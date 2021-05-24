Что нужно Киргизии от России, - А.Мукамбаев

09:27 25.05.2021 Вызовы перед отношениями России и Кыргызстана – взгляд из Бишкека

24 мая в Сочи состоялась встреча президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова и президента Российской Федерации Владимира Путина. Тематика обсуждений, как всегда, была заявлена обширной – и многомерные двусторонние отношения, и общие интеграционные процессы в рамках ОДКБ, ЕАЭС и ШОС.



Политолог из Кыргызстана Алибек Мукамбаев разбирает реальные вызовы в отношениях между Бишкеком и Москвой.



Экономика



В 2020 г. ВВП Кыргызстана без учета рудника "Кумтор" упал на 9%, а объем промышленной продукции в стране снизился на 6,6%. Строительство и торговля просели на 16%, взаимная торговля со странами ЕАЭС упала на 14%. Рост цен на продукты питания составил 18%, а бензин с начала 2021 года вырос на 10 рублей (0,14$). При том, что большую долю в товарообороте со странами ЕАЭС для Кыргызстана занимает торговля с Россией (64%) и с Казахстаном (34%).



Пандемия сказалась и на важнейшей доходной статье для бюджета Кыргызстана – переводах мигрантов с территории РФ.



Вопреки прогнозам Минэкономики Кыргызстана, которое ожидало снижение переводов на 20%, по сравнению с 2019 годом, или данных Всемирного банка, обещавшего сокращение на 28%, денежные переводы мигрантов с территории РФ в КР сократились лишь на 1,25 % по итогам 2020 года.



Резко упавший на 25% в первые 5 месяцев 2020 года объем денежных переводов далее стал расти. То есть оставшиеся мигранты, а также те, кто вернулся в Россию, с середины 2020 г. начали переводить больше денежных средств.



Общая сумма переводов за 2020 год составила 2,377 млрд. долларов. Для сравнения бюджет Кыргызстана на 2021 год составлен в размере 2,063 млрд. долларов (доходная часть) с дефицитом 8,463 млрд. долларов. Бюджет 2020 года вообще составил (со всеми изменениями), 1,593 млрд. долларов. То есть переводы мигрантов за пандемийный год превысили доходную часть бюджета в 1,5 раза и оказались равны 1/3 ВВП страны.



Сфера безопасности



За безопасность евразийского региона от внешних угроз отвечает Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), куда помимо России и Кыргызстана также входят Армения, Беларусь, Казахстан и Таджикистан. Пока внешние вызовы маловероятны, актуальны внутренние противоречия между самими странами-членами ОДКБ и общие для них угрозы на евразийском пространстве. Среди последних, спровоцированных также близостью с нестабильным Афганистаном, – наркотрафик, терроризм, нелегальная торговля оружием, организованная преступность и нелегальная миграция.



Решение внутренних противоречий между странами уже выходит за рамки ответственности ОДКБ, но тем не менее является вызовом для общего пространства. Так, вопрос границы остается нерешенным для Кыргызстана и Таджикистана, доказательством чему служит недавнее обострении конфликта в приграничье двух стран. Неразвитость определенных регионов по обе стороны границы может провоцировать угрозы безопасности. На участке кыргызско-таджикской границы, где возникают конфликты, вопрос решается не только делимитацией и демаркацией границ, но комплексным развитием территорий.



В данном процессе как раз возможно участие миссии ОДКБ в виде небольшой группы по раннему предупреждению конфликта, которая может пребывать недалеко от перекрестка дорог Баткен-Исфана и Исфара-Ворух. Целью такой группы должно стать недопущение разрастания маленьких эксцессов между гражданским населением в полноценный приграничный конфликт.



Люди



Российско-кыргызстанское гуманитарное сотрудничество включает в себя контакты и в сфере науки, культуры, и образования. Так, в 2021 году Россия выделила более 370 квот для поступающих в российские вузы из Кыргызстана, и в будущем эта цифра будет расти.



Однако остается ряд вопросов по развитию гуманитарного направления сотрудничества, в которых Россия уступает другим внерегиональным партнерам КР. В чем обыгрывают РФ конкуренты по рынку?



· Высокие стипендии на обучение в ВУЗах.



· Тесная работа с выпускниками (alumni network). Поддержания связей и гранты для выпускников.



· Работа с НПО Кыргызстана, предоставления целого ряда грантов для ученых, активистов, бизнесменов, чиновников. Чиновники Кыргызстана, например, могут учится в магистратуре в Японии и Корее.



Россия, по факту делая на образовательном направлении намного больше, расходует ресурсы не совсем эффективно.



· Чаще проводит разовые мероприятия, не преобразовывая их в многолетние устойчивые проекты и программы, или те, в которых было бы престижно участвовать.



· Мало работает с выпускниками российских ВУЗов. Чиновники и бизнесмены, являющиеся выпускниками ВУЗов других стран, более сплоченные, их действия более скоординированы.



· Упускается момент интерактивной работы с кыргызской молодежью со стороны посольства и других ответственных лиц – молодежь сейчас активно следит за мнениями в Тиктоке, Инстаграме. Например, послы США и Британии в Кыргызстане регулярно выходят с прямыми эфирами в соцсети, участвуют во встречах с молодежью КР.



То есть, огромный потенциал и преимущество России в гуманитарной сфере в современных реалиях часто остается нереализованным. Притом, что русский язык является государственным в Кыргызстане, и, например, Бишкек – по-настоящему двуязычный город. Обучение на русском языке в стране настолько популярно, что даже турецкие школы обучают на русском.



Вектор культурного взаимодействия России и Кыргызстана не менее важен в рамках развития гуманитарного направления, и общее историческое прошлое является тому прочным основанием. Хочется надеяться, что грядущий юбилей битвы за Москву, где когда-то покрыла себя неувядающей славой 8-ая гвардейская Панфиловская дивизия, воссозданная в Кыргызстане с сохраненным историческим знаменем, будет отмечен на уровне, соответствующем тесному гуманитарному сотрудничеству стран.



С перспективой на будущее



Пандемия показала, что несмотря на некоторую паузу в первой половине 2020 года, ключевые показатели взаимодействия России и Кыргызстана выровнялись уже к середине года, а переводы трудовых мигрантов из РФ серьезно помогли экономике страны в кризисный момент.



В сфере гуманитарного сотрудничества: руководству России и Кыргызстана на основе общего прошлого необходимо реализовывать проекты с опорой уже на современные технологии – это касается постоянства, регулярности и информатизации совместных проектов.



Кроме того, новая Конституция КР и укрепляемая сегодня вертикаль власти (на контрасте с частой политической турбулентностью в стране) должны позитивно сказаться на привлекательности образа Кыргызстана как экономического партнера в перспективе.



Алибек Мкуамбаев

24 мая 21 Источник - ia-centr.ru

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