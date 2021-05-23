"Теолог" Шаазим Миноваров назначен советником президента Мирзиеева

08:46 25.05.2021

Советником президента по вопросам взаимодействия с общественными и религиозными организациями назначен Шаазим Миноваров, возглавлявший Центр исламской культуры при Кабмине.



Шаазим Шоисламович Миноваров назначен советником президента Узбекистана по вопросам взаимодействия с общественными и религиозными организациями. Соответствующий указ президента опубликован на сайте главы государства.



До этого назначения Шаазим Миноваров с 2017 года возглавлял Центр исламской культуры при Кабинете министров, а ранее - был председателем Французского альянса Ташкента.



В разные годы также занимал должность председателя Комитета по делам религий при Кабинете министров, государственного советника президента, заместителя министра иностранных дел, посла Узбекистана в Египте.