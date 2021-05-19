Хуаньцю шибао: различные факторы меняют сценарий палестино-израильского конфликта

20:41 25.05.2021 Китайский эксперт оценивает новый раунд конфликта Израиля и Палестины. Нынешнее противостояние сторон нельзя назвать обычным. ХАМАС нанес удары такой силы, которые превзошли ожидания Израиля. Никто не предполагал в 1993 году, что палестино-израильский мирный процесс принесет те результаты, которые мы видим сегодня.

Хуаньцю шибао (Китай): различные факторы меняют сценарий палестино-израильского конфликта

Почему невозможен палестино-израильский мир



Ниу Синьчунь (牛新春)

Стех пор, как Израиль ушел из сектора Газа в 2005 году, приблизительно каждые несколько лет в Газе вспыхивают новые конфликты, которые постепенно сформировали относительно стабильную последовательность действий. Отправной точкой нынешнего конфликта стала ракетная атака ХАМАС (палестинское исламистское движение, правящее в секторе Газа, прим. пер.) на Израиль, а кульминацией - широкомасштабное военное возмездие Израиля в отношении Газы. Итогом стали серьезное поражение ХАМАС, гуманитарный кризис в секторе, ослабление Израилем блокады Газы, а обе стороны начали подготовку к следующему раунду конфликта. Однако, в отличие от предыдущих четыре раундов конфликта, нынешнее противостояние в секторе Газа нельзя назвать обычным, различные факторы влияют на его развитие по новому сценарию.



Во-первых, ХАМАС продемонстрировал силу, которая превзошла ожидания Израиля, из-за чего последний неизбежно изменит свой традиционный стиль борьбы. Первые четыре кризиса в Газе произошли в 2006, 2008, 2012 и 2014 годах со средним интервалом около двух лет. Тогда противостояние в целом длилось 7 лет, и Израиль полагал, что больше не будет серьезных инцидентов. Благодаря регулярной военной чистке и строгой блокаде в мирное время он мог эффективно контролировать сектор Газа. Однако за восемь дней после начала конфликта ХАМАС выпустил около 3000 ракет по Израилю, причем дальность их действия достигла Иерусалима, Тель-Авива и других крупных городов. Очевидно, что боеспособность и воля ХАМАС к сопротивлению не ослабли, а, наоборот, стали сильнее. Правительство Израиля начало обсуждать новую стратегию реагирования, и военные ясно дали понять, что этот раунд возмездия не закончится быстро и должен полностью уничтожить силы и волю ХАМАС.



В предыдущих четырех конфликтах в секторе Газа основной целью ХАМАС было улучшение условий жизни в Газе и требование, чтобы Израиль ослабил блокаду. В условиях прекращения огня, предложенных на этот раз ХАМАС, не было ни единого упоминания о Газе, оно было целиком направлено только на Иерусалим: с требованием, чтобы Израиль вывел свои войска из иерусалимской мечети Аль-Аксы и освободил палестинцев, арестованных в Иерусалиме. Иерусалим всегда был наиболее уязвимым местом для противоборства религиозных сект, арабо-израильских и палестино-израильских конфликтов. В последние годы поддержка и терпение к ХАМАС у исламского мира и арабского общества постепенно ослабевают, и центр борьбы движения переместился из Газы в Иерусалим, что может мгновенно вернуть ХАМАС в центр палестинской политики, палестино-израильского конфликта и даже арабо-израильского конфликта, и вернуть внимание и поддержку соответствующих сторон.



Во-вторых, сильнейшие этнические конфликты в стране с применением силы - это самая большая проблема Израиля. Раньше столкновения в секторе Газа происходили в основном между ХАМАС и израильской армией. На этот раз четыре фронта - Восточный Иерусалим, Западный берег реки Иордан, сектор Газа и Израиль - "резонируют с одинаковой частотой". Наиболее примечательными из них являются межэтническая вендетта, поджоги, грабежи и другие насильственные инциденты между арабскими и еврейскими гражданами Израиля. Полиция арестовала более 900 человек. Израиль ввел комендантский час в городах, где арабы и евреи живут вместе, а в некоторых городах было даже объявлено "чрезвычайное положение" впервые с 1966 года. В Израиле проживают около 2 миллионов арабских израильских граждан и более 6 миллионов евреев. Если столкновения с применением силы между двумя основными этническими группами будут продолжаться, последствия могут быть очень серьезными. Поэтому, когда внимание международного сообщества было сосредоточено на Газе, Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля, сказал, что "внутренние этнические конфликты являются самой большой угрозой для Израиля".



В-третьих, Израиль сейчас находится на политическом перепутье, и этот раунд конфликта может иметь важные последствия. Будучи премьер-министром Израиля с самым долгим сроком полномочий в истории страны, Нетаньяху в течение 20 лет постоянно делал политический курс Израиля более правым. После выборов в марте этого года Нетаньяху не смог сформировать свой кабинет министров. Ожидалось, что коалиция, сформировавшаяся против Нетаньяху и состоящая из левых, центристских и правых партий, сможет сформировать кабинет министров и положить конец эпохе Нетаньяху. Однако внезапное возникновение конфликта в Газе резко изменило политику Израиля. Арабские и правые партии в коалиции против Нетаньяху отказались от переговоров по формированию кабинета министров, и правые партии также намерены вернуться в альянс с Нетаньяху. Общественное мнение похоже на поток воды, и в будущем существует возможность течь как влево, так и вправо. С одной стороны, некоторые израильтяне обвиняют в конфликте крайне правую политику администрации и требуют, чтобы новое правительство вернулось к умеренной позиции; с другой, некоторые люди считают, что нынешняя политика недостаточно правая, и политический курс Израиля должен становиться все более ультраправым. В любом случае этот раунд конфликта в секторе Газа неизбежно ускорит политическую реорганизацию Израиля.



В-четвертых, во внутренней политике США произошли новые изменения, и есть признаки ослабления поддержки Израиля. Исторически поддержка Израиля была единодушным политическим курсом обеих партий Соединенных Штатов. В настоящее время внутри Демократической партии существуют разногласия: либералы симпатизируют Палестине, выступают против политики израильского правительства и требуют, чтобы Соединенные Штаты изменили свою позицию. После возникновения этого кризиса администрация Джо Байдена в целом продолжила традиционную американскую политику, требуя, чтобы ХАМАС прекратил ракетный обстрел, поддержала "право Израиля на самооборону" и обратила внимание на жертвы среди гражданского населения. Но выступление Байдена вызвало недовольство либералов-демократов: более 20 конгрессменов-демократов написали госсекретарю Энтони Блинкену, а 150 либеральных организаций выступили со словесной поддержкой палестинцев. Сенатор-демократ Берни Сандерс заявил, что Соединенные Штаты ежегодно предоставляют Израилю помощь в размере 4 миллиардов долларов и имеют право требовать, чтобы Израиль уважал права палестинцев. Ввиду мощного влияния либералов внутри партии сегодня истеблишмент, который представляет Байден, возможно, должен будет учесть их требования, пойти на определенный компромисс и скорректировать политику США в отношении Израиля.



В-пятых, фокус внимания международного сообщества сместился с "плана „Два государства для двух народов"" на "ответственность Израиля как оккупанта". В последние 30 лет международное сообщество придерживалось решения о "создании двух государств для двух народов", а именно - создания Государства Палестина на оккупированных территориях. В настоящее время план "Два государства для двух народов" все еще остается идеалом и целью борьбы, но надежды на его реализацию в ближайшем будущем становится все меньше. Фокус международного сообщества начал смещаться с создания Государства Палестина на защиту основных прав палестинцев. В начале этого года израильское правительство оказалось неспособно относиться одинаково к израильтянам и палестинцам в вопросе распределения вакцины от нового коронавируса, что вызвало широкую критику со стороны международного сообщества - это и является ярким признаком сдвига фокуса. Как оккупирующая власть, поскольку Израиль не желает позволить Палестине создать собственное государство, он должен взять на себя "ответственность оккупанта" не только ради того, чтобы гарантировать благополучие и безопасность 9 миллионов израильтян, но и для обеспечения такого же уровня гарантий для 5 миллионов палестинцев на оккупированных территориях. Это основные требования международного права. В будущем эта проблема может оказаться в центре внимания палестино-израильского вопроса.



Оглядываясь назад на эволюцию палестинско-израильских отношений за последние 70 лет, можно сказать, что в период с 1948 по 1980 год был процесс активных военных действий, посредством которых Израиль получил право на создание и существование своего государства; период с 1990 по 2016 год - это процесс, в ходе которого Палестина путем переговоров пыталась создать свое государство; в будущем должен начаться новый исторический этап борьбы палестинцев за равные права. Никто не может предсказать финал этого нового этапа. Точно так же, как никто не знал исхода арабо-израильской войны в 1948 году, никто и не предполагал в 1993 году, что палестино-израильский мирный процесс принесет те результаты, которые мы видим сегодня.



Ниу Синьчунь (牛新春) - директор Ближневосточного института Китайской академии современных международных отношений



Оригинал публикации: 牛新春：多重因素正改写巴以冲突剧本Опубликовано 19/05/2021 Источник - иноСМИ

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