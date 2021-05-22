Размороженный в Киргизии "Спутник V". Урок другим или пример для молчания? - А.Бенгард

21:25 24.05.2021

24 мая 2021, Бишкек - 24.kg, Анастасия БЕНГАРД



Невероятными усилиями достается Кыргызстану вакцина от коронавируса. На счету каждая ампула, ведь от этого зависят жизни граждан и победа над COVID-19. Но так считают, очевидно, не все.



Иначе как объяснить, что на фоне роста заболеваемости и каждодневных смертей от недуга по чьей-то халатности испортилась почти тысяча доз российской вакцины "Спутник V"? Инцидент в Центре семейной медицины № 2 зафиксировали еще 30 апреля, а широкой общественности о нем стало известно лишь 19 мая после публикаций в СМИ. Что хотели скрыть ответственные лица?



Кто виноват?

Однозначного ответа на этот вопрос до сих пор нет. Звучали версии о том, что шнур могли случайно задеть при мытье пола или отключили на короткое время, чтобы подзарядить телефон (!), а потом просто забыли включить.



Такое предположение даже в голове не укладывается. Как можно отключить оборудование с препаратами, от качества хранения которых зависит чужое здоровье? И случилось ли такое лишь единожды?



Специфичность этой вакцины в том, что она не может более двух часов находиться без холодильника. Предназначалась она для уязвимых групп - лиц старше 65 лет и имеющих хронические заболевания.



В Республиканском центре иммунопрофилактики (РЦИ) сразу заявили, что эта вакцина поступила в виде грантовой помощи. Однако позже ущерб все же посчитали - 840 тысяч сомов - и возложили его на ЦСМ № 2.



В этой поликлинике, кстати, есть камеры видеонаблюдения, и они работали в день происшествия. При этом глава Горздрава Бактыгуль Исмаилова заявила 24.kg, что видеозаписи, "насколько ей известно", нет.



"Мы смотрели запись, но не смогли определить, кто конкретно здесь замешан. Камера есть в кабинете, но она не показывает саму розетку, - рассказал 24.kg теперь уже бывший директор Объединенного центра семейной медицины (ОЦСМ № 1) Ленинского района Нурлан Галбаев. - Этим, я думаю, должны заниматься следственные органы".



Кто стал крайним

"Инцидент произошел 30 апреля, я сразу в тот же день провел служебное расследование и принял дисциплинарные меры - вынес выговоры (главврачу поликлиники и еще четырем сотрудникам). Но резонанс начался через две недели. Меня вызвали и сказали, что эти дисциплинарные меры очень мягкие, поэтому поставили вопрос об увольнении руководителя ЦСМ № 2", - отметил Нурлан Галбаев.



Но позже уволили его самого. По статье. За грубое нарушение трудовых обязанностей.



Галбаев с таким решением не согласен и намерен судиться с Минздравом. "Приказ я еще не получил, мне отправили его по телефону. У меня три диплома, я должен был работать. Если им так нужно было место, могли бы пригласить, я бы по собственному желанию написал. Или отделу кадров надо было рассмотреть другие варианты. В Минздраве ссылаются на то, что это было решение аппарата президента", - заявил он 24.kg.



Нурлан Галбаев разговаривал с членами комиссии. "Стоял вопрос только о соответствии должности главврача ЦСМ № 2. Мне также позвонили из аппарата президента, говорил я и с министром. Мы все обсудили, пришли к выводу, что в отношении меня будет выговор. Вечером написали служебное письмо, но за ночь министр свое решение изменил и сразу подписал два приказа. Уже был готов и кандидат, претендовавший на мое место", - отметил он.



Всего в подчинении директора ОЦСМ № 1 шесть поликлиник по Ленинскому району.



После запуска кампании по вакцинации от коронавируса Нурлан Галбаев издал приказ о возложении персональной ответственности на главврачей поликлиник.



Именно они, по его словам, и должны лично отвечать. "Если следовать принципу Минздрава, то пусть ответственность несут и другие вышестоящие, включая замминистра, министра и руководителей структур, непосредственно отвечающих только за вакцинацию - ЦГСЭН города Бишкека и Республиканский центр иммунопрофилактики, - возмутился уволенный Нурлан Галбаев. - А поликлиники кроме вакцинации занимаются и другими профилактическими мероприятиями. По Ленинскому району 404 тысячи приписанного населения. Забот хватает".



Спасибо, что рассказали

При этом глава РЦИ Гульбара Ишенапысова и замминистра здравоохранения Бакыт Джангазиев выразили благодарность медикам за то, что они не скрыли информацию о случившемся, а сразу доложили. Тем самым испорченную вакцину вовремя изъяли. Если верить чиновникам, то ни одной размороженной дозы вакцинирующимся не поставили.



По словам Бакыта Джангазиева, чрезмерное наказание приведет к сокрытию подобных инцидентов.



Глава Минздрава же свое решение об увольнении директора ОЦСМ № 1 пересматривать не намерен. Он считает, что это станет уроком для других.



"Сейчас каждая ампула вакцины от коронавируса дорога. Мы с таким трудом получаем ее, а некоторые так небрежно относятся. Этот случай будет уроком всем другим. Наказание всегда получает первое лицо. Почти тысячу людей могли бы привить в такое сложное время, когда во всем мире идет третья волна", - сказал он.



Какой урок извлекут медработники?

Одни уверены: жесткое наказание заставит работников более ответственно относиться к трудовым обязанностям. Без этого в условиях тотальной безответственности в Кыргызстане никак. Другие же, напротив, уверены, что разбирательство заставит в случае чего в будущем промолчать.



"Есть инструкция хранения, транспортировки, доставки вакцин. В них говорится незамедлительно сообщать о происшествии. Когда уходят с работы, кабинет с вакцинами закрывают, нужно все посмотреть и записать в журнал. Было ли это сделано в ЦСМ № 2? И самое страшное - отключение холодильника они увидели не сразу", - рассказал 24.kg один из главврачей ЦСМ, попросивший не называть имени.



"Конечно, координатор Ленинского района несет ответственность за все, что происходит в его подведомственных поликлиниках. Но там работают главные врачи, которые непосредственно головой отвечают за все, что происходит в их коллективе. Увольнение же Галбаева несправедливо, можно было обойтись выговором. При этом отвечать должен и сам министр", - считает он.



После случившегося, по словам главврача, все руководители организаций здравоохранения должны работать надлежащим образом. Ведь на кону здоровье пациентов, вакцинируемых.



Должность - это не частная вотчина. Мы все служим охране здоровья населения. При этом некоторые ради сохранения должности идут на все. Так нельзя!



Один из главврачей столичного ЦСМ

Генпрокуратура уже занялась вопросом. Возможно, найдут новых виноватых.



Доверие же граждан к качеству вакцин, и без того слабое, пошатнулось еще больше. Смогут ли его теперь вернуть?