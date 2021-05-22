В Латвии демонстративно спустили флаги России и Белоруссии. Минск разорвал дипотношения, Москва - утерлась?

20:43 24.05.2021

На ЧМ по хоккею в Риге сняли флаг России



В центре Риги, где установлены флаги стран-участниц чемпионата мира по хоккею, власти латвийской столицы убрали российский флаг. Его заменили на символику Олимпийского комитета России (ОКР).



Как передает Sportacenters, это может быть связано с запретом на использование национальной символики, в том числе флага и гимна. Такое решение было принято Всемирным антидопинговым агентством (WADA).



Между тем депутат Госдумы Дмитрий Свищев уже отреагировал на информацию о замене государственного флага РФ на символику ОКР. По его словам, здесь нужно разбираться, так как есть решение CAS о символике во время крупных спортивных мероприятий, в том числе чемпионатов мира и Олимпийских играх. "Но что касается флагов на территории города, я такое не слышал", - приводит его слова сайт Allhockey.ru.



"Это является чистейшей наглостью и хамским поведением или провокацией", - уверен российский парламентарий. Речь может идти либо о провокации властей Латвии, либо о разгильдяйстве организаторов, "которые не смогли правильно прочитать решение CAS".



В понедельник произошел еще один скандал, связанный с флагами стран-участниц чемпионата мира. Сообщалось, что мэр Риги Мартиньш Стакис и министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич потребовали заменить государственный флаг Белоруссии, установленный в центре латвийской столицы в связи с ЧМ по хоккею, на бело-красно-белый, который используют белорусские оппозиционеры и их сторонники. После этого Минск объявил о высылке всех латвийских дипломатов. Рига ответила аналогичными шагами в отношении белорусских дипработников.