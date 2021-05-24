Тегеран продлил временные договоренности с МАГАТЭ, - И.Субботин

20:58 24.05.2021

Ядерные объекты Исламской Республики будут доступны для инспекций еще месяц

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

24 мая 21



Иран и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) договорились 24 мая о продлении заключенных несколько месяцев назад временных договоренностей, которые касаются инспектирования ядерных объектов Исламской Республики. Инициатива показала желание Тегерана простимулировать продолжающиеся переговоры в Вене. Диалог в австрийской столице, в котором американские и иранские дипломаты взаимодействуют через международных посредников, нацелен на восстановление "ядерной сделки" 2015 года. США допускают, что она вполне может быть возрождена до 18 июня.

О пролонгации временного соглашения между Ираном и МАГАТЭ сообщил гендиректор агентства Рафаэль Гросси. Он рассказал о долгой беседе с главой Организации по атомной энергии Ирана Али Акбаром Салехи 24 мая, по итогам которой было принято решение, что, во-первых, вся информация, которая собирается на ядерных объектах в Иране, продолжит храниться и находиться под контролем сотрудников МАГАТЭ. "Во-вторых, верификационная и мониторинговая деятельность продолжится в том объеме, как и сейчас, еще один месяц и завершится 24 июня", – проинформировал Гросси на пресс-конференции.



В эти выходные срок действия документа, на несколько месяцев определившего особый порядок международного мониторинга ядерных объектов Исламской Республики, подошел к концу. В связи с этим среди западных экспертов и политиков появились предположения, что Тегеран принципиально не продлит сделку с МАГАТЭ, чтобы оказать давление на американских переговорщиков. Однако администрация иранского президента Хасана Рухани решила пойти мирным путем, чтобы, вероятно, подчеркнуть стремление к компромиссам и восстановлению СВПД. Это не могло не обрадовать других подписантов "ядерной сделки".



Так, факт продления был позитивно воспринят российской стороной. "Похвальный шаг, – заметил в Twitter постпред России в Вене Михаил Ульянов. – Это поможет сохранить деловую атмосферу на переговорах по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) в Вене и будет способствовать успешному завершению дипломатических усилий по восстановлению "ядерной сделки". С начала апреля австрийская столица принимает заседания Совместной комиссии Ирана и международной "пятерки" (РФ, Британия, Германия, Китай и Франция), а также консультации экспертов в составе трех рабочих групп для возобновления реализации СВПД. В процессе участвуют и дипломаты США. В ближайшее время переговоры в Вене должны возобновиться.



Днем ранее Рухани, комментируя ход многосторонних консультаций по поводу "реставрации" СВПД, пообещал: "Мы продолжим переговоры до тех пор, пока не будет достигнуто окончательное соглашение". Глава исполнительной власти поделился информацией, что в ходе встреч в Австрии американская сторона "недвусмысленно заявила" о своей готовности отменить санкции против Исламской Республики. Как отметил Рухани, "рост производства в различных сферах иранской экономики является лучшим свидетельством неэффективности политики максимального давления Вашингтона на Иран". Эти обстоятельства, как считает иранский президент, "заставляют США признать провал санкционной политики".



Готовность снять ограничительные меры США не отрицают, но обращают внимание и на те обязательства, которые должен взять на себя Иран. В интервью ABC госсекретарь Энтони Блинкен заметил, что на переговорах в Вене пока не было заметно, готов ли Тегеран возвращаться к условиям СВПД. "Опосредованные переговоры в Вене стали доказательством того, что каждая из сторон должна сделать что-то, чтобы вернуться к выполнению соглашения, – пояснил шеф американской дипломатии. – Мы знаем, какие санкции надо снять, поскольку они несовместимы со сделкой. Но еще важнее, что Иран знает, что нужно сделать ему… Чего мы еще не видели – так это готов ли и хочет ли Иран сделать то, что должен. У нас пока еще нет ответа на этот вопрос".



До настоящего времени серьезную проблему на переговорах представлял вопрос с тем, сохранит ли Иран свои ядерные возможности после потенциально возможного восстановления СВПД. К примеру, серьезные опасения вызывают находящиеся в руках Исламской Республики усовершенствованные центрифуги. В этом месяце источник портала Axios в администрации президента Джозефа Байдена сообщал, что иранская сторона стремится согласовать менее жесткие ограничения и, кроме того, выдвигает "нереалистичные требования" в отношении того, какие американские санкции должны быть сняты. Это несколько затрудняет переговорный процесс, следует из высказываний собеседника Axios.



Тем не менее в Вашингтоне выражают надежду на то, что переговоры в Вене могут завершиться компромиссом уже до 18 июня. На этот день в Иране намечены президентские выборы, результатом которых скорее всего станет приход к власти более жесткой и консервативной фигуры, чем Рухани: действие его полномочий официально подходит к концу.



Переговоры – "это не ракетостроение", и согласия можно достичь в ближайшие недели, уверены американские официальные лица. Не исключено, что это означает готовность Вашингтона к более широким уступкам.