Афро-расизм. Чернокожий мэр Чикаго Лайтфут отныне будет давать интервью только журналистам-неграм

09:35 25.05.2021

Черное и белое

Мэр Чикаго отказалась давать интервью не "цветным" журналистам



Текст: Александр Гасюк

Российская газета - Федеральный выпуск № 112(8463)



Избранный мэр Чикаго, третьего по величине мегаполиса Америки, заявила о намерении впредь давать интервью исключительно темнокожим журналистам. Мэрия Чикаго разослала в местные СМИ письмо, в котором градоначальница-афроамериканка Лори Лайтфут сообщила о готовности разговаривать по поводу итогов ее работы за последние два года только с "черными и коричневыми" представителями прессы.

В самом журналистском сообществе Чикаго решение мэра Лайтфута вызвало, мягко говоря, недоумение. Фото: АРВ самом журналистском сообществе Чикаго решение мэра Лайтфута вызвало, мягко говоря, недоумение. Фото: АРВ самом журналистском сообществе Чикаго решение мэра Лайтфута вызвало, мягко говоря, недоумение. Фото: АР

Мужчины и белые корреспонденты, по ее мнению, всегда доминировали в информационном поле, непропорционально представляя этнический состав Чикаго. И этому необходимо положить конец, уверена Лайтфут, к слову, открытая представительница ЛГБТ-сообщества.



Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

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Впрочем, "самый важный вопрос" Лайтфут, являющаяся к тому же представительницей либерального крыла демократической партии США, решила в сугубо тоталитарном порядке: распорядилась запретить белым представителям прессы задавать ей вопросы и отказать им в запросах на интервью. "Я буду эксклюзивно предоставлять интервью один на один только "цветным" журналистам", - заявила нетрадиционная во всех отношениях градоначальница.



Расистский выпад обличенного муниципальной властью лица в буквальном смысле шокировал Америку. Ущемленные в правах журналисты "не того цвета кожи", консервативные СМИ и даже редакции либеральных американских изданий раскритиковали эту попытку "сегрегации наоборот". А также задались вопросом: что сказал бы борец за права чернокожего населения Америки Мартин Лютер Кинг по этому поводу? Ведь налицо очевидное нарушение четырнадцатой поправки к конституции США, которая гарантирует равные и недискриминационные права для всех граждан страны.



Надо сказать, что и в самом журналистском сообществе Чикаго решение Лайтфут вызвало недоумение. "Мне жаль, что мэр разделяет нас здесь и кто-то может получить доступ, а другие нет", - пояснил темнокожий корреспондент местного издания WGN Таман Брэдли. Другой журналист латиноамериканского происхождения Грэгори Пратт в знак солидарности с дискриминированными белыми коллегами сам отказался от предоставленной ему возможности задать вопросы Лайтфут. "Политики не могут выбирать, кто освещает их деятельность", - заявил он.



Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон и вовсе назвал мэра Чикаго "монстром"

Острый на язык ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон и вовсе назвал мэра Чикаго "монстром". По его мнению, она является "опасным человеком", ведь под лозунгами о равноправии Лайтфут делит людей по расовому признаку и напоминает нацистов. Даже более выдержанное и респектабельное издание The Wall Street Journal не смогло удержаться от комментария на эту болезненную для американского общества и поэтому во многом табуированную, по признанию газеты, тему. В своей редакционной колонке WSJ язвительно подметила: "Хочется отвергнуть явный расизм мэра Лайтфут как поступок глупого местного политика. Но это признак нашего времени. Под руководством левых политиков, включая возвышение нынешним президентом США "равенства" над равными возможностями, Америка снова разделяет себя по расовому признаку".



Молчание лидера США Джозефа Байдена по поводу инцидента вполне объяснимо: штат Иллинойс и его столица - традиционная вотчина демократов. К тому же на последних выборах сам Байден во многом обеспечил себе победу за счет поддержки со стороны чернокожего электората - он не скупился на обещания афроамериканцам побороть системный расизм в Америке и активно заигрывал с радикалами из движения "Черные жизни важны".