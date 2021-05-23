ХАМАС против Израиля: ракетно-бомбовый диалог, - Александр Шумилин

21:11 24.05.2021 Кто и как сможет остановить конфликт



Об авторе: Александр Иванович Шумилин – доктор политический наук, руководитель центра "Европа – Ближний Восток" Института Европы РАН.



23 мая 21



Сектор Газа подвергся массированному ответному огню со стороны Израиля.

Никто, разумеется, не может гарантировать, что вступившее в силу в ночь на минувшую пятницу перемирие продлится долго. Об окончании же самого противостояния между исламистской группировкой ХАМАС, захватившей в 2007 году рычаги правления в секторе Газа, и Израилем речи и вовсе не ведется. Более того, все высказывавшиеся поначалу предположения экспертов о том, что ХАМАС "выдохнется", продемонстрировав как свою недееспособность в управлении палестинским анклавом, так и прогрессирующее ослабление военного потенциала, провалились. Сегодня эта группировка демонстрирует то, что именует собственными успехами, – немыслимый по размеру арсенал всякого рода ракет (от местного производства до импортных), которые тысячами направляются в сторону израильских городов, а также устойчивость своей военизированной системы правления в секторе.



Иранское ноу-хау



Несмотря на усилия Израиля блокировать сектор Газа от нежелательного влияния извне, достичь этого не удалось. Поставки продуктов питания и необходимых материалов продолжают осуществляться и сегодня по специальным гуманитарным коридорам. Не сработали и меры руководства палестинской администрации (ПА) в Рамалле с целью отгородиться от исламистского анклава: со временем стала очевидной невозможность для лидера ПА Махмуда Аббаса игнорировать принцип и лозунг палестинской солидарности, что в конечном счете вылилось в попытки создания Правительства национального единства с участием ХАМАС. Впрочем, попытки неудачные.



Сработал и такой фактор солидарности, как "мусульманское братство", а точнее – содействие сторонников ассоциации "Братья-мусульмане" (запрещена в России). На ее постулатах основывается идеологическая концепция ХАМАС, а покровителями "братьев" в регионе были и остаются Турция и Катар. Дипломаты последнего легально (с разрешения Израиля) завозят в сектор чемоданы с долларовой наличностью для оплаты прежде всего исламистской администрации, а Анкара обеспечивает им устойчивое политическое прикрытие в СМИ и на международных площадках.



Боевой же потенциал поставляет ХАМАС Иран, а именно – знаменитое подразделение "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Поначалу ракеты и прочее оружие доставлялись иранцами к подземным туннелям в сектор через территорию Судана (при правительстве исламистов) и Египта (посредством контрабанды). После того как Израиль и Египет перекрыли этот маршрут и активизировали "охоту за туннелями", в секторе появились "инженеры" КСИР, которые начали делиться своим опытом производства ракет доступными средствами – по сути, как утверждают эксперты, хамасовцы обзавелись ракетами, родственными иранским "Фаджр". Результаты именно этого иранского ноу-хау весь мир наблюдал в последние дни, когда тысячи "Фаджр-кассамов" запускались по жилым кварталам израильских городов.



Французская Monde утверждает в связи с этим, что данную модель, применявшуюся также в Йемене и Ираке, придумал бывший руководитель спецопераций, проводимых за пределами Ирана, генерал Касем Сулеймани (командующий "Аль-Кудс"), убитый американцами в январе 2020 года в Багдаде.



По словам Зияда ан-Нахала, лидера смыкающейся с ХАМАС группировки "Исламский джихад" (запрещена в России), Сулеймани лично руководил обучением палестинцев баллистике. "Он не довольствовался отправкой нам оружия, он предоставил нам технологии и возможности для изготовления этих ракет самостоятельно. Сегодня мы с гордостью сообщаем, что у сектора Газа есть тысячи ракет. Наша технология представляет собой иранскую технологию благодаря нашим братьям, стражам революции", – заявил ан-Нахал в интервью иранскому телевидению в феврале 2020 года.



Заметим, что между "Братьями-мусульманами", исповедующими ислам суннитского толка, и руководством шиитского Ирана давно нет разногласий, которые могли бы препятствовать их взаимодействию в рамках так называемой стратегии "оси сопротивления" (Израилю). ХАМАС, ливанская "Хезболла", а теперь и официальный Дамаск рассматриваются в Тегеране как важнейшие составляющие этой оси. Неудивительно, что в знак солидарности с исламистами в Газе несколько ракет запустили по Израилю и боевики "Хезболлы" с территории Ливана.



ХАМАС против ФАТХ



Агрессивные действия "сопротивленцев" не находят понимания и поддержки в элитах арабских стран – за некоторым исключением разве что Иордании, где сторонники "братьев" имеют свое представительство в парламенте. Более того, арабские монархии Персидского залива активно противостоят влиянию "мусульманского братства" в регионе. А антииранская направленность их политики стала одной из важнейших причин заключения в прошлом году такими государствами, как ОАЭ, Бахрейн, Судан и Марокко, так называемых "Соглашений Авраама" с Израилем (патриарх Авраам считается праотцом семитских народов Ближнего Востока). Египет и Иордания пошли на мир с еврейским государством намного раньше.



Особенность концепции "Братьев-мусульман" в том, что они активно используют религиозные постулаты и символы в политических целях. Именно это и запустило нынешнюю фазу многолетнего конфликта: начавшийся 10 мая "ракетный дождь" по городам Израиля описывался хамасовцами как месть "сионистскому врагу" за оскорбление священной мечети Аль-Акса в Иерусалиме.



Столь мощной атаки со стороны Газы тогда мало кто ожидал, поскольку события вокруг мечети разворачивались по ставшему стандартным сценарию: израильские суды принимают решения по спорным вопросам прав собственности на жилые помещения в Восточном Иерусалиме, что нередко приводит к выселению "незаконно проживающих" там граждан (чаще всего арабского происхождения); это провоцирует протесты мусульман, происходящие в районе Аль-Аксы. Заметим, что исполнение своего последнего решения Верховный суд Израиля приостановил 6 мая, что, однако, не помешало протестующим проводить демонстрации в районе мечети вопреки в том числе и антиковидным требованиями властей города.



Однако намного более значимой и важной подоплекой происходившего стали политические маневры лидера ПА Аббаса, который в ответ на решение Израиля не допустить проведение в Восточном Иерусалиме парламентских (22 мая) и президентских выборов палестинцев (31 июля) заявил о переносе их на неопределенный срок. Это вызвало негодование руководства ХАМАС, которое якобы имело основания рассчитывать на свою победу над ФАТХ (партией Аббаса) и, следовательно, на изменение баланса политических сил в автономии в его пользу. Да и запрет на проведение выборов в Восточном Иерусалиме, похоже, объясняется прогнозом израильскими аналитиками вероятной победы прохамасовских кандидатов там, то есть перспективой столкнуться с появлением в своей столице законно избранных исламистов (или их сторонников) в качестве депутатов палестинского парламента. На этом фоне руководство исламистов в Газе и решило утвердить себя, по словам их лидера Исмаила Хания, в качестве "защитника беспомощных людей в Иерусалиме и настоящего представителя палестинского народа". "Настоящего", понятно, по сравнению с ФАТХ. Однако тучи ракет были направлены на израильские города. Похоже, расчет хамасовцев подтвердился: их действия получили поддержку не только значительной части палестинцев в обеих частях автономии (в Газе и на Западном берегу реки Иордан), но и – что еще драматичнее – среди арабского населения Израиля.



Нетаньяху получает шанс



Поддержка значительной частью израильских арабов (это свыше 20% населения) хамасовских атак углубила раскол между ними и евреями, что наверняка станет самым значимым политическим следствием боевых действий. Уже сейчас это многими воспринимается как крушение надежд и установок основоположников Израиля и сионизма в целом на достижение мира и гармонии между этими двумя крупнейшими национальными группами в стране. Арабское меньшинство пользовалось как социальными благами, так и политическими свободами – партии израильских арабов представлены в Кнессете.



Показательна ситуация, сложившаяся в политической сфере Израиля накануне хамасовских атак: провалы правого блока "Ликуд" во главе с Биньямином Нетаньяху и крупных левоцентристских партий создать устойчивое правительство даже после нескольких парламентских выборов привели к тому, что 5 мая президент страны Реувен Ривлин поручил лидеру второй по электоральным результатам политической силе – центристской "Еш Атид" ("Будущее есть!") – Яиру Лапиду сформировать правительственную коалицию. И он якобы попытался сделать это с участием в том числе и арабских партий. Эффект же "ракетного дождя" ХАМАС наверняка положит конец эксперименту Лапида, а очередной политический тупик продиктует неизбежность новых выборов.



Новое (пятое за последние два года) обращение к избирателю может вернуть Нетаньяху, казалось бы, потерянный шанс на сохранение кресла премьер-министра. Этот шанс для него жизненно важен, поскольку Нетаньяху остается под пристальным прицелом прокуратуры в связи с обвинениями в возможной причастности к коррупционным сделкам. До сих пор премьерский иммунитет спасал его от серьезных разбирательств в суде.



Но это прогноз на ближайшее будущее. А пока и.о. премьер-министра Нетаньяху, имеющий репутацию эффективного кризисного менеджера, в тесном взаимодействии со своими политическими соратниками и оппонентами полностью погружен в работу по спасению жизней соотечественников. Успех в этой работе может стать для него гарантией сохранения высшего поста в административной иерархии государства Израиль. Источник - ng.ru

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