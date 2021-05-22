Афганистан: в ожидании геополитической ротации, - Н.Кузьмин

20:52 24.05.2021 Хотя договоренности об уходе американских войск из Афганистана были достигнуты еще при Трампе, сам процесс исхода приходится осуществлять Байдену



Николай Кузьмин, 20 мая 21



Хотя договоренности об уходе американских войск из Афганистана были достигнуты еще при Трампе, сам процесс исхода приходится осуществлять Байдену. Он на четыре месяца отодвинул сроки полного вывода войск – с 1 мая до 11 сентября, то есть до 20-й годовщины терактов, послуживших поводом для ввода этих самых войск, однако самого решения уйти из Афганистана не изменил. Одновременно с американцами уходят и все их союзники по НАТО.

Позиция президента Байдена впервые не получила единодушной поддержки в Вашингтоне. Более того, в американской партийной прессе появились статьи, рисующие апокалипсические сценарии развития ситуации в Афганистане, что можно расценить как закамуфлированную критику в адрес Белого дома. Активно используются термины "вакуум силы" и "заполнение геополитической пустоты", под которыми понимаются приход к власти Талибана и установление Китаем контроля над Афганистаном и над всей Центральной Азией.

Два бывших руководителя внешнеполитического ведомства США – Хиллари Клинтон (госсекретарь в администрации Б. Обамы) и Кондолиза Райс (госсекретарь в администрации Дж. Буша) выразили обеспокоенность планом президента Байдена. По просочившейся в СМИ информации, на закрытых слушаниях в Конгрессе Райс заявила, что Соединенным Штатам придется вернуться в Афганистан. Клинтон в интервью CNN отметила, что прямым следствием вывода американских войск станут установление талибами контроля над правительством, огромный поток беженцев из числа сотрудничавших с США и НАТО афганцев, а также активизация международных террористических групп, таких как Аль-Каида и ИГИЛ.

Президент Афганистана Ашраф Гани 4 мая опубликовал в журнале Foreign Affairs статью под названием "Риски и возможности для Афганистана". Статья в целом выдержана в оптимистичном духе, но, в соответствии с заголовком, представляет собой типичную "страшилку" от политтехнологов: все будет очень плохо, если все заинтересованные стороны (стейкхолдеры) не будут действовать так, как я сказал. То есть афганский народ должен поддерживать правительство, а не талибов, Талибан – не воевать, а вести переговоры, Пакистан – отказаться от поддержки Талибана, США и все другие страны – помогать материально.

Спецпредставителю по Афганистану Залмаю Халилзаду приходится выступать в комитетах по иностранным делам Сената и Палаты представителей, убеждая конгрессменов, что талибы вовсе не возьмут штурмом Кабул после ухода оттуда американцев, что США на самом деле не бросают Афганистан на растерзание Талибана и ИГИЛ, что помощь будет продолжаться. При этом он неоднократно упомянул союзников и региональных партнеров, которые якобы готовы и афганцам помогать, и приход талибов к власти пресечь. Причем под региональными партнерами Белый дом, скорее всего, понимает не Иран, а страны Центральной Азии.

Американские СМИ в последнее время часто вспоминтают о том, чего стоила Соединенным Штатам операция в Афганистане. С 2001 года погибли более 2300 военнослужащих США, около 20 660 получили ранения. Британская пресса решила напомнить, что их страна тоже участвовала в войне с Талибаном. Причем вероятность быть убитым для британского солдата была вдвое выше, чем для американского. Общие потери британцев – 455 человек, но они составляют 4,7% от общей численности, а американские потери – лишь 2,3% (от максимального числа). Эксперты объясняют это тем, что британцы действовали в самой опасной провинции – Гельменд. Кроме высоких потерь, ни американским, ни британским войскам похвастаться нечем. И провинция Гельменд, и значительная часть других провинций (за исключением столицы и провинциальных центров) остаются под контролем талибов.

Предполагается, что американцы не уходят из Афганистана, а просто выводят войска. При этом в стране остается некоторое количество гражданских лиц с оружием и профессиональной военной подготовкой, которые военнослужащими формально не являются. По данным Конгресса, в конце 2020 года в Афганистане в составе частных охранных компаний работало более 7800 граждан США. Они будут обеспечивать безопасность американского посольства, американских граждан и, возможно, сотрудничавших с ними афганцев. Возможно, останутся американские инструкторы в афганской армии.

При этом Вашингтон предлагает странам Центральной Азии разместить там свои базы как некий естественный и логичный вариант – мы, мол, уходим из Афганистана, но должны иметь возможность быстро туда вернуться. И вам будет польза – будем вас защищать от имперских амбиций России. Ну и, конечно, долларов специально для вас напечатаем. Хотя к популяризации этого проекта подключилась партийная пресса США, он выглядит, мягко говоря, сомнительно.

Во-первых, американцы не скрывают, что они торопятся решить афганский вопрос для того, чтобы сосредоточиться на борьбе со своим главным геополитическим конкурентом – Китаем. Именно для этого им нужны базы в Центральной Азии, а до Афганистана они и из Кувейта все последние годы неплохо долетали. Так что объяснять появление американских баз вблизи китайских границ лидерам центральноазиатских стран придется не Москве, а Пекину, от кредитов и инвестиций которого эти страны зависят чуть менее чем полностью.

Во-вторых, американские базы могут стать не защитой от атак террористов из ИГИЛ и Аль-Каиды, а магнитом для них.

И, конечно, Москва также применит всю свою мягкую и не очень мягкую силу для того, чтобы американских баз в Центральной Азии не появилось. С лидерами ключевых стран – Таджикистана и Узбекистана Кремль провел работу на высшем уровне. Э. Рахмон встретился с Путиным в Москве 8–9 мая, через несколько дней состоится визит в ту же Москву Ш. Мирзиеева.

В последнее время государства Центральной Азии пользуются особым вниманием со стороны Вашингтона, Пекина и Москвы. Американцы 23 апреля провели виртуальную встречу "С5+1", по итогам которой было принято совместное заявление. В нем отмечается, что участники "договорились о дальнейшем развитии сотрудничества в сфере безопасности между Соединенными Штатами и странами Центральной Азии как средство для укрепления стабильности и региональной безопасности, а также противодействия трансграничным угрозам, исходящим из Афганистана". Впрочем, напрямую вопрос о размещении баз не поднимался.

Китайцы изложили свое видение будущего для Афганистана, для чего собрали министров иностранных дел всех пяти государств Центральной Азии в городе Сиане, столице империи Тан, где начинался Великий шелковый путь. Пошла совместная встреча, а также встречи в двустороннем формате, с учетом специфики отношений каждой из стран.

Пекин считает, что в основе процесса национального примирения в Афганистане должен лежать принцип "под руководством афганцев и под их контролем". Это расшифровывается как "без участия американцев".

При этом Афганистан должен сформировать инклюзивные политические механизмы, обеспечивающие равное участие в политической жизни всем этническим группам и партиям. Это означает – Талибан может войти в правительство, но не доминировать в нем.

Наконец, важное замечание – структура национального управления Афганистана в будущем должна соответствовать уникальным национальным условиям страны и потребностям развития, а не должна просто копировать иностранные модели. Это снова намек на американцев, но что могут предложить талибы в качестве национальной модели, страшно даже представить.

Было на встрече в Сиане принято и совместное заявление, как же без него, там нашли отражение китайские походы, но не только. Стороны отметили роль Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в содействии процессу мира и примирения в Афганистане и важность эффективной реализации "дорожной карты" Контактной группы "ШОС-Афганистан".

Отметим, что в ШОС входит также Пакистан, чью ключевую роль в мирном процессе отмечают все – и Залмай Хализад, и Ашраф Гани. Отмечают все, но "всепогодным другом" он является только для Китая, инвестировавшего миллиарды долларов в инфраструктурные проекты Китайско-пакистанского экономического коридора.

С Ираном, имеющим в ШОС статус наблюдателя, у Китай также прекрасные отношения – в марте было подписано соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

Турция, которая также намерена играть важную роль в восстановлении Афганистана, недавно вся получила прививку китайской вакциной. А еще раньше – масштабные кредиты и инвестиции.

Так выглядит на практике реализация включенной в конституцию КНР концепции "сообщества единой судьбы человечества".

Что касается позиций Казахстана в афганском вопросе, то они вполне благоприятны. В Афганистане нет этнических или религиозных групп, с которыми нас связывали бы особые интересы. На нас не лежит тяжкая обязанность великих держав по заполнению геополитического вакуума. При этом Казахстан всегда оказывал поддержку Афганистану – и политическую, и гуманитарную.

13 мая состоялся телефонный разговор Касым-Жомарт Токаева и Ашрафа Гани. Казахстанский президент заявил, что Казахстан готов оказать посильную помощь в строительстве целостного, мирного, нейтрального Афганистана, свободного от терроризма и незаконной торговли наркотиками.

Однако своей собственной стратегии в отношении Афганистана у нас нет. Представления о национальных интересах на афганском направлении ограничены защитой от терроризма и религиозного экстремизма. Следовательно, нам придется действовать в русле стратегии, разработанной в другой стране, участвовать в проектах, ориентированных на чужие национальные интересы. Тем не менее, даже в качестве участника чужого проекта мы можем и собственные интересы продвигать – как политические, так и экономические.

Ашраф Гани в своей статье требует, чтобы американцы продолжали финансирование национальных сил обороны и безопасности Афганистана. Но вообще-то Афганистан полностью зависит от иностранной помощи, из которой формируется на три четверти бюджет страны. Раз в четыре года в Женеве под эгидой ООН проходит конференция по Афганистану, где собираются страны-доноры и заслушивают отчет Афганистана об успехах и проблемах. Потом доноры берут обещание выделить Кабулу какое-то количество денег на ближайшие четыре года, а Кабул в ответ берет на себя обязательство провести какие-то реформы. На последней такой конференции, которая прошла 23–24 ноября прошлого года, доноры пообещали выделять по 3,3 млрд. долларов ежегодно. Больше всех пообещали американцы – 600 млн. долларов в 2021 году. Евросоюз пообещал 1,2 млрд. евро на четыре года. А Залмай Халилзад заявил на недавних слушаниях в Палате представителей, что США продолжит оказывать помощь Афганистану в необходимом размере и после вывода войск.

Оптимальный вариант – сохранять верность традициям казахстанской дипломатии и следовать многовекторным курсом. Американцы намерены бороться с Китаем – это их дело, пускай себе борются. Плохо то, что они хотят подключить к этой борьбе всех своих союзников и партнеров. Значит, наша задача – предложить американцам такие формы борьбы, которые будут максимально выгодны для нас. И затем освоить американские средства, которые будут выделяться на поддержку Афганистана.

Афганистан платит 280 миллионов долларов ежегодно в обмен на покупку до 670 мегаватт электроэнергии у Ирана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана. Пакистан также рассматривает возможность экспорта электроэнергии, в том числе по ЛЭП CASA-1000, которая свяжет Кыргызстан и Таджикистан с Афганистаном и Пакистаном.

При реализации всех этих проектов возникает необходимость решать проблемы перетоков, пиковых нагрузок, потерь в электросетях. Представляется целесообразным привлечь деньги спонсоров на создание региональной технологической платформы для сотрудничества в области применения технологий SmartGrid, разработки и производства систем накопления электрической энергии. Со стороны Казахстана одним из участников мог бы выступить Алматинский университет энергетики и связи, у которого уже есть наработки в этой сфере.

У нас есть успешный опыт использования технологий космомониторинга в Казахстане, он может быть распространен на Афганистан. Спутники дистанционного зондирования Земли могут использоваться для контроля над реализацией инфраструктурных проектов (трубопроводов, ЛЭП и пр.), а также для борьбы с производством опиума. Казахстан мог бы также организовать подготовку афганских инженеров и специалистов для работы с геосервисами.

Словом, американские солдаты пусть уходят, американские деньги остаются. И наша задача – использовать их для регионального развития (в первую очередь – нашего собственного). Это вполне реально. Надо только разработать правильные проекты и предложить их американцам, пока они не предложили нам свои базы. Источник - turanpress.kz

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1621878720

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Нурсултан Назарбаев принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета

- Бюро Мажилиса определило повестку пленарного заседания

- Химера социального жилья

- Ashyq, откройся!

- Крымбек Кушербаев принял участие в торжественном чествовании народного писателя Олжаса Сулейменова по случаю его 85-летия

- Прошло очередное заседание Совета по молодежной политике при Президенте РК

- Жители смогли отстоять стадион в Алматы

- Афганистан: в ожидании геополитической ротации

- 38 вузов лишили более 150 приложений к лицензии по непрофильным направлениям

