кто их привел к власти и поставил у власти. Их группировку привели к власти Соединенные Штаты, при поддержке Европейского союза. Она нацелены против России в широком смысле, не только против государства Российская Федерация.

Я не вижу другой возможности ликвидации киевского режима, кроме как военным путем. Естественно, что не исключает и более того предусматривает комплекс действий: экономических, политических и военных. То есть надо четко поставить себе цель - киевский режим должен быть свергнут, Киев должен быть освобожден, Новороссия должна быть отделена от Украины".

Современную Россию Игорь Стрелков сравнивает с Советским Союзом брежневских времен, причем Российская Федерация сравнение однозначно проигрывает:

"У нас и политика, и в значительной степени экономика подменена ритуалами. Ну, как-то очень напоминает поздний „брежневизм", однако в качестве карикатуры на него. Потому что при Брежневе много было приписок, но и многое делалось. Сейчас не делается почти вообще ничего, зато все расписывается так, как будто у нас все прекрасно. В этой ситуации мы совершили круг полный в спирали не развития, спирали падения, и приходим к определенной точке".

Хуже, чем к российской власти, Игорь Иванович относится только к либеральной оппозиции. На мой вопрос, кем он их считает - действительно, агентами влияния неких иностранных сил или честными, пусть и заблуждающимися людьми - Стрелков с усмешкой ответил: "А какая разница?"

24 мая 21

Источник - svpressa.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1621835700
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