РосБюрократия подрывает "русский мир" по мелочам, - "НГ"

17:16 25.05.2021 Соотечественники из стран СНГ при переезде в Россию теряют в размере пенсии

Екатерина Трифонова

Корреспондент отдела политики "Независимой газеты"



24 мая 21



Проблемы при оформлении возвращения на родину испытывают переселенцы всех возрастов. Фото РИА Новости

Гражданам России – переселенцам из бывших республик СССР получать пенсии на родине часто приходится через суд. Потому что в последнее время соотечественники стали постоянно сталкиваться с отказами в назначении выплат. Например, из‑за невозможности подтвердить необходимый рабочий стаж, ведь кроме трудовой книжки от них требуют справок с мест прежней работы, которые невозможно добыть. Уже есть такие случаи, когда переехавшим в РФ пенсионерам назначали суммы в два раза ниже, чем они получали в стране исхода. Таким образом чиновники Пенсионного фонда России (ПФР) под формальными или вовсе надуманными предлогами не просто делают пожилых соотечественников нищими. Получается, что отечественная бюрократия по мелочам подрывает образ "русского мира", который власть всячески пропагандирует.



В конце недели Форум переселенческих организаций (ФПО) и Институт стран СНГ планируют круглый стол, посвященный проблемам пенсионного обеспечения соотечественников, переехавших в Россию. Дело в том, что законодательство РФ для этой категории населения содержит большое количество требований и условий, а правоприменительная практика оказывается еще более запутанной. Например, переселенцам могут отказать в пенсии из-за отсутствия у них регистрации по месту жительства. Действуют разнообразные требования к предъявляемым трудовым книжкам – вплоть до того, что нужно доказать, что это действительно собственный документ. Это происходит, скажем, из‑за того, что имя и фамилия в свежем российском паспорте написаны немного иначе, чем в трудовой книжке, заведенной еще при СССР.



Поэтому-то факт принадлежности этого документа гражданину зачастую приходится устанавливать через суд. Понятно, что пенсионные органы также засчитывают в трудовой стаж не все периоды работы, отмеченные в трудовой книжке. При этом чиновники ссылаются на целую палитру причин: ошибки в записях персональных данных, дат, номеров приказов и даже отсутствие расшифровки росписи сотрудника, заполнявшего трудовую книжку лет 30 назад.



Пожилые соотечественники из-за всего этого теряют пенсионные баллы, а потом направляют по всем инстанциям жалобы примерно такого содержания: "Программа добровольного переселения соотечественников дала возможность моей семье переехать из Алматы в Воронеж. По моральным принципам я не смогла оставить родителей в Казахстане. В Алматы на момент переезда они оба получали пенсию 20 тыс. руб.". Как стало известно "НГ", в этом одном из многих обращений к правозащитникам утверждается: проблема приезжающих в РФ пенсионеров в том, что для подтверждения трудового стажа органы ПФР направляют запросы в организации, где человек ранее работал. При этом немало из них, в том числе и в России, либо уже закрылось, либо избавилось от древних архивов.



"Пенсионерам, не получившим подтверждения трудового стажа, назначают минимальную пенсию в районе 8 тыс. руб. Пенсионный фонд Казахстана выдает все документы на руки при оформлении выезда на ПМЖ, а в отделении Пенсионного фонда РФ в Воронеже утверждают, что не должны пенсионеры документы привозить, это все по запросам должно быть выслано", – говорится в этом обращении.



Или, к примеру, еще одной переселенке из Сумской области Украины в Калужскую область России управление ПФР отказалось учесть 25 лет стажа, записанного в трудовой книжке колхозника только на том основании, что на титульном листе вместо даты заполнения стоит дата приема этого человека на работу. В любом случае настаивают правозащитники, все эти недостатки, допущенные когда-то, не могут означать недействительности самого документа.



104-3-2480.jpg

Пожилые переселенцы в Россию часто

оказываются неприятно удивлены размерами

своих пенсий. Фото РИА НовостиПо данным эксперта ФПО Галины Рагозиной, основная масса пенсионеров‑переселенцев действительно получает сегодня минимальные выплаты только потому, что из их стажа исключаются по тем или иным причинам то одни, то другие периоды. Она напомнила, что данная проблема обсуждалась с властями еще год назад, но с тех пор ситуация только усугубилась, отказов стало еще больше: "Если раньше переселенцы переживали из-за маленьких пенсионных выплат, то сейчас из-за того, что вообще их не получат. И такие случаи уже есть". Чиновниками производятся запросы в государства прежнего места жительства, ответы на которые ожидаются от трех до шести месяцев. Нередки случаи, когда они вообще не приходят, что и приводит к отказам в назначении пенсий или их уменьшению. При этом справки из рук переселенцев не принимаются.

Как сообщила юридический эксперт ФПО Юлия Лазарева, причина – в разночтении норм материального права. По идее чиновники должны руководствоваться "Соглашением о гарантиях прав граждан государств – участников СНГ в области пенсионного обеспечения" от 1992 года. Там говорится, что такое обеспечение осуществляется по закону той страны, где человек проживает. Но на практике все происходит несколько иначе. Например, в РФ предусмотрены досрочные пенсии, в том числе для медиков и педагогов, но в них отказывают переселенцам из тех стран, где нет этого института. Допустим, в Казахстане он не действует с 1998-го, так что с этого времени дальнейший стаж не идет в расчет. Лазарева настаивает, что это "в корне неверное толкование Соглашения", потому что в нем как раз и говорится, что засчитываться должен любой период, если человек в тот момент уплачивал страховые взносы. У нее тоже есть примеры по форме абсурдных, а по содержанию издевательских случаев: "Моей клиентке отказали в получении пенсии по старости только потому, что титульный лист трудовой был оформлен более светлыми чернилами, чем проставленные в ней даты". Человеку могут отказаться засчитывать весьма приличный стаж даже из-за изменения названия его профессиональной специализации. Скажем, ранее она звучала как "термист на нагревательных печах", а теперь – "термист, постоянно занятый у горячих печей".



Кстати, в спорах с государством, подчеркнула Лазарева, суды часто поддерживают именно пенсионеров, но сотрудники пенсионной системы настойчиво продолжают штамповать отказные бумаги, тем самым игнорируя уже и судебные решения. Жалобы на это, обращенные к вышестоящему пенсионному начальству, результатов тоже обычно не приносят.



На круглом столе правозащитников предполагается обсудить и коллективную жалобу переселенцев из числа медицинских работников. Те утверждают, что "обрести российское гражданство подчас проще, чем получить сертификат, дающий право на работу". Хотя в госпрограмме по переселению особое предпочтение отводится именно высококвалифицированным специалистам, на местах это не всегда так. И поэтому приезжие специалисты вынуждены начинать с нуля, так как их стаж и профессиональные категории не учитываются. И уже происходит так, что семья вроде бы переезжает в Россию, но ее часть остается работать за рубежом, чтобы обеспечивать остальных.



Как заметил "НГ" член президентского Совета по правам человека Александр Брод, в 2020 году в Россию в рамках госпрограммы приехало более 25 тыс. человек – и это вдвое меньше по сравнению с 2019-м. По его мнению, напрасно чиновники, ответственные за эту программу, ссылаются на пандемию: "Думается, причины еще и в том, что при приеме соотечественников в России не изжиты многие бюрократические проблемы, которые буквально изматывают людей, отбивая оптимистический настрой". Он подтвердил, что не принимаются во внимание документы о трудовом стаже, предоставляемые самими переселенцами, а тем временем пожилой человек коротает дни без пенсии. Имеются проблемы при начислении пенсий бывшим педагогам, военнослужащим, тем, кто работал на предприятиях с вредными условиями труда, так что нередко таким людям приходится отстаивать свое право в судах. Сложно и долго получать подтверждение диплома о медицинском образовании. Например, в этом году отменили экзамены для врачей-переселенцев по старым правилам, потому что, дескать, подготовлены новые, которые, правда, неизвестно когда будут введены. "Предложения по разрешению данных проблем неоднократно поднимали правозащитники и эксперты. Но воз и ныне там", – констатировал Брод. Источник - ng.ru

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