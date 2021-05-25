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Завещал, чем вещал: приравняют ли аккаунт в соцсети к имуществу?
11:52 25.05.2021

Нотариусы задумались о порядке наследования цифровых активов
Иван Петров

Законодательство России нуждается в актуализации в связи с ростом значимости так называемых цифровых активов, в частности, аккаунтов в соцсетях. Этот вопрос обсуждался на стартовавшем в Санкт-Петербурге международном юридическом форуме. "Известия" разбирались, можно ли получить аккаунт по завещанию, поделить его при разводе, и грозит ли ответственность за "рейдерский захват" чужой странички.

Ключ к аккаунту, ключ к богатству
Огромные деньги сегодня крутятся в соцсетях - блогеры с семизначным количеством подписчиков зарабатывают на рекламе миллионы рублей ежемесячно. Кроме того, электронные магазины в Instagram, Facebook и на других площадках активно осваивает и торговля.

Экономических возможностей масса, но юридическое регулирование за ними не поспевает. Накопилось немало вопросов касательно "жизнедеятельности" страниц. К примеру, как быть, если аккаунтом завладели злоумышленники, что происходит с ним после смерти человека, как поделить площадку между создавшими ее супругами после развода?

Эксперты приветствуют такое поведение, но опасаются возможного роста мисселинга и мошеннических атак
К 2070 году в социальных сетях будет больше виртуальных мертвецов, чем реальных лиц. К 2100 году таких аккаунтов станет уже 1 млрд 400 млн, подсчитали в Федеральной нотариальной палате.

"Безусловно, правовая сфера не могла оказаться в стороне от глобальных цифровых тенденций. В ней уже произошли и продолжают происходить радикальные перемены, вызванные прежде всего тем, что сами по себе цифровые технологии порождают новые сущности в виде цифровых прав и цифровых активов. Несмотря на свою "виртуальность", они де-факто существуют и, более того, представляют собой имущественную ценность, что накладывает на их обладателей соответствующие права и обязанности", – отметил руководитель ФНП Константин Корсик во время выступления на круглом столе, посвященном цифровым активам, на Петербургском международном юридическом форуме.

Чтоб вместо кладбища страницу навещать
Правовой статус личной странички в соцсети или аккаунта в мессенджере до сих пор не обозначен законодателем и порядок его наследования, соответственно, не определен.

Защитный механизм: какие мессенджеры могут заменить WhatsApp
Telegram и Signal заявили о резком росте числа пользователей
- На сегодняшний день регулирование указанной сферы производится социальными сетями самостоятельно, - рассказывает член правления нотариальной палаты Свердловской области, кандидат юридических наук, доцент Ольга Филиппова. - Так, например, одни социальные сети позволяют своим пользователям при жизни определить возможность использования своих аккаунтов в случае смерти, запланировав их удаление или передачу близкому родственнику. Другие позволяют родственникам умерших пользователей закрыть или удалить их страницы, а также перевести личные аккаунты в статус "памятный" - такая процедура носит название "меморизация", после ее проведения наследники не могут оставлять записи от имени лица, ушедшего из жизни.

Юрист подчеркнула, что в каждом конкретном случае у наследника, как правило, есть возможность обратиться в суд за получением доступа к информации, хранящейся на данных сервисах. Наследование аккаунтов в текущей модели правового регулирования возможно в рамках наследования исключительных прав на произведения, размещенные на этих страницах.

- Конечно, не стоит забывать о том, что онлайн-страницы представляют интерес и объемом подписчиков. Но для того, чтобы получить по наследству эти подписки, необходимо дополнительное законодательное регулирование.

Мнение практика
Сам по себе аккаунт - часть социальной сети, то есть изначально страничка принадлежит администрации ресурса, говорит глава Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков.

- Если пользователь - "владелец" аккаунта умирает, то добиться доступа к аккаунту будет сложно и, скорее всего, вряд ли возможно, - рассказывает эксперт о том, как дела обстоят на практике. - Но, связавшись со службой поддержки, можно будет попросить либо удалить страницу, либо заморозить. Это нужно, чтобы данный пользователь не предлагался в качестве рекомендуемых друзей другим, чтоб его аккаунт не был дискредитирован в результате взлома - бывает так, что хакеры взламывают такой аккаунт и начинают писать всем друзьям просьбы одолжить денег. Для друзей и родственников это, конечно, шок.

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Если речь идет об аккаунтах, с которым связан бизнес, то в завещании нелишним будет указать логин и пароль для входа.

- Другой вопрос, будет ли новый контент интересен подписчикам, - говорит Зыков.

Борьба за виртуальное золото
Несколько отечественных блогеров столкнулись с откровенным вымогательством - их странички оказались заблокированы без объяснения причин, рассказал "Известиям" глава АППССМ Зыков.

- Переписка с иностранными соцсетями ничего не дала, администрация просто игнорировала их претензии. Потом появились непонятные люди - они предлагали за существенную сумму решить вопрос с блокировкой, - говорит Зыков. Блогеры вынуждены были принимать такие условия, так как они связаны рекламными контрактами с клиентами. Суммы, с его слов, доходили до полумиллиона рублей.

Увы, обращение в Роскомнадзор и правоохранительные органы оказались безуспешными именно из-за правовых пробелов.

- К тому же соцсети, которые фигурировали в этих историях, зарегистрированы на территории США. То есть правды добиться можно только в рамках американского правосудия - это очень долго и дорого, - говорит Зыков.

К слову, при доказывании факта хищения, чтобы подтвердить свое отношение к аккаунту, можно использовать нотариальное заверение соответствующей интернет-страницы, например с данными о владельце.

Забери фамилию, а ник оставь
Еще одна сложность в правовом регулировании цифровых активов связана с бракоразводными процессами. Один из первых громких судов из-за раздела аккаунта в Instagram начался в декабре прошлого года - супруги вели совместный аккаунт, посвященный спорту, путешествиям и здоровому образу жизни, но при разводе так и не договорились, кому он достанется. Аккаунт приносит 300 тыс. рублей дохода в месяц. Чем завершился процесс, не сообщается.

- Какой либо устоявшейся судебной практики в отношении данного вопроса пока не сформировано, - говорит Ольга Филиппова. - Однако, представляется, что, поскольку аккаунты социальных сетей могут служить источником дохода, то по общим правилам они также могут быть признаны совместным имуществом супругов. Необходимо учитывать такую особенность, как неделимость: раздел такого имущества с выделом в натуре доли каждого из супругов невозможен. Законодательное регулирование данного вопроса в настоящее время отсутствует.

25 май 2021

Источник - известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1621932720
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