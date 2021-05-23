Переворот в Мьянме оставит детей неграмотными. Хунта репрессирует учителей, - "НГ"

10:10 25.05.2021

Военная хунта запрещает преподавать учителям, заподозренным в нелояльности

Данила Моисеев



В Мьянме получить образование стало еще сложнее.

Более 125,9 тыс. учителей и 19,5 тыс. сотрудников высших учебных заведений были отстранены от исполнения своих обязанностей после февральского военного переворота, заявил агентству Reuters один из представителей Федерации учителей Мьянмы. Ситуацию осложняет и недовольство новыми властями местных жителей, часть из которых намеренно не отправляет детей в школы: родители опасаются идеологической промывки мозгов в учебных заведениях. Таким образом, переворот грозит не только плачевными экономическими последствиями, но и развалом системы образования.

Учитывая то, что два года назад в Мьянме насчитывалось 430 тыс. учителей, можно предположить, что четверть всего учительского состава осталась без работы. В стране и так были проблемы с образованием, отмечает Reuters. Даже при руководстве Аун Сан Су Чжи на образование тратилось лишь 2,2% от ВВП страны (в РФ – 4,1% на 2014 год и 3,6% на 2019 год, а в скандинавских странах 7,6–8%), по данным Всемирного банка. Уровень грамотности в Мьянме – 75,6%, на уровне Судана, Камбоджи и Камеруна. Правда, среди молодежи уровень грамотности составляет все-таки 96%, по данным ООН.



Кстати, о состоянии бывшего лидера страны и главы партии "Национальная лига за демократию" известно не так уж много. На данный момент Аун Сан Су Чжи арестована по различным обвинениям, включая нарушение закона о государственной тайне. Глава организаторов переворота председатель Государственного административного совета Мин Аун Хлайн в своем первом с момента переворота интервью в субботу заявил, что Аун Сан Су Чжи здорова и вскоре предстанет перед судом.



В "Национальной лиге за демократию" заявили, что отстраненных от преподавания учителей они постараются поддержать и попробуют привлечь для этого иностранных инвесторов. Вполне возможно, что система образования в стране может просто-напросто рухнуть.



Этому способствует то, что часть родителей, не принимая изменений, произошедших после событий 1 февраля, и вовсе перестали отправлять своих детей в государственные школы, опасаясь, что им там начнут навязывать идеологические штампы вместо знаний.



Что уж говорить о студентах: они тем более бойкотировали занятия и активно участвуют в протестах. Движет тем или иным молодым человеком политическая решимость и ответственность или авантюризм и лень, разобраться, пожалуй, не так-то просто. Ясно одно: Мьянма рискует потерять целое поколение.



По вине военных начались проблемы не только в сфере образования, но и в более насущных экономических делах.



"Из наиболее важных долгосрочных последствий: почти полное прекращение иностранных инвестиций. Они шли в основном из стран Европы, США и Японии. Сейчас эти источники закрываются. С судьбой китайских инвестиций пока не все понятно. Также переворот нанес серьезный ущерб мелкому и среднему бизнесу, который до этого поддерживался в том числе кредитами", – сказал руководитель отдела Юго-Восточной Азии Института востоковедения РАН Дмитрий Мосяков.



Эксперт в разговоре с "НГ" подчеркнул, что над страной нависла угроза сведения на нет того социального и экономического прогресса, который происходил в период с 2015 по 2020 год. "В это время начал формироваться средний класс, росло потребление, проводилась разумная экономическая политика. Теперь же очевидно ухудшение социальной ситуации. В Мьянме снизился внутренний спрос, не говоря уже о возможности поставок из других стран", – рассуждает Мосяков.



Переворот обострил и национальные противоречия. Малые народности выступили вместе против хунты, что усилило многолетнюю проблему сепаратизма. Соответственно над Мьянмой нависла угроза гражданской войны.



"Тем не менее военные чувствуют себя достаточно уверенно. Напомню, что в Мьянме армия позиционирует себя в качестве силы, обеспечивающей единство страны. Это позволяет творцам переворота не сильно беспокоиться о проблемах с поставками товаров и об обвинениях со стороны международного сообщества, поскольку единство страны является для них целью более важной", – поясняет эксперт.



23 мая 21