"Правильная бомбежка": Израиль показал России, как воевать с Украиной, - А.Ситников

07:36 25.05.2021 Еврейскую стратегию "городской войны" наши могли бы применить в Киеве, а янки - в Москве

Александр Ситников



Соглашение "О прекращении огня", заключенное в конце прошлой недели при посредничестве Египта, заморозило конфликт между Израилем и Сектором Газа. Политические и военные эксперты приступили к анализу противостояния и задаются вопросами, кто победил и что можно почерпнуть из этого конфликта.



Следует сказать пару слов о бенефициарах последнего палестино-израильского конфликта. РФ, увы, является дипломатической пораженкой. Лаврова, главу нашего МИД, даже не рассматривали как глобального решалу, несмотря на якобы "хорошие отношения" Путина и Нетаньяху с одной стороны, и на поддержку Россией Палестины - с другой.



Похоже, место Москвы как посредника в ближневосточных конфликтах прочно занял Каир, который стал рассматриваться Вашингтоном, Берлином и Парижем, как ключевой региональный игрок. Кто-то скажет "Да пофиг", но здесь более уместна фраза Бендера "Грустно, девочки". Чем меньше Россия востребована в международных делах, тем проще гнобить ее заокеанским и европейским русофобам.



А вот Египет в очередной раз продемонстрировал свою способность влиять на Израиль, поскольку пощады попросил ХАМАС. Но в Кремле, похоже, обиделись. Проправительственные СМИ хранили молчание о египетском соглашении "О прекращении огня", несмотря на то, что мировая пресса широко освещала заключение перемирия.



По мнению же профессора Эккарта Верца, директора Немецкого института глобальных и региональных исследований (GIGA) в Гамбурге, ХАМАС, будучи признанным рядом стран как террористическая организация, стал участником прямых переговоров. А вот лидер Палестины Махмуд Аббас назван неудачником. Еще выиграл Нетаньяху, против которого было отложено антикоррупционное расследование, а его неубедительная победа на выборах отошла на второй план. Помогла "маленькая, но победоносная война".



Что касается военных итогов, то и здесь есть любопытные выводы. В Газе, по явно завышенным данным, погибло 250 палестинцев и примерно 6 тысяч остались без крова. Последнюю цифру можно считать относительно точной на основании спутниковых снимков. Что касается жертв, то палестинский Минздрав традиционно завышает смертность от налетов израильской авиации в пропагандистских целях.



В свою очередь СМИ еврейского государства сообщают только об убитых боевиках и командирах ХАМАС. Но если посмотреть на интенсивность бомбовых ударов, от населенных пунктов Газы и впрямь ничего не должно было остаться. Каждой ночью ЦАХАЛ (армия обороны Израиля) поднимал в небо по 60 и более истребителей-бомбардировщиков.



Нравится ли кому-то или нет, но итоги подавления ХАМАС выглядят весьма и весьма неплохо, если не сказать впечатлительно. Надо прямо признать: Израиль успешно провел "городскую войну", фактически не потеряв ни одного солдата. Но самое главное, не пострадало мирное население в тех масштабах, когда, к слову, бомбят янки.



С учетом того, что в Газе живет более 2 млн человек, было разрушено 0,3% жилого фонда (что, конечно, ужасно). Но, к примеру, в иракском Мосуле с населением до войны в 1,7 млн от ударов авиации коалиции, по официальным данным Багдада, которые, можно не сомневаться, занижены, в 2017 году погибло 40 тысяч. От города вообще не осталось камня на камне.



Именно поэтому арабам и их "защитнику Эрдогану" не удалось сформировать антиизраильский фронт даже среди стран Персидского залива. Да, Эр-Рияд и Дубай выступили с осуждением, но как-то робко. А в США, напротив, нашли много полезного для себя от палестино-израильского конфликта. Так, штатовское издание National Interest даже опубликовало статью "Городская Война: Будут ли американские военные вести атаку, как Израиль?"



Судя по всему, Тель-Авив делал все, чтобы минимизировать репутационные издержки. Бомбовые удары по жилым домам заранее оповещались, в том числе через разбрасываемые листовки. В них также объяснялось, почему объект должен быть разрушен: либо он использовался в военных целях, либо в нем проживали командиры и боевики ХАМАС, ответственные за ракетные удары.



В ходе одного из самых смертоносных налетов 16 мая погибли 42 человека, включая 16 женщин и 10 детей. Днем ранее было разрушено пятиэтажное здание, в котором размещались многочисленные медиапродюсерские фирмы и новостные агентства, включая Ассошиэйтед Пресс.



Кто виноват: ЦАХАЛ или ХАМАС? Ответ на это вопрос неоднозначен. Палестинцы, если верить израильским СМИ, использовали эти дома как площадки для пусковых установок или как штабы по ракетному обстрелу еврейского государства. По сути ХАМАС применял тактику живого щита из своих же соотечественников, тогда как ЦАХАЛ действовал в интересах безопасности своих граждан.



"Интенсивная реакция Израиля на театре военных действий в городах уже давно вызывает как решительную поддержку, так и осуждение со стороны аналитиков и экспертов в Соединенных Штатах, - пишет NI. - Но это также вызывает неудобный вопрос: будут ли Соединенные Штаты проводить аналогичную воздушную кампанию в перенаселенных городских районах?".



Холли Маккей, автор National Interest, поднявший эту тему, приводит мнение Джона Венейблса, ветерана ВВС США и старшего научного сотрудника по оборонной политике Фонда Наследия. Тот прямо говорит: "США могут многому научиться из этого конфликта".



Интересно, что в утвержденных ВВС США протоколах бомбардировок густонаселенных городов решение принимает летчик, "в зависимости от интерпретации командиром вражеской угрозы". Он может действовать с бодуна или после размолвки со своей девицей, которая отшила его перед полетом.



Как, например, это было осенью 2015 года, когда американский самолет AC-130 нанес удар по афганскому госпиталю "Врачи без границ" в Кундузе. На момент бомбежки в больнице было 105 больных, в том числе 59 детей, и 80 человек обслуживающего персонала. Врачи звонили в Кабул и в Вашингтон, но тщетно. В результате варварской атаки погибли 12 медицинских работников и 10 пациентов, в том числе трое детей, и еще 37 человек получили тяжелые ранения. Позже, число смертей выросло до 26.



Результаты расследования ничего не дали. Янки пришили бумажку, что во всем виноваты афганцы, которые якобы неправильно дали координаты бомбового удара по талибам. Кстати, обстоятельства той атаки схожи с другим трагическим инцидентом, когда в июле 2002 года все тот же АС-130 обстрелял свадебную вечеринку в Северной провинции Гильменд, убив не менее 40 человек.



Все дело в том, что янки разучились вести "живую" разведку непосредственно в зоне предполагаемого удара. ВВС США в целеуказании опираются исключительно на спутники и беспилотники. Хуже того - за неимением данных с них, решение принимает летчик, которому ничего не будет за убийство мирного населения. Он всегда может сослаться на то, что увидел в толпе человека с предметом, похожим на ПЗРК.



Израильтяне, напротив, для целеуказания очень широко используют агентурную сеть в Газе и на Западном берегу реки Иордан. Короче, слова Венейблса "США могут многому научиться из этого конфликта" следует воспринимать буквально. Янки, по всей видимости, будут готовить тайную сеть наводчиков во враждебных странах. Россия явно входит в список таковых, причем под № 1.



По идее и наши ВВС тоже могут опираться на еврейский опыт подавления ХАМАС, например, в случае нападения ВСУ на ДНР/ЛНР. Другими словами, неплохо иметь наводчиков и в Киеве, если вдруг бандеровцы сдуру решаться "освободить Крым". Вот только нужно заранее готовить агентурную сеть, обеспечив ее безопасной связью с "центром". Источник - свободная пресса

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