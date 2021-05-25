"Расизм повернулся против белых": как смерть Флойда изменила США, - А.Поплавский

10:19 25.05.2021 Почему демократы проигрывают в борьбе с расизмом в США

Алексей Поплавский



25.05.2021,



Ровно год назад в США от действий полиции умер афроамериканец Джордж Флойд, что спровоцировало волну массовых протестов. Ответом на акции стал запуск дискуссии о масштабной полицейской реформе и борьбе с расизмом. Однако спустя год эти вопросы так и остаются нерешенными, несмотря на концентрацию администрации Джо Байдена на теме Флойда. Более того, эксперты не исключают, что демократы не смогут что-то изменить в условиях сопротивления республиканцев.



Смерть Джорджа Флойда 25 мая 2020 года стала одним из знаковых моментов в современной истории США: протесты охватили большинство крупных городов по всей стране и даже затронули ряд европейских стран. Различные американские эксперты сравнивали эти события с Лос-анджелесским бунтом начала 1990-х годов - массовыми беспорядками, спровоцированными оправданием полицейских, избивших афроамериканца.



Демонстранты, осудившие гибель Флойда, выступили против двух основных моментов: расовой дискриминации в США, а также жестокости сотрудников полиции по отношению к представителям нацменьшинств. И спустя год после старта протестов, которые в том или ином виде продолжаются до сих пор, возникает главный вопрос - есть ли какие-то подвижки по устранению этих проблем.



Что сделал Белый дом

Нынешняя власть США в лице представителей Демократической партии, которая контролирует Белый дом и имеет как минимум хрупкое большинство в Конгрессе, делает ставку непосредственно на поддержку меньшинств, в особенности афроамериканцев.



Поддержка в вопросе преодоления социальных последствий убийства Флойда идет фактически напрямую от президента США Джо Байдена. По случаю годовщины его смерти глава государства пригласил его семью в Белый дом, месяц назад лично созванивался с родственниками погибшего, когда суд присяжных признал одного из полицейских виновным в смерти Флойда, а в прошлом году посетил похороны.



Как пишет CNN, к этому событию администрация президента хотела привязать как раз свой вариант решения проблемы как минимум жестокости полиции, а именно - полицейскую реформу. Проект изменений предложили еще при Дональде Трампе как демократы, так и республиканцы.



Ответом экс-президента на демонстрации и серьезный запрос общества - по исследованию Gallup, летом прошлого года более 58% американцев выступили за реформирование полиции, - стал указ о безопасности полицейской деятельности. Документ содержал призыв к запрету на ограничение применения удушающих захватов (от одного из таких приемов и скончался Флойд), а также делал упор на повышение обучения полицейских в отношении применения силы и других методов деэскалации. Кроме того, приказ предполагал создание национальной базы данных о случаях чрезмерного применения силы.



Демократы же предложили другой вариант - усиление надзора за полицией, ограничения методов применения силы, опять-таки удушающих захватов, а также предложили ограничить иммунитет полицейских перед судебным преследованием.



Последний момент наиболее важен, поскольку лишает стражей правопорядка защиты при убийстве подозреваемых.



С приходом к власти администрация Байдена решила найти компромиссный вариант реформы, подключив республиканцев к обсуждению проекта демократов, принятого в Палате представителей. По информации CNN, ожидалось, что работа спецкомиссии будет завершена к годовщине смерти Флойда, но сделать этого не удалось.



Что касается борьбы с расизмом, то тут вопрос также остается актуальным. Согласно опросу Associated Press и Центра по связям с общественностью NORC, почти 60% американцев считают расизм чрезвычайно серьезной проблемой. По этой линии действующая власть сделала ряд шагов, в том числе по устранению памятников сторонникам Конфедерации Южных штатов, которые выступали за сохранения рабства.



Сам Байден в апреле заявил, что ключевая террористическая угроза США исходит изнутри страны - от белых расистов. Он пообещал не игнорировать этот вопрос, но отметил, что американцы должны объединится, чтобы излечить душу нации. Однако говорить о единстве в государстве пока не приходится, что иллюстрирует ситуация в Конгрессе.



Смутные перспективы

При этом, говоря о проблемах расизма или жестокости полиции, стоит отметить, что эти проблемы стоят перед американскими властями уже не одно десятилетие. Несмотря на реакцию общества на случай Флойда, в США так или иначе происходят инциденты с гибелью меньшинств от рук полиции.



Более того, сегодня американское общество переживает период серьезной поляризации, о чем не раз заявляли различные эксперты, СМИ и даже политики. К примеру, о поляризации в США в мае писала Los Angeles Times, указывая на то, что раскол между левыми и правыми в стране гораздо больше, чем в Европе, и он постепенно усиливается.



Победа демократов на выборах прошлого года лишь усугубила их противостояние с республиканцами. Байден, придя к власти, обещал работать над восстановлением межпартийных связей, однако пока демонстрирует, скорее, обратный подход.



По сути, Конгресс в текущей ситуации по большей части работает по однопартийной модели. К примеру, именно так был принят амбициозный проект по спасению американской экономики на $1,9 трлн - голосовали за него только демократы, приняв инициативу без поддержки республиканцев. Этот момент также иллюстрирует то, что Байден за свои первые 100 дней президентства подписал более 40 распоряжений, прямых указов, не требующих одобрения законодателей.



Как заявил в беседе с "Газетой.Ru" американист и эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Алексей Наумов, очевидно, что у республиканцев и демократов разные точки зрения на ситуацию, поэтому подвижек в решении вопросов расизма и полицейской реформы пока нет.



"Республиканцы считают, что США не расистская страна и реформы уже все сделали а потому ничего менять не нужно. Демократы же с ними практически на 100% не согласны. А когда нет единого видения, говорить о полицейской реформе и глобальных изменениях не приходится. Соответственно, не сможет администрация Байдена что-то изменить на этом фоне. Так что ситуация, вероятно, опять не сдвинется с мертвой точки", - отмечает эксперт.



В свою очередь, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев считает, что



вокруг реформы полиции возникают серьезные противоречия, так как главная проблема касается освобождения полицейских от иммунитета при неправомерных действиях.



"Демократы решили полностью изменить американскую полицию, в том числе принцип ее формирования. Сегодня система проста, принцип полицейский всегда прав выступает основой, на которой зиждется закон и порядок в Америке. Если это будет изменено, то, возможно, в полицию уже не будет идти профессиональные полицейские, а появится разновидность боевиков, которые могут набираться местными властями, чтобы "крышевать" бизнес и сводить счеты", - отметил эксперт.



При этом в США мы наблюдаем системный "расизм наоборот", если раньше его жертвами были афроамериканцы, то теперь ими становятся белые, продолжил Васильев, последний пример, темнокожий мэр Чикаго заявила, что не будет давать интервью белым журналистам.



"Вероятно, теперь следует ожидать нового всплеска насилия, ослабление полиции тут может быть компенсировано активностью граждан. Расовый вопрос, скорее всего, еще больше усугубится, потому что Америка становится цветным обществом и это не скрывается. Поэтому белого Дерека Шовена осудили, а Джордж Флойд стал иконой справедливости и того, как надо жить и действовать. Как все это будет воспринято в условиях нагнетаемой обстановки внутри США, неизвестно, но по статистике акты насилия находятся на очень высоком уровне - убийства происходят каждый день по всей территории страны", - резюмировал эксперт. Источник - gazeta.ru

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