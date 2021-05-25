Племянник супруги Эмомали Рахмона отличился в драке в Дангаре

15:26 25.05.2021

Племянник супруги Эмомали Рахмона разыскивается в связи с участием в драке в Дангаре

Май 25, 2021



Амриддин Накшов, глава золотодобывающей компании "Нахш" и племянник супруги президента страны Эмомали Рахмона, разыскивается в связи с участием в драке в Дангаре. Семеро сообщников Накшова уже задержаны.



Накшов вместе с несколькими своими сообщниками подозревается в нападении в ночь на 16 мая на сотрудников компании "Мину Фарм", работающей по контракту с компанией "Фароз". Его родственники считают его невиновным.



Получить комментарий у самого Накшова не представляется возможным, но собеседники Радио Озоди в следственных органах сообщили, что в этом инциденте ранения получили около 10 человек, в том числе четверо из них – ножевые ранения. Среди потерпевших четверо граждан Афганистана, которые приехали в Дангару, чтобы подписать контракт на сбор смолы ферулы.



"Спросите в МВД"

Источник Радио Озоди в следственных органах сообщил на условиях анонимности, что расследованием инцидента занимается МВД Таджикистана. Рустам Раджабзода, начальник ОМВД Дангары, не опроверг факт драки, но порекомендовал обратиться за подробностями происшествия в МВД.



Тем временем МВД пока официально данный инцидент не комментирует.



Большинство из тех, кто получил ранения в ходе инцидента, были госпитализированы в больницы Дангары и Душанбе, но Сайед Гиесов, 45-летний житель Дангары и руководитель компании "Мину Фарм", госпитализирован в столичную клинику Караболо. Он получил четыре ножевых ранения в ногу и живот, но по словам врачей, его состояние стабильное.



Свидетель этого инцидента, который не пожелал называть себя по имени, сообщил 24 мая Радио Озоди, что массовая драка произошла в махалле №7 в районном центре Дангары после того, как Сайед Гиесов отказался выполнить переданное через представителей Амриддина Накшова поручение о приобретении земельного участка.



Что сказал очевидец происшествия?

По его словам, Накшов хотел, чтобы близкие ему люди получили часть земель, где есть смола ферулы. "Вечером человек по имени Пайрав позвонил Сайеду и сказал, чтобы тот пошел в ресторан, принадлежащий Накшову, так как у Амриддина есть разговор к нему. С Гиесовым были охранники из его фирмы. Тут подъехала машина, из которой вышли трое мужчин. Они хотели насильно посадить Гиесова в машину, но охрана воспрепятствовала этому. Тогда один из нападавших позвонил Амриддину и сказал, что на них напало порядка 50 человек. Тут к ним подъехали на джипе с ножом и все они начали нападать на Гиесова с охраной. Потом подъехала еще одна машина и они тоже присоединились к избиению", - рассказал очевидец.



Попытки Радио Озоди взять интервью у самого Накшова не увенчались успехом. Азизмох Накшова, тетя Амриддина Накшова, 24 мая вышла на связь с Радио Озоди и сказала, что "он невиновен и был оклеветан. Я не знаю подробностей инцидента, но я знаю, что Амриддин не такой парень". Она добавил, что, насколько ей известно, ее племянник никуда не сбежал и находится у себя дома в Дангаре.



В краткой беседе с Радио Озоди Гиесов подтвердил, что он был ранен и госпитализирован в больницу, однако других подробностей о своем состоянии не сообщил.



Радио Озоди побеседовало с тремя очевидцами инцидента. Все они говорят, что видели нападение Амриддина Накшова на сотрудников "Мину Фарм". Один из них сказал: "Амриддин Накшов не сбежал, но власти боятся задерживать его. Они ждут, чтобы на вышестоящем правительственном уровне разрешили его задержание".



Кто такой Накшов?

Амриддин Накшов является племянником жены президента Таджикистана. Его отец, Файзиддин Накшов, бывший глава четвертого отдела Амонатбанка в районе Сино города Душанбе, умер в 2018 году.



Ранее Амриддин Накшов работал в Ориенбанке, а сейчас возглавляет золотодобывающую компанию "Нахш". Эта компания владеет землями в джамоате Шугнов Ховалингского района и в основном занимается там добычей золота.



Компания "Мину Фарм", с сотрудниками которой произошла поножовщина у людей Накшова, является одной из немногих компаний в Таджикистане, которым разрешен сбор смолы ферулы. Эта компания связана с бывшей компанией "Фароз", которой владеет Шамсулло Сохибов, зять президента Таджикистана.