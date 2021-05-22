В Узбекистане найден неизвестный науке вид дикого лука

21:14 24.05.2021

В Узбекистане найден неизвестный науке вид дикого лука, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на данные Академии наук.



Неизвестное растение было обнаружено в ходе научной экспедиции в северной части Ферганской долины на территории, граничащей с Кыргызстаном.



"Узбекистан – это территория, где существует большое разнообразие видов дикого лука. Анализ отобранных образцов в лабораторных условиях показал, что найденный вид растения является новым для науки. Наиболее близким к нему видом стал Allium minitum Vved (маленький лук), произрастающий в высокогорной местности на территориях Таджикистана и Кыргызстана", – отметили в Академии наук.



Сходными признаками этих растений является строение их цветка и наличие белого окраса, а отличием – местность. Allium minitum Vved встречается на высоте более 3000 метров в альпийском регионе, в то время как новый вид растения растет на высоте 1000-1100 метров в холмистой местности.



В настоящее время ученые изучают строение цветка и семена этого растения. После этого будет сделан окончательный вывод, и ему присвоят новое название.