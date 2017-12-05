Как Белбатька провернул спецоперацию и сцапал младонатовского агента, - "СП"

10:39 25.05.2021 Нужно ли авиапассажирам бояться истребителей Лукашенко?

Как батька провернул спецоперацию и сцапал младонатовского агента

Сергей Аксенов



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Александр Коц Олег Смирнов



Соединенные Штаты осудили инцидент с вынужденной посадкой лайнера авиакомпании Ryanair в Минске и последующее задержание основателя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича. Об этом говорится в заявлении госсекретаря Энтони Блинкена, опубликованном минувшей ночью.



В документе отмечается, что "шокирующий акт режима Лукашенко", поставил под угрозу жизнь более 120 пассажиров, включая граждан США, а предлог для посадки лайнера (минирование) назван "ложным". Вопрос должна рассмотреть Международная организация гражданской авиации (ICAO).



Кроме того, председатель комитета сената США по международным отношениям Боб Менендес совместно с некоторыми европейскими политиками призвали "запретить все полеты над Белоруссией, включая полеты в страну и из нее" до тех пор, пока не закончится расследование.



Также вопрос предполагается обсудить на открывающемся сегодня, 24 мая, саммите ЕС. МИД Греции (оттуда вылетел авиалайнер) уже назвал посадку лайнера "государственным авиапиратством". По мнению Светланы Тихановской, Белоруссию следует исключить из ICAO.



Международный резонанс вокруг инцидента в Минске придется учитывать Владимиру Путину, у которого на следующей неделе пройдут очередные переговоры с Лукашенко в Сочи. Россия поддержала президента Белоруссии в его противостоянии с оппозицией и Западом после выборов.



Политические противники Лукашенко делают акцент на опасном характере действий белорусских властей для авиапассажиров. Однако, для них инцидент завершился благополучно - после пяти часов пребывание в аэропорту Минска лайнер вылетел в пункт назначения - Вильнюс.



Помимо Протасевича и летевшей с ним подруги Софии Сапеги, в Минске, по некоторым данным, остались еще четверо пассажиров - граждан России. Бомбу в самолете так и не нашли. Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело по факту ложного минирования.



Тем временем, СМИ выяснили, как власти могли узнать о полете Протасевича над территорией Белоруссии. Подруга блогера отправила его фото в аэропорту Афин его коллеге Антону Матолько (включен в РБ в список лиц, причастных к терроризму), который опубликовал их в Сети.



Реакция белорусских спецслужб была мгновенной. Против Протасевича в Белоруссии возбуждены несколько уголовных дел, включая массовые беспорядки, предусматривающие наказание до 15 лет лишения свободы. Смертная казнь, которой блогер опасался, сидя в самолете, ему не грозит.



- Кажется совершенно справедливым, что провокатор, отправлявший людей на незаконные акции, игравший ими через телеграм, управлявший ими, как в игре-стратегии, пользовавшийся ими, как одноразовым материалом, сам присядет к ним в одну камеру, - считает обозреватель "КП" Александр Коц, лично освещавший события в Белоруссии.



Однако, к уже имеющимся обвинениям могут добавиться новые, связанные с участием Протасевича в боевых действиях на Донбассе в 2014 году в составе батальона украинских националистоав "Азов". В Белоруссии за такое сажают. А вот стажировка на "Радио Свобода"* в Праге и США вряд ли наказуема в уголовном порядке.



Послужной список Протасевича не оставляет сомнения, что перед нами "политический солдат" Запада. Обвинения же в адрес Минска в некой кровожадности призваны затушевать этот очевидный факт. Между тем принудительная посадка самолета в связи с интересом правоохранителей и спецслужб к его пассажирам совсем не редкость.



Так, в 2004 году самолет члена Совфеда РФ Андрея Вавилова, следовавший по маршруту Москва-Барбадос-Аспен, был принудительно посажен в аэропорту американского города Палм-Бич по требованию федерального прокурора округа Северная Калифорния.



В 2013 году самолет президента Боливии Эво Моралеса принудительно посадили в Австрии и обыскали, так как США решили, что на борту находится разыскиваемый ими Эдвард Сноуден, которого на самом деле там не оказалось. Латинская Америка тогда встала на дыбы.



В 2016 году Украина под угрозой применения боевой авиации вернула в аэропорт "Жуляны" самолет "Белавиа" (он был в 50 километрах от границы с Белоруссией). Все ради того, чтобы снять с рейса политолога-антимайдановца Армена Мартиросяна.



Дважды, в 2014 и 2017 годах, в подобную ситуацию чуть не попал Дмитрий Рогозин. Причина - американские санкции против действующего российского руководителя. "Когда сцапали их агента, то весь курятник младонатовцев раскудахтался", - написал Рогозин по следам задержания Протасевича.



И, наконец, именно такой сценарий - принудительную посадку в Киеве - готовила СБУ совместно с США для 33 "вагнеровцев", среди которых было немало участников боевых действий на Донбассе. Спецоперация была сорвана лишь благодаря утечке информации из офиса Зеленского.



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Своим пониманием ситуации с "СП" поделился председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов.



- Угроза взрыва на борту - один из поводов, позволяющих произвести внеплановую посадку самолета. Исходя из той информации, которой мы располагаем, так оно и было. В СМИ пишут, что командир корабля запросил посадку в Минске. Если это так, то это вполне оправданная причина для посадки на ближайшем аэродроме.



"СП": - По данным Flightradar до аэропорта Вильнюса от точки поворота самолета было 73 км, до аэропорта Минска - 210 км…



- Тут важно, с кем работал в момент принятия решения командир корабля, в чьей воздушной зоне он был. Наверняка в белорусской, а не в литовской. Когда самолет летит через границу, то переходит с канала связи страны, которую покидает, на канал связи страны, в воздушное пространство которой входит. Поэтому речь может идти о ближайшем аэропорте в Белоруссии.



"СП": - Насколько типична для такого рода инцидентов отправка истребителя сопровождения? Ведь белорусской стороне ставят в вину, что она принудила лайнер к посадке…



- В случае террористической угрозы сопровождение истребителями практикуется. Это делается для того, чтобы убедиться в том, кто управляет самолетом, следует ли он сигналам и указаниям. Для этого на особой частоте истребители выходят на связь с экипажем. Если у экипажа кроме заложенной бомбы проблем нет, никто в салоне не стреляет, истребители уходят на свой аэродром или сопровождают до границы, если рейс транзитный. Вообще это все длится считанные минуты. Белоруссия - небольшая страна. Влетел и вылетел.



"СП": - Тем не менее действия белорусской стороны уже стали называть "авиапиратством"…



- Если запрос командира корабля о посадке в Минске - не фейк, то такие заявления необоснованны. Шавки всякие гавкают, не разобравшись в ситуации. Но если это фейк, то Белоруссии придется очень тяжело. Если решение о посадке лайнера Минск принял ради ареста фигуранта уголовного дела, то это нарушение существующих международных правил полетов. Ведь Белоруссия - член ICAO, как и Россия (всего 192 страны). Если она окажется не права, то над ее территорией могут отказаться летать. А значит, и ее самолеты не будут принимать.



"СП": - Среди претензий к Белоруссии была слишком долгая задержка транзитного лайнера в аэропорту Минска…



- Когда поступает сигнал о минировании, используется специальный порядок действий. После посадки самолета его ставят в отдаленную от других самолетов часть аэропорта, в аварийном порядке высаживают пассажиров, и начинают работать спецслужбы, обыскивая все в поисках бомбы. Эти алгоритмы давно отработаны, регулярно проводятся тренировки. Естественно, это процедура занимает время: разгружается весь багаж, проверяются все закутки в лайнере, которых ого-го как там много. Если ничего не нашли, составляется соответствующий акт, пассажиры садятся, и рейс отправляется.



*Радио "Свободная Европа" / Радио "Свобода" ("PCE/PC") 05.12.2017 включено Минюстом РФ в список иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента. Источник - свободная пресса

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