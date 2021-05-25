 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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США: точно в отношении ковида не установлено ничего, - В.Прохватилов
07:50 25.05.2021

ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ | 25.05.2021

"Ряд серьезных нежелательных эффектов, включая смерть, аллергические реакции, респираторные осложнения..."

США испытывают критическую нехватку донорской крови из-за того, что страх заразиться коронавирусом так распространился, что пункты переливания крови опустели.

Минздрав США ввиду "беспрецедентных проблем" с донорством облегчил допуск к донорству для мужчин-гомосексуалистов, но это только обострило проблему: число заявок на сдачу крови сократилось еще больше. Руководитель Красного Креста штата Массачусетс Холли Грант буквально умоляет жителей штата, сообщает NBC, сдавать больше крови; Красный Крест обеспокоен возможным негативным влиянием вакцинации на сдачу крови населением.

Красный крест обеспокоен возможным негативным влиянием вакцинации на сдачу крови населением

В апреле американский Красный Крест зафиксировал самую низкую явку доноров крови с начала "пандемии". Главный врач Американского Красного Креста Пампи Янг говорит, что это "довольно необычно" и "очень беспокоит". В Красном Кресте указали на шумиху в социальных сетях, в частности вокруг проблем с донорством после применения вакцины Johnson & Johnson, введение которой было приостановлено из-за возможного образования тромбов.

Дэн Ваксман, вице-президент компании Versiti, управляющей центрами сдачи крови в четырех штатах Среднего Запада, тоже указывает на "кризисную ситуацию", отмечая, что в первом квартале 2021 года сдача крови упала на 40%.

А самый большой скандал разгорается вокруг решения Управления по безопасности продовольствия и лекарственных средств (FDA) "выдать экстренное разрешение на использование плазмы крови выздоровевших пациентов для лечения больных Covid-19, невзирая на отсутствие испытаний, подтверждающих эффективность такой терапии", отмечает BBC.

Плазма получается из крови путем извлечения из нее белых и красных кровяных телец. Считается, что у людей, переболевших COVID-19, она богата антителами к этой инфекции. В США ей пытаются лечить и ковидных пациентов, хотя "эффективность такого лечения до сих пор не подтверждена клиническими испытаниями". С целью пропаганды такой практики были организованы поспешные исследования. В отношении результатов исследований было сказано, что лечение "передавало антитела выживших и не мешало (? – В.П.) получателям вырабатывать собственные антитела".

вакцинирование может повлиять на донорство плазмы

Результаты же масштабного исследования, проведенного лучшим в мире медицинским аналитическим центром Cochrane (Великобритания) и охватившего около 40 тысяч человек, получавших плазму выздоровевших, совершенно иные. "Мы выявили ряд серьезных нежелательных эффектов… включая смерть, аллергические реакции, респираторные осложнения… Мы не уверены, является ли плазма от людей, восстановившихся после COVID-19, эффективным лечением для людей, госпитализированных с COVID-19", – говорится в исследовании.

В начале 2021 года в соцсетях стали распространяться сообщения о том, что Красный Крест больше не берет плазму крови и у переболевших COVID-19, и у тех, кто вакцинировался. "Если вы являетесь реципиентом вакцины от COVID-19 от Pfizer или Moderna, это в значительной степени лишает вас права передавать в будущем плазму выздоравливающим людям, которые сейчас борются с COVID-19", – заявил известный киноактер Майкл Пенья.

Затем в Facebook и Twitter стали распространяться сообщения о том, что "Красный Крест не принимает сдачу плазмы от людей, которые вакцинировались против COVID-19". В западных СМИ поднялась волна опровержений подобных сообщений.

Американский Красный Крест на своем официальном сайте в феврале 2021 года информировал, что люди, получившие вакцину от COVID-19, все-таки "не могут сдавать плазму выздоравливающих в Красный Крест". Потом 19 мая Красный Крест сообщил, что при условия хорошего самочувствия получателя вакцины сдавать кровь можно, если прививка сделана вакциной, произведенной AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna, Novavax или Pfizer. Красный Крест заявил, что проверяет всю донорскую кровь на антитела к COVID-19, но эти антитела появятся лишь после второй прививки. "Сейчас не совсем понятно, можете ли вы передать антитела тому, кто получает вашу кровь… Точно это еще не установлено", – говорит профессор Медицинской школы Университета Вандербильта, инфекционист Уильям Шаффнер.

Про коронавирус толком ничего неизвестно

Похоже, точно в отношении коронавируса не установлено вообще ничего.

Американские СМИ бьют тревогу еще из-за того, что сотни центров сдачи крови в США отказываются принимать кровь у мужчин-гомосексуалистов.

Поток противоречивых сообщений вызывает недоверие к официальным инстанциям и скандальный резонанс в соцсетях, что, в свою очередь, ведет к еще большему кризису с донорской кровью. В начале мая сдача крови по всей стране упала до рекордно низкой за весь период "пандемии".

Национальные центры сдачи крови США призвали американцев в ближайшее время записываться на сдачу крови. "Это необходимо для поддержания доступности системы кровоснабжения страны и обеспечения жизненно необходимого лечения для нуждающихся пациентов".

Раздутая пандемия-психодемия явно ведет к кризису системы здравоохранения.

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1621918200
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