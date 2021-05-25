 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 25.05.2021
17:27  Экс-Кырпремьер Кулов вспомнил, что золото "Кумтора" крали самолетами еще во времена его премьерства...
17:18  Пантюркизм как неоосманский проект, - А.Кобринский
17:16  РосБюрократия подрывает "русский мир" по мелочам, - "НГ"
16:18  Откуда взялся коронавирус? Внезапное заболевание сотрудников уханьской лаборатории вызывает новые вопросы, - Focus
16:11  Как гибель обычного негра добила Старую Америку, - Тимур Шерзад
15:26  Племянник супруги Эмомали Рахмона отличился в драке в Дангаре
15:24  "Точиксодиротбанк" и "Агроинвестбанк" ликвидированы. Кто вернет деньги вкладчикам?

11:52  Завещал, чем вещал: приравняют ли аккаунт в соцсети к имуществу?
11:15  В Бишкеке хотят соорудить Башню. Переплюнуть Эйфелеву в Париже (видео)
10:39  Как Белбатька провернул спецоперацию и сцапал младонатовского агента, - "СП"
10:19  "Расизм повернулся против белых": как смерть Флойда изменила США, - А.Поплавский
10:10  Переворот в Мьянме оставит детей неграмотными. Хунта репрессирует учителей, - "НГ"
09:35  Афро-расизм. Чернокожий мэр Чикаго Лайтфут отныне будет давать интервью только журналистам-неграм
09:27  Что нужно Киргизии от России, - А.Мукамбаев
09:08  Конфликт без посредников. Кто выиграл от войны на границе Киргизии и Таджикистана, - Т.Умаров
08:46  "Теолог" Шаазим Миноваров назначен советником президента Мирзиеева
08:43  Россия переигрывает США в войне Израиля с палестинцами, - Г.Мирзаян
08:04  Владимир Рыбаков: Игры разума и инстинкт государственности
07:50  США: точно в отношении ковида не установлено ничего, - В.Прохватилов
07:36  "Правильная бомбежка": Израиль показал России, как воевать с Украиной, - А.Ситников
07:24  Американская разведка настраивает ВОЗ против Китая, - В.Скосырев
07:22  Год без Флойда. США привыкают к новым "национальным героям", - А.Наумов
06:48  Разгул украинской преступности в Европе, - В.Малышев
06:46  Военный переворот в Мали: Президент Ба Ндау и премьер-министр Моктар Уана арестованы военными
Понедельник, 24.05.2021
21:39  Кто основал Рим? Тайны древних этрусков и их языка скрыты в подвалах Ватикана, - В.Малышев
21:25  Размороженный в Киргизии "Спутник V". Урок другим или пример для молчания? - А.Бенгард
21:14  В Узбекистане найден неизвестный науке вид дикого лука
21:11  ХАМАС против Израиля: ракетно-бомбовый диалог, - Александр Шумилин
21:03  Манижа как зеркало российской деградации, - "СП"
20:58  Тегеран продлил временные договоренности с МАГАТЭ, - И.Субботин
20:52  Афганистан: в ожидании геополитической ротации, - Н.Кузьмин
20:46  Круг "близких" Путину президентов пополнился любителем ядовитого аконита, - "МК"
20:43  В Латвии демонстративно спустили флаги России и Белоруссии. Минск разорвал дипотношения, Москва - утерлась?
13:29  В Узбекистане сконструировали собственный броневик - TARLON (видео)
09:56  Химера социального жилья в Казахстане, - А.Бектенова
09:53  Иран все еще рассчитывает на благоприятный исход переговоров с США, - М.Беленькая
09:47  Каталонию поведет к независимости женераль Арагонес
09:21  Климатическое оружие. Русско-китайские гвозди для Запада уже почти готовы, - К.Душенов
08:55  Игорь Стрелков: "Скорее всего, в Кремле просто не знают, что такое национальные интересы"
08:51  К чему ведут грязные игры США с "Северным потоком - 2", - А.Степанова
08:18  Казахстан и Россия: навстречу новому союзу, - Петр Своик
07:33  Путин показывает зубы: куда ведут Россию новые законы, - М.Ростовский
07:15  Шашлычок под коньячок... Жапаров отлетел к Путину в Сочи
07:07  "Сила талибов в слабости нынешнего афганского режима", - посол Замир Кабулов
06:56  Брюс Панниер: Рудник "Кумтор". Как золотая жила стала яблоком раздора в Кыргызстане
06:52  В Казахстане хотят по новому "разграничить полномочия" правоохранителей и судов
00:25  Изнутри ужасные: в США зафиксировали рост экстремистских настроений, - К.Сенин
00:22  Только союз Москвы и Пекина спасет мир от ядерной войны? - А.Кошкин
00:20  Эрдоган намерен создать у границ Израиля вторую Ливию, - И.Субботин
00:17  Москве всяко придется мирить Бишкек и Душанбе, - В.Панфилова
00:15  Эрдоган хитрит, превращая Палестину в разменную карту, - "СП"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Таджикистан   | 
Племянник супруги Эмомали Рахмона отличился в драке в Дангаре
15:26 25.05.2021

Племянник супруги Эмомали Рахмона разыскивается в связи с участием в драке в Дангаре
Май 25, 2021

Амриддин Накшов, глава золотодобывающей компании "Нахш" и племянник супруги президента страны Эмомали Рахмона, разыскивается в связи с участием в драке в Дангаре. Семеро сообщников Накшова уже задержаны.

Накшов вместе с несколькими своими сообщниками подозревается в нападении в ночь на 16 мая на сотрудников компании "Мину Фарм", работающей по контракту с компанией "Фароз". Его родственники считают его невиновным.

Получить комментарий у самого Накшова не представляется возможным, но собеседники Радио Озоди в следственных органах сообщили, что в этом инциденте ранения получили около 10 человек, в том числе четверо из них – ножевые ранения. Среди потерпевших четверо граждан Афганистана, которые приехали в Дангару, чтобы подписать контракт на сбор смолы ферулы.

"Спросите в МВД"
Источник Радио Озоди в следственных органах сообщил на условиях анонимности, что расследованием инцидента занимается МВД Таджикистана. Рустам Раджабзода, начальник ОМВД Дангары, не опроверг факт драки, но порекомендовал обратиться за подробностями происшествия в МВД.

Тем временем МВД пока официально данный инцидент не комментирует.

Большинство из тех, кто получил ранения в ходе инцидента, были госпитализированы в больницы Дангары и Душанбе, но Сайед Гиесов, 45-летний житель Дангары и руководитель компании "Мину Фарм", госпитализирован в столичную клинику Караболо. Он получил четыре ножевых ранения в ногу и живот, но по словам врачей, его состояние стабильное.

Свидетель этого инцидента, который не пожелал называть себя по имени, сообщил 24 мая Радио Озоди, что массовая драка произошла в махалле №7 в районном центре Дангары после того, как Сайед Гиесов отказался выполнить переданное через представителей Амриддина Накшова поручение о приобретении земельного участка.

Что сказал очевидец происшествия?
По его словам, Накшов хотел, чтобы близкие ему люди получили часть земель, где есть смола ферулы. "Вечером человек по имени Пайрав позвонил Сайеду и сказал, чтобы тот пошел в ресторан, принадлежащий Накшову, так как у Амриддина есть разговор к нему. С Гиесовым были охранники из его фирмы. Тут подъехала машина, из которой вышли трое мужчин. Они хотели насильно посадить Гиесова в машину, но охрана воспрепятствовала этому. Тогда один из нападавших позвонил Амриддину и сказал, что на них напало порядка 50 человек. Тут к ним подъехали на джипе с ножом и все они начали нападать на Гиесова с охраной. Потом подъехала еще одна машина и они тоже присоединились к избиению", - рассказал очевидец.

Попытки Радио Озоди взять интервью у самого Накшова не увенчались успехом. Азизмох Накшова, тетя Амриддина Накшова, 24 мая вышла на связь с Радио Озоди и сказала, что "он невиновен и был оклеветан. Я не знаю подробностей инцидента, но я знаю, что Амриддин не такой парень". Она добавил, что, насколько ей известно, ее племянник никуда не сбежал и находится у себя дома в Дангаре.

В краткой беседе с Радио Озоди Гиесов подтвердил, что он был ранен и госпитализирован в больницу, однако других подробностей о своем состоянии не сообщил.

Радио Озоди побеседовало с тремя очевидцами инцидента. Все они говорят, что видели нападение Амриддина Накшова на сотрудников "Мину Фарм". Один из них сказал: "Амриддин Накшов не сбежал, но власти боятся задерживать его. Они ждут, чтобы на вышестоящем правительственном уровне разрешили его задержание".

Кто такой Накшов?
Амриддин Накшов является племянником жены президента Таджикистана. Его отец, Файзиддин Накшов, бывший глава четвертого отдела Амонатбанка в районе Сино города Душанбе, умер в 2018 году.

Ранее Амриддин Накшов работал в Ориенбанке, а сейчас возглавляет золотодобывающую компанию "Нахш". Эта компания владеет землями в джамоате Шугнов Ховалингского района и в основном занимается там добычей золота.

Компания "Мину Фарм", с сотрудниками которой произошла поножовщина у людей Накшова, является одной из немногих компаний в Таджикистане, которым разрешен сбор смолы ферулы. Эта компания связана с бывшей компанией "Фароз", которой владеет Шамсулло Сохибов, зять президента Таджикистана.

Источник - Радио Озоди
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1621945560
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Телеграмма соболезнования родным и близким академика Исы Байтулина
- Сенаторы рассмотрят законопроекты о закупках квазигосударственного сектора
- Премьер-Министр РК А. Мамин встретился с пострадавшими от пожара жителями г. Риддер
- О международных проблемах
- Кадровые перестановки
- Кто отвечает за качество строительства?
- Рабочий график главы государства
- Нурсултан Назарбаев принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета
- Бюро Мажилиса определило повестку пленарного заседания
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  