Круг "близких" Путину президентов пополнился любителем ядовитого аконита, - "МК"

20:46 24.05.2021

Глава Киргизии Садыр Жапаров перед поездкой в Сочи прошел многодневный карантин



Владимир Путин обсудил ситуацию на киргизско-таджикской границе, где месяц назад в вооруженном столкновении погибли 36 человек, с президентом Киргизии Садыром Жапаровым. Президент подчеркнул, что имеющиеся между двумя странами спорные вопросы нужно решать за столом переговоров, а решение должно иметь долгосрочный характер. В Киргизии приглашение в Сочи восприняли как включение Жапарова, который еще несколько месяцев назад сидел в тюрьме, в круг "близких" Путину президентов.



Глава Киргизии Садыр Жапаров перед поездкой в Сочи прошел многодневный карантин



Время, которое президент проводит в Сочи в мае, обычно отводится под военные совещания и международные встречи. В этом году начать решили с переговоров, а первым гостем ВВП стал глава Киргизии Садыр Жапаров. Перед визитом ему пришлось пройти многодневный карантин и обследование.



Однако в данном случае подобные меры предосторожности явно оказались нелишними. Буквально месяц назад Жапаров призывал киргизов лечиться от коронавируса настойкой из иссык-кульского корня, известного медикам как ядовитое растение аконит джунгарский, применяемое для травли тараканов. И, похоже, сам принимал ее во время болезни.



"Отец Садыра Нургожоевича научил его, как определять дозу и как давать настойку корня, - рассказывал глава республиканского Минздрава Алымкадыр Бейшеналиев. Производство настойки аконита организовано на территории президентской резиденции "Ала-Арча", откуда жидкость в баклажках развозят по больницам. Принимать ее, по словам министра, нужно только в горячем виде, если выпить в холодном - сразу наступит смерть. При этом от прививки Жапаров отказался, ссылаясь на приобретенный после лечения иммунитет.



ВОЗ от этих откровений киргизских властей пришла в полный ужас. Российские медики, надо думать, тоже. Однако перед поездкой в Сочи Жапаров, как и другие главы государств, прошел сокращенный карантин - одну неделю вместо двух, как это принято для остальных визитеров.



Владимир Путин заявил, что Россия оказывает и будет продолжать оказывать помощь Киргизии в борьбе с пандемией. Речь идет о поставке нормальных антивирусных препаратов, тест-систем и вакцин.



"Наши специалисты изучают возможность развернуть производство "Спутника V" на одной из площадок в Кыргызстане", - сообщил президент.



Отметим, что пока российская вакцина (как и другие препараты) в республике находится в большом дефиците и бесплатно положена только лицам 65+, которые, чтобы привиться, вынуждены стоять в больших очередях. Из обещанного миллиона доз (500 тыс. из которых Бишкек получит бесплатно) поставлена лишь небольшая пилотная партия, причем около тысячи доз на днях пришлось вылить в помойку из-за несоблюдения киргизскими медиками режима хранения. Основная масса киргизов вынуждена прививаться китайскими препаратами, также полученными в рамках гуманитарной помощи. Или же последовать совету властей и уповать на настойку ядовитого аконита.



Путин обсудил с Жапаровым ситуацию на границе Киргизии и Таджикистана



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Впрочем, вопросы, связанные с пандемией, явно не были основными на этой встрече. Напомним, что Жапаров приезжал в Москву "на смотрины" три месяца назад, а нынешнее приглашение получил после стрельбы и погромов на таджикско-киргизской границе. И уже после того, как у Путина побывал президент Таджикистана Эмомали Рахмон.



"Когда Кремль пригласил на День Победы Рахмона, в Бишкеке это расценили как поддержку Россией Таджикистана в приграничном конфликте. Началось недовольство. Пришлось выравнивать ситуацию", - поясняют эксперты. Владимир Путин сказал Жапарову, что внимательно следит за ситуацией на границе. "Мы позитивно восприняли намерение двух сторон решать все спорные вопросы в ходе переговоров", - заявил ВВП, отметив, что Россия не намерена оставаться в стороне и будет делать все, "что от нас зависит", чтобы найти компромисс.



"Нужно найти такой способ решения, чтобы он был долгосрочным и отвечал интересам обеих сторон. К этому мы тоже будем стремиться и всячески будем в этом помогать", - добавил он. Россия заинтересована в скорейшей демаркации границы, так как в противном случае конфликт между Киргизией и Таджикистаном, которые, к слову, являются членами одного военного блока - ОДКБ, обречен на эскалацию, а его политические и гуманитарные последствия - непредсказуемы. (Напомним, что за последние десять лет в Киргизии сменилось уже 4 президента).



Однако договориться о решении, которое устроит всех, задача непростая, так как национальные аулы и кишлаки разбросаны хаотично. "Понятно, что это связано с жизнью конкретных людей Кыргызстана и Таджикистана", - отметил Путин.



Далее переговоры прошли за закрытыми дверями. Можно предположить, что, помимо приграничного конфликта, на них обсуждалась финансовая помощь, в которой остро нуждается Жапаров для укрепления своих пока еще шатких позиций, ситуация с трудовыми мигрантами и цены на газ, за который Бишкек платит неподъемные для себя $150 за тысячу кубов.



Следующим гостем Владимира Путина, по данным "МК", станет Александр Лукашенко - батьку ждут в Сочи в конце недели.



Авторы: ЕЛЕНА ЕГОРОВА