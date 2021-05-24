Год без Флойда. США привыкают к новым "национальным героям", - А.Наумов

07:22 25.05.2021

В США проходят мероприятия в честь убитого полицейским афроамериканца



"Коммерсантъ" от 24.05.2021,

Ровно год назад, 25 мая, в США произошло событие, открывшее новую веху в современной американской истории,- убийство полицейским Дереком Шовином афроамериканца Джорджа Флойда. Памятные мероприятия начались уже накануне - они продлятся несколько дней, а семью господина Флойда примет сам президент Джо Байден.



"Это был длинный, болезненный год. И мне, и всей моей семье было сложно поменять всю нашу жизнь за одно мгновение. Я все еще не понимаю, почему все так произошло" - с такими словами сестра погибшего Джорджа Флойда Бриджетт обратилась к нескольким сотням людей, собравшихся у здания суда в городе Миннеаполисе, где месяц назад осудили полицейского-убийцу Дерека Шовина. Манифестанты скандировали традиционные для таких мероприятий лозунги: "Не будет мира без правосудия!" и "Скажите его имя!". Чуть в стороне от них стояли губернатор штата Миннесота Тим Уолз, мэр Миннеаполиса Мелвин Картер и десяток родственников Джорджа Флойда - они слушали выступающих, обращавшихся со сцены к граду и миру.



"Мы хотим, чтобы перемены начались с Вашингтона. Мы хотим изменений в федеральный закон! Правосудие медлило слишком долго. Политикам пришло время проголосовать и принять этот закон!" - призывал со сцены преподобный Эл Шарптон, чернокожий проповедник, политик и телеведущий, известный своей правозащитной активностью. Он говорил о законопроекте имени Джорджа Флойда о правосудии в полиции, который был принят Палатой представителей и прошлого, и нынешнего созывов, но пока не нашел поддержки в Сенате.



В законопроекте предложено, например, создать национальную базу полицейских проступков, чтобы проштрафившийся в одном подразделении сотрудник не мог начать службу в другом с чистого листа.

Также предлагается запретить удушающие захваты и обыски по делам о наркотиках, когда полицейские врываются в жилище без звонка или стука в дверь. В законе предполагается положить конец так называемому расовому профилированию - задержаниям, обыскам и отнесению к числу подозреваемых исключительно по признаку расы или этнического происхождения. Кроме того, предусматривается пункт, ликвидирующий "условный иммунитет" полицейских: сейчас им могут быть предъявлены обвинения, если их действия были направлены на "умышленное" нарушение конституционных прав гражданина. В законопроекте предлагается использовать другую формулировку: "осознаваемое (нарушение.- "Ъ") или допущенное из-за грубой халатности".



"Семьи, что собрались тут, хотят принятия этого закона. Но не думайте, что этот закон смягчит боль в их сердцах!" - утверждал господин Шарптон. Он пообещал, что вернется в Миннеаполис через месяц, когда Дереку Шовину будут назначать наказание. Другие ораторы призывали к более конкретным действиям. "Все, кто сегодня здесь! Вы нужны на выборах! Оставайтесь на улицах, пишите письма, звоните, не возвращайтесь домой к своим диванам, не делайте вид, что это всего лишь еще одна история из выпуска новостей. Это наша жизнь. Мы, наши семьи, мы живем в этом всем каждый день. Каждый день мы просыпаемся с болью в сердцах и думаем: неужели я следующий?" - увещевала публику Гвен Карр, мать убитого полицейским чернокожего Эрика Гарнера.



Впрочем, митинг у суда не единственное мероприятие, запланированное Мемориальным фондом имени Джорджа Флойда - некоммерческой организацией, созданной в Фейетвилле (штат Северная Каролина), родном городе господина Флойда. Митинг завершился шествием. На начало нынешней недели запланирован еще ряд мероприятий:



Понедельник - это "День виртуальных действий", когда интернет-пользователи со всей страны призывают сенаторов принять тот самый закон о полиции.

На вторник, в годовщину смерти Джорджа Флойда, запланированы многочасовая манифестация и траурное бдение со свечами.

В этот же день ожидаются визит семьи погибшего в Белый дом и встреча с Джо Байденом.

Между тем американское общество продолжает беспокоить вопрос полицейского насилия. По данным опроса Associated Press / NORC, 56% опрошенных считают, что полицейский скорее применит насилие при взаимодействии с чернокожим, чем при взаимодействии с белым американцем. В 2019 году лишь 36% американцев называли полицейское насилие "очень серьезной" или "максимально серьезной" проблемой. После убийства Джорджа Флойда этот показатель возрос до 48%, сейчас - снизился до 45% среди всех американцев. Показательно, что среди чернокожих уровень озабоченных полицейским насилием составляет 77%.



Интересную картину показывает и опрос Axios / Ipsos: согласно его результатам, республиканцы и демократы кардинально расходятся в оценке ситуации. Республиканцы полагают, что США - не расистская страна, что она сделала все необходимое, чтобы чернокожие американцы имели столько же прав, сколько и белые, и что протесты 2020 года оказали на страну негативное воздействие. Демократы не согласны ни с одним из этих утверждений.



Алексей Наумов