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Американская разведка настраивает ВОЗ против Китая, - В.Скосырев
07:24 25.05.2021

Теория вируса из лаборатории обрела второе дыхание
Владимир Скосырев

24 мая 21

Тедрос Гебрейесус говорит, что ВОЗ предоставила государствам эффективные инструменты против пандемии. Фото Reuters
В Женеве открылась в виртуальном режиме ежегодная ассамблея Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Главное внимание она уделит коронавирусу. СМИ Швейцарии утверждают, что заседание могло бы стать ступенью к более скоординированному отпору эпидемиям. Но споры по поводу доступа к вакцинам поссорили не только развивающийся мир с развитым, но и вызвали раздоры между западными странами. Осложняет атмосферу и развернутая Вашингтоном кампания, призванная доказать, что зараза вспыхнула в лаборатории в Ухане.

В ВОЗ состоит 194 государства. Ассамблея определяет ее политику, решает кадровые вопросы и пересматривает бюджет. С докладом о важнейших проблемах ВОЗ выступил ее генеральный директор Тедрос Аданом Гебрейесус.

Накануне открытия заседания он заявил, что за 17 месяцев, прошедших после вспышки заболевания, ВОЗ предоставила государствам хорошие инструменты, чтобы препятствовать расползанию инфекции и спасать жизни людей. Тем не менее нельзя исключать, что в будущем вспыхнет более смертоносная эпидемия, чем COVID-19.

Вакцинное неравенство часто сводит на нет усилия врачей. ВОЗ сформировала в 2020 году комитет по реагированию на пандемию. Он призвал, чтобы страны, которые производят вакцину, добровольно передали технологии и патенты другим государствам, прежде всего развивающимся.

Председатель КНР Си Цзиньпин сказал, что Пекин одобряет это предложение и поддерживает передачу технологий китайскими производителями вакцин развивающимся странам. В данном случае, как отмечает центральный орган Компартии Китая "Жэньминь жибао", Пекин и Вашингтон выступили в унисон. Ведь администрация США тоже ранее согласилась оказаться от прав интеллектуальной собственности на вакцины от коронавируса.

Однако, как передает швейцарский сайт swissinfo.ch, решение Вашингтона о временном отказе от защиты интеллектуальной собственности произвело эффект взорвавшейся бомбы. Это объявление озадачило Европу, в том числе Швейцарию, которая обладает значительным фармацевтическим сектором. Швейцария не готова отказываться от защиты патентов так легко. Окончательное решение будет принято в конце года на переговорах во Всемирной торговой организации.

Если взаимопонимание по этому и другим вопросам не будет достигнуто, то ВОЗ превратится в бумажного тигра, предупреждают швейцарские комментаторы. И такой вариант не исключен, учитывая ожесточенность полемики между Китаем и США, завязавшейся накануне форума. Первой плеснула масла в костер американская разведка. Она ознакомила газету Wall Street Journal с не публиковавшимся ранее докладом, который бросает тень на Институт вирусологии в Ухане и возрождает муссировавшуюся ранее версию о том, что именно в этом учреждении родился вирус. Как утверждают американские Джеймсы Бонды, в ноябре 2019 года тяжело заболели и попали в больницу три исследователя, работавшие в лаборатории. Правда, в докладе не говорится, что они подхватили именно коронавирус. Не исключено, что это было какое-то заболевание сезонного характера.

Нынешние и бывшие чиновники в Вашингтоне, знакомые с материалом, по-разному оценивают степень его надежности. Одни говорят, что нужно провести дальнейшие расследования. Другие утверждают, что материал точен и опирается на разные источники. Чего в нем нет, так это сведений о том, чем люди заболели.

Многие вирусологи полагают, что именно в ноябре 2019 года скорее всего вирус начал циркулировать в Ухане. Пекин говорит, что первый подтвержденный случай заболевания приходится на 8 декабря. Однако институт не снабдил делегацию экспертов ВОЗ, побывавшую в Ухане в январе-феврале, не прошедшими редактирование отчетами о работе с летучими мышами и проверками на безопасность исследований.

Это и дает пищу для утверждений, что вирус ускользнул из лаборатории. А республиканцы в Палате представителей США даже начали собственное расследование причин распространения инфекции. Сенатор Марко Рубио заявляет, что Китай будет призван к ответу, если будет доказано лабораторное происхождение вируса.

Естественно, Пекин не оставил публикацию Wall Street Journal без внимания. Информация о тяжелой болезни в ноябре 2019 года трех сотрудников Уханьского института вирусологии не соответствует действительности, заявил официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь. В Пекине также напомнили, что делегация ВОЗ охарактеризовала утечку из Института вирусологии как крайне маловероятную.

В беседе с "НГ" директор Департамента международных отношений ВШЭ Александр Лукин отметил: "Я думаю, что ВОЗ, не получившая всех необходимых документов, может запросить дополнительное расследование, дополнительные документы. Китайцы их не дадут. На том все и закончится. Но недружественные страны будут продолжать критиковать Китай. Странно то, что с уханьской лабораторией сотрудничали американские и британские специалисты. По какой причине Китай не пускает в эту лабораторию и не дает документы, совершенно не ясно".

24 мая 21

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1621916640
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