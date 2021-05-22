Манижа как зеркало российской деградации, - "СП"

21:03 24.05.2021

Мы опять пытаемся запрыгнуть на подножку европейского экспресса, быстро уходящего в бездну…

Сергей Пономарев



Таджикская певица, представлявшая Россию на конкурсе "Евровидение", этом торжище фриков и половых первертов от легкой музыки, баба с чайника-заварника в лоскутном, как наше общество, наряде и с речитативом "Русская женщина" пролетела, как фанера над Душанбе. Точнее, над Роттердамом.



Ну и слава богу, мертвые (в переносном, то есть творческом, конечно, смысле) персонажи сраму не имут. Куда хуже было бы, если б это воплощение минора в облике мажора (ну как она сама понимает мажор) выиграла и привезла в Россию на грязных лоскутах своего сценического платья обязанность собирать уже у себя тех самых фриков и половых извращенцев.



Победила Италия и вся "старая Европа"

В общем, радоваться надо. Даже ликовать. Отчего же такая вселенская тоска и горе-горькое охватили ширнармассы? В соцсетях полное уныние, перемежаемое воплями возмущения. Как так? Всего лишь девятое место?! Она была достойна победы (сознательно пишу это слово с маленькой буквы, хотя в соцсетях использовали заглавную - как будто речь шла чуть ли не о взятии рейхстага в 1945-м - Авт.)! Засудили! Не оценили! И что еще этой Европе надо?!



Это сегодняшняя реакция. А сколько восторгов (или напротив) неприятия было накануне. От "это лучшее, что есть у России" и "гениальный ход Первого канала" до "стыд и срам", "позорище".



Я в числе вторых. Которые про стыд и срам. И не только потому, что Манижа - этническая таджичка с очень плохой и намеренно провокативной песней "Русская женщина": уж лучше бы "Таджикскую женщину" исполнила на фарси на тот же мотив, куда органичней выглядело бы. По крайней мере можно было толковать и втюхивать всем: вот, мол, угнетенная жутким хиджабом, полным бесправием, мужским доминированием и средневековыми традициями и в целом всем этим косным кишлачным укладом представительница второго гендера сбрасывает оковы, как лохмотья из лоскутов, и оказывается вольной женщиной Востока в ярком комбинезоне передовой сотрудницы клининговой компании.



И вполне, кстати, логично бы выглядело: дескать, бросила ведро и тряпку и подалась песни исполнять…



Хотя на Евровиденье можно было послать кого угодно - хоть короля караоке из сельского клуба. Или фольклорный ансамбль из чукотской тундры. Или трио баянистов с матерными частушками. Результат был бы тот же.



Но, главное, почему я удовлетворен результатом в Роттердаме, все-таки в другом: история с Манижей в очередной раз оказалась не про легкую музыку и не про певцунов и певичек без слуха, голоса и какого-либо музыкального таланта. Эта история - один из маркеров тяжелого состояния, рака головного общественного мозга и общего социокультурного недуга, которым уже много лет болеет Россия.



Манижа в данном случае выступает всего лишь как зеркало общей российской деградации. Когда умы людей, промытые донельзя федеральными каналами, заняты совсем не тем. Не действительно насущными проблемами, а обманкой. Симулякром действительности.



Когда внимание публики умело переключено с сущностного на пяти- десятистепенное. На обочину. На мусор. На помойку.



Когда происходит подмена и вместо того, чтобы наплевать на этот псевдоконкурс, просто забыть про него, вокруг Евровидения с помощью электронных СМИ устраиваются шаманские пляски с бубном у европейского костра цивилизации, который быстро догорает, оставляя после себя только толстый слой культурного пепла.



Когда вместо того, чтобы петь свои песни, не подстраиваясь под тренды толерантного Запада, просто идти своим путем, в котором нет места 28 гендерам и родителю один и родителю два вместо мамы и папы, где нет бесконтрольной и безудержной миграции, уверенно ведущей к будущим этническим и конфессиональным конфликтам, мы лихорадочно пытаемся запрыгнуть на подножку европейского экспресса, уходящего в бездну, и сильно обижаемся, что кондукторы из Брюсселя и Страсбурга бьют нам по рукам и пытаются выбросить из поезда на ходу. Хотя нужно самим сорвать стоп-кран и спокойно выйти из затхлого вагона в вольную политическую степь. Где в высоком небе поют птицы, а не шипят толерантные гадюки и не квакают политические жабы.



Ну поймите же наконец: не по пути нам с ними! Ни в чем! Развилки давно пройдены, и пытаться перевести стрелки назад просто смешно.



Но мы ведь зачем-то пытаемся!



Напомню вкратце историю стремительного взлета и оглушительного падения Манижы. Она развивалась по всем законам жанра политической манипуляции и с положенной и обычной в таких случаях, пусть и фальшивой интригой. Явно сфальсифицированные при голосовании на Первом канале результаты отбора внутрироссийского конкурса. Победительница, выскочившая, как шайтан из табакерки, при помощи пары-тройки специально подготовленных кандидатов-спойлеров. Мол, пусть уж лучше эта будет, чем эти непонятно кто… Выдвижение комментаторов самого высокого уровня - спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко уж куда выше-то! При том третье лицо в государстве заявляет: дескать, не понимаю я такую песню. Это вместо того, чтобы сказать: не понимаю, зачем Россия вообще участвует в этой ярмарке порока.



Будущее, увы, понятно. Чтобы сказать, что будет уже через пару месяцев, не надо быть Нострадамусом. Манижа быстро исчезнет с горизонта общественного интереса и постепенно скатится до заштатных ночных клубов и корпоративов третьестепенных компаний и фирмочек типа "Фаянс и глянец". Страсти вокруг очередного провала на очередном мусорном конкурсе стихнут еще быстрее - уже на этой неделе.



Но останется вечное российское и уже доведенное до абсурда желание заглядывать в чужой рот и заискивать "ну оцените же нас!". И ждать чуда: может, ну хоть сейчас-то оценят?



Не оценят. Не ждите.