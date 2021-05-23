Военный переворот в Мали: Президент Ба Ндау и премьер-министр Моктар Уана арестованы военными

06:46 25.05.2021

24 мая в Мали военные арестовали временного президента страны Ба Ндау и главу правительства Моктара Уана, сообщает zakon.kz со ссылкой на



Военнослужащие в Мали арестовали временного президента и премьер-министра страны, и перевезли их на военную базу Кати близ столицы. Президентская гвардия отказалась защитить президента, позволив военным увезти его, - рассказал источник РИА Новости.

Переходное правительство ушло в отставку в мае, и временный президент поручил главе кабмина сформировать новое правительство. О том, что новый кабмин сформирован, стало известно в понедельник. В его состав не вошли министр внутренней безопасности Модибо Коне и министр обороны Садио Камара. Никаких причин для их исключения не приводилось, но этот шаг символизировал усиление разногласий внутри переходного правительства. Арест временного президента и премьера возможно стал реакцией на обнародованный ранее состав нового правительства.



Мятеж в Мали начался 18 августа 2020 года на военной базе близ столицы Бамако. Мятежники заявили об аресте президента Ибрагима Бубакара Кейты и премьер-министра Бубу Сиссе. Позже президент объявил об отставке и роспуске парламента и правительства.



Военные Мали после переговоров с политическими лидерами и представителями гражданского общества утвердили 12 сентября "основной закон и дорожную карту переходного периода" в стране. Стороны решили, что переходный период продлится 18 месяцев. Бывший министр обороны полковник в отставке Ба Ндау был назначен президентом страны на переходный период. Премьер-министром стал экс-глава МИД Моктар Уан.