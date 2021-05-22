В Узбекистане сконструировали собственный броневик - TARLON (видео)

13:29 24.05.2021

В Узбекистане проходят испытания нового бронетранспортера отечественного производства



В Узбекистане начались испытания легкобронированного автомобиля TARLON для использования в военных целях. Об этом 20 мая сообщил Государственный комитет оборонной промышленности Узбекистана.



Согласно официальному сообщению, TARLON разработан и изготовлен на предприятиях оборонно-промышленного комплекса в соответствии с заказами министерств и ведомств Вооруженных сил Узбекистана.



Этот легкобронированный автомобиль рассчитан на перевозку 11 человек и изготовлен из бронированной стали, соответствующей международным стандартам.



В настоящее время испытания проводят военные с участием специалистов министерств и ведомств, связанных с силовыми структурами.



"На начальном этапе этих мероприятий будет проверено соответствие бронемашины стандартам баллистической защиты, тестируется способность передвижения и преодоления различных препятствий по горной и пересеченной местности", – говорится в сообщении.



