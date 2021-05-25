"Точиксодиротбанк" и "Агроинвестбанк" ликвидированы. Кто вернет деньги вкладчикам?

15:24 25.05.2021 Май 25, 2021

Алишер Зарифи

Барот Юсуфи



Десятки вкладчиков Точиксодиротбанка и Агроинвестбанка обеспокоены судьбой своих денег.



Национальный банк Таджикистана (НБТ) 21 мая отозвал лицензии у двух бывших системообразующих банков, но при этом не разъяснил, каким образом будут возвращаться вклады населения. Граждане же обеспокоены таким решением, так как в прошлом Таджпромбанк и Фононбанк также были объявлены банкротами, но с тех пор прошло уже четыре года и вопрос с возвратом вкладов так и не решен.



Официальный комментарий

24 мая в НБТ так никто и не нашелся, чтобы прокомментировать причины закрытия Точиксодиротбанка и Агроинвестбанка. На официальном сайте Нацбанка 21 мая размещено заявление, в котором сообщается, что причиной такого решения стала "неплатежеспособность банков".



В заявлении в частности говорится: "Несмотря на поддержку правительства, финансовое положение банков не улучшилось и, к сожалению, не была обеспечена стабильность банков ... В то же время, рост числа жалоб подрывает общественное доверие к банковской системе".



В конце 2016 года правительство Таджикистана предоставило этим банкам финансовую помощь на сумму более 3 млрд сомони. Нынешнее решение принято на фоне того, что в 2020 году Международный валютный фонд рекомендовал таджикским властям ликвидировать два проблемных банка – Точиксодиротбанк и Агроинвестбанк, но в ответ Национальный банк Таджикистана заявил, что решение о ликвидации Точиксодиротбанка и Агроинвестбанка не будет принято до тех пор, пока эти кредитные учреждения не рассчитаются с вкладчиками.



Пока неясно, основано ли решение на рекомендациях МВФ, или же из-за ставшего реальным банкротства банков.



По официальной информации, по состоянию на февраль текущего года сумма вкладов в Точиксодиротбанке составляла 344 млн сомони, в Агроинвестбанке – 661,8 млн сомони.



"Все развалилось?"

Сухроб Шералиев, житель Бохтара, один из тех, кто поспешил в головной офис банка в Душанбе, узнав о ликвидации Агроинвестбанка. По его словам, он так и не смог полностью забрать свои 85 тысяч сомони, когда банк еще функционировал, и теперь он еще больше обеспокоен тем, что будет с его вкладом.



"Я был в России и отправлял матери каждый месяц по 400-500 долларов, чтобы она вкладывала их в банк. Но когда я хотел купить дом, мне сказали в банке, что денег нет. Один месяц вернули 500 сомони, потом еще по 300 сомони", – рассказывает Шералиев.



Жительница столицы Валентина Горцова рассказала, что с целью получения прибыли вложила в Точиксодиротбанк 10 тысяч долларов, однако затем не смогла получить не только проценты, но и свой вклад обратно. В банке пообещали ей и другим вкладчикам, что в течение недели будет объявлено, кто и каким образом сможет получить свои деньги обратно.



"Я получила в наследство от матери десять тысяч долларов, которые должна была разделить со своей сестрой и внуками. Еще у матери был дом в Гулистоне, который мы также продали и положили деньги под проценты в банк. Все ушло в трубу", - посетовала Горцова.



Назначение специального администратора в течение десяти дней

24 мая и в Точиксодиротбанке и в Агроинвестбанке отказались комментировать отзыв регулятором своих лицензий. Пока неясно, согласны ли руководители этих банков с решением НБТ.



Один из представителей Нацбанка на условиях анонимности сказал в здании Агроинвестбанка, что "мы прибыли сюда, чтобы обеспечить сохранность и имущество банка в течение десяти дней, пока в банке не будет назначен специальный администратор". По словам нашего собеседника, вкладчикам будут возвращены их деньги, однако он не сказал, когда и каким образом.



Закон страны "О ликвидации кредитных организаций" предусматривает, что в случае ликвидации банков деньги бенефициаров будут возвращены за счет продажи их активов и имущества.



Представители Точиксодиротбанка и Агроинвестбанка не сообщили, каковы текущие активы двух банков.



Верное ли решение?

Некоторые из экспертов не согласны с решением о ликвидации некогда системообразующих банков Таджикистана, утверждая, что правительство должно было спасти их, привлекая иностранные инвестиции.



Руководители этих банков, в том числе Точиксодиротбанка, неоднократно заявляли о планах по привлечению иностранных инвесторов из Саудовской Аравии и Китая, но, по всей видимости, соглашения так и не было достигнуто.



Ходжимухаммад Умаров

Ходжимухаммад Умаров

Известный экономист Ходжимухаммад Умаров сказал, что ликвидация Точиксодиротбанка и Агроинвестбанка усилит недоверие населения к банковской системе страны: "Недоверие к банкам будет не только у вкладчиков банков, но и в целом у жителей страны. Теперь они будут вкладывать свои деньги в покупку жилья, вместо того, чтобы вкладывать их в банки".



За последние четыре года в Таджикистане были признаны банкротами четыре банка. В 2017 году были лишены лицензий на банковскую деятельность Таджпромбанк и Фононбанк. По официальной информации, Фононбанк ликвидирован полностью, а клиенты Таджпромбанка до сих пор не вернули свои вклады в полном объеме.



Некоторые эксперты говорят, что основная проблема заключается в том, что власти продают активы обанкротившихся банков по высокой цене или затягивают эти вопросы под любым предлогом. Представители банковской системы страны всегда отвергают такие обвинения, заявляя, что клиенты либо не хотят получить имущество банка в обмен на свои деньги, либо хотят получить ее по гораздо более низкой цене, чем рыночная.



Банковский кризис в Таджикистане начался в 2015 году. Источник - Радио озоди

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1621945440

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