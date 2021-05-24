Кто основал Рим? Тайны древних этрусков и их языка скрыты в подвалах Ватикана, - В.Малышев

21:39 24.05.2021 Владимир Малышев

24.05.2021

Наши предки основали Рим?

Когда в 1989 году Михаил Горбачев был в Италии с официальным визитом, то заодно посетил и Ватикан. Это было первое в истории посещение главой советского государства цитадели католической церкви. В этой связи папская администрация сделала для аккредитованных тогда в Италии советских журналистов сюрприз – устроила им экскурсию в легендарную библиотеку Ватикана. Среди побывавших там был и автор этих строк, в качестве корреспондента ТАСС.



Шанс был уникальным, потому что попасть в библиотеку Ватикана непросто. Количество посетителей в ней строго ограничено: в день – не больше 150 ученых. А тот, кто пришел, должен точно знать название фолианта, рукописи или книги, которую он хочет изучить. Бродить между полок и рыться в книгах не дозволено никому.



Ватиканская апостольская библиотека была основана в XV веке папой Сикстом IV. Она обладает богатейшим собранием рукописей средневековья и эпохи Возрождения. В настоящее время ее фонды насчитывают около 1 600 000 печатных книг, 150 000 манускриптов, 8300 инкунабул, более 100 000 гравюр и географических карт.



Веками в Ватикан стекались со всего мира уникальные исторические карты, документы, подписанные хартии и договоры, архивы ученых и политиков, отчеты путешественников и археологов, древние летописи и хроники. Эта библиотека никогда не разграблялась, не страдала от пожаров, ее не распродавали.



Множество интереснейших документов хранится отдельно – в так называемом секретном архиве. Длина его стеллажей достигает 85 километров. И, как говорят, никто в точности не знает, какие именно ценности и секреты там хранятся. Ведь Ватикан – это не только государство католической церкви, но еще и могущественная разведывательная служба, охватывающая весь мир, и именно там прячут ее секретные досье.



Находятся в этих хранилищах и рукописи, карты, книги, касающиеся славянской цивилизации. В частности, именно там, как считают, находятся многие фолианты, связанные с таинственным государством этрусков–древним народом, населявшим в I тысячелетии до н. э. северо-запад Апеннинского полуострова между реками Арно и Тиброми создавшим развитую культуру, которая предшествовала римской и оказала на нее большое влияние. Древние римляне заимствовали у этрусков строительную технологию, в частности возведение арочных и сводчатых конструкций. Бои гладиаторов, гонки на колесницах и многие погребальные обряды также имеют этрусское происхождение.



Но откуда они пришли в Италию? Геродот считал, что этруски – это потомки лидийцев, пришедших в Италию из Малой Азии. Однако язык лидийцев достаточно хорошо изучен и не имеет никакой связи с этрусским. А это значит, что лидийцы к этрускам никакого отношения не имеют. Однакоу самой гипотезы о восточном происхождении этрусков достаточно оснований.



Другой авторитетный древний историк Тит Ливий утверждал, что предки этрусков пришли в Италию с севера, через Альпийские горы. Это мнение поддерживается и сейчас частью историков, хотя и считается недостаточно обоснованным. А вот греческий историк I века до нашей эры Дионисий Галикарнасский был уверен, что этруски были автохтонным населением Апеннинского полуострова и многие века доминировали над регионом.



Своего могущества этруски достигли в VI веке до нашей эры, когда объединились с Карфагеном и в морском сражении нанесли поражение грекам. Но в V веке до н.э. могущество Этрурии постепенно пошло на спад, вскоре они были побеждены италийскими племенами и ушли из Италии, оставив римлянам богатейшее культурное наследие.



Сами итальянцы не отрицают, что Рим действительно основали не римляне. Даже название государства Ватикан уходит корнями в этрусскую культуру. Ведь оно расположено на Ватиканском холме – месте, где ранее находился некрополь этрусков. А свое название гора получила в честь этрусской богини смерти – Ватики. Сами же этруски называли себя расенами.



Этрусский язык – тоже до сих пор загадка. Изучение этрусской письменности ведется с XVI столетия, но без особого успеха. Какие только языки не брали за основу, чтобы расшифровать этрусские надписи! И древнееврейский, и греческий, и латинский, и санскрит, и кельтский, даже языки индейцев Америки. Но все попытки так и не увенчались успехом. "Этрусское не читается", – пришли к выводу лингвисты.



Академик РАН Вяч. Вс. Иванов советский и российский лингвист, переводчик, семиотик и антрополог, охарактеризовал эту проблему так: "Ситуация, сложившаяся в области исследования этрусских текстов, представляется парадоксальной. Их изучение и вероятная фонетическая интерпретация не вызывает трудностей ввиду достаточной ясности этрусской графической системы… тем не менее понимание этрусских текстов чрезвычайно мало продвинулось, если не иметь в виду совсем небольших погребальных надписей, стандартных по своему содержанию и обычно состоящих из последовательностей собственных имен с указанием родственных отношений между их носителями. Все более сложные тексты пока что совершенно не поддаются переводу".



Однако поляк Тадеуш Воланский, итальянец Себастьяно Чампи и русский ученый Александр Чертков – считали, что ключ к расшифровке этрусских текстов можно найти в славянских языках. Чертков, после изучения вопроса об этрусках написал книгу "О языке пеласгов, населявших Италию, и сравнение его с древлесловенским".



В этой книге ученый утверждал, что пеласги, венеты и этруски – родственники, все они в незапамятные времена пришли в Европу из Малой Азии.



Другой русский ученый, историк-славист Викентий Макушев, в 1868 году специально предпринял путешествие на Апеннины с целью изучения славянских поселений, "дабы прославить славянские народы и обогатить славянскую филологию". Вернувшись в Россию, Макушев написал несколько научных работ, среди которых были "О славянах Молизского графства в Южной Италии", "Исторические памятники южных славян и соседных им народов, извлеченные из итальянских архивов и библиотек" и "Древние славянские памятники южного письма. Обозрение".



Современный исследователь Владимир Щербаков считает, что этруски писали, как слышали. При таком методе дешифровки многие этрусские слова у Щербакова звучат совершенно "по-русски": "ита" – "эта", "ама" – "яма", "тес" – "лес".



Однако академик РАН Андрей Зализняк к таким оригинальным выводам отнесся скептически: "Лингвист-любитель охотно погружается в обсуждение письменных памятников прошлого, совершенно забывая (или просто ничего не зная) о том, что в прошлом знакомый ему язык выглядел совсем не таким, как теперь".



Сегодня большинство историков убеждены в том, что этрусские надписи полностью не будут расшифрованы никогда.



Некоторые исследователи сходятся во мнении, что надписи на этрусском, которые все же удалось расшифровать, напоминают строки книги бытия: "Рек всех Бог Вышний: Маидиму, Езиеню Расеи, Им же опекается мой дом и дети. Лепый Измень! Екатезин далече; Только вера – вера из какой Эней, царь родом. Сидящий с Ладом и Ильей. Понимаешь ли ты, забываешь? Ой! Дорогой, хороший!"

Ученые считают, что этот текст очень похож на старорусский. Да и в надписи упоминается слово "Расея" – так именовали свою страну южные славяне, да и обороты речи в надписи присущи древним славянам.



Имеется удивительный артефакт, найденный среди предметов этрусской культуры. Речь идет о скульптурных изображениях этрусской Богини Уни, которая всегда изображается… с похожим на русский кокошником на голове. А ведь это, казалось бы, чисто славянский головной убор, который нигде более встречаться не должен.



Именно Ватикан, как известно, стал инициатором того, что большая часть истории славян была переписана. Это подтверждает работа далматского историка Мавро Орбини (1563-1614)"Славянское царство". Автор имел сан монаха-бенедиктинца и был известен, как мудрый и добронравный человек. Орбини стал свидетелем печального положения славян, которых вынудили подчиниться силе католические завоеватели, и решил создать энциклопедию славянского рода. Для этого ему пришлось воспользоваться хранилищами монастырей и храмов, где находились свидетельства славянской культуры, а также материалами из итальянских библиотек. Но после смерти монаха все его уникальные труды были переданы в архивы Ватикана, где сразу попали в разряд запрещенных и стали недоступны для изучения специалистами.



Тем не менее славяне в Италии были. Во II тысячелетии до нашей эры Италию населяли славянские племена опичей, омбричей, воличей, любичей, речан и другие, на севере обитали венеды. Об этом говорится в работах русского историка XIX века Николая Веселовского.



А уже упомянутый монах Мавро Орбини писал, что славяне в древности владели "Азиею и Африкою, бились с египтянами и с великим Александром; покорили себе Грецию, Македонию, Иллирическую землю; завладели Моравиею, Шленскою землею, Чешскою, Польскою... и берегами моря Балтийского...и прошли в Италию,где многое время воевали против римлян".



Нам, конечно, было бы очень соблазнительно сегодня считать, что это наши предки основали Рим. Но мы все-таки – не современная Украина, где уверены, что это древние укры вырыли Черное море. Хотя известный философ Александр Дугин, как и популярный сатирик Михаил Задорнов, и уверяли нас, что этруски означает: "Это – русские", серьезные ученые-лингвисты к этому относятся скептически. На самом деле этот древний народ по-прежнему во многом – загадка, также как и их язык. Так что всякое может быть. Может, отгадка действительно в древних рукописях секретного хранилища Ватиканской библиотеки. Но покажут ли нам эти книги? Источник - Столетие.Ру

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