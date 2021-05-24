Выведенная в Киргизии чудо-овца "Арашан" оказалась таджикским мутантом

00:33 26.05.2021 Кыргызская овца "Арашан" возмутила таджикских ученых



Сайфиддин Караев, Asia-Plus



В Кыргызстане вывели новую породу овец "Арашан", в Таджикистане считают, что это всего лишь тип таджикских - гиссарских овец.



А еще они рассказали о большом вкладе овец гиссарской породы в создание новых пород в странах Центральной Азии и Казахстана и создании новой породы заводского типа под названием "Шахринавская".



"Арашан" или "Гиссарская порода"



Таджикских ученых-овцеводов удивила информация о выведении в Кыргызстане новой породы овец под названием "Арашан".



В своем сообщении на сайте Минсельхоза Республики Таджикистан они отметили, что было бы более справедливо присвоить им название "Арашанский", которые относятся к типу овец гиссарской породы в Кыргызстане, с приведением соответствующей генетической структуры ее создания.



В апреле 2021 года Министерство сельского, водного и регионального развития Кыргызстана зарегистрировало новую кыргызскую мясо-сальную породу овец "Арашан".



По данным пресс-службы кыргызского ведомства, порода "Арашан" выведена в фермерских хозяйствах этой республики. При создании породы использовались бараны-производители гиссарской породы, завезенные в 1977 году из Таджикистана, которыми скрещивали местных грубошерстных маток.



Как сообщают кыргызские СМИ, новая порода овец "Арашан" по размерам и массе превосходит гиссарскую, которая считается крупнейшей в мире.







Вес однолетних ягнят достигает 80 килограммов. Взрослые бараны в холке превышают метр, весят же они почти 200 килограммов.



Работать над выведением новой породы, как выяснилось, в Киргизии начали еще в советский период, но официально зарегистрировали ее только в апреле 2021 года.



В связи с этой информацией, таджикские ученые хотят услышать от своих кыргызских коллег соответствующую оценку по данному селекционному достижению и просят "называть вещи своими именами".



По мнению таджикских селекционеров, овцы гиссарской породы принадлежат таджикскому народу и являются гордостью нации.



В тексте таджикских ученых-селекционеров говорится:



"Мы приветствуем и уважаем труд ученых и специалистов, фермеров соседних стран, использующих овец гиссарской породы в совершенствовании существующих и создании новых типов и пород овец. Поддерживаем дальнейшее расширение ареала разведения гиссарских овец. Готовы провести международные или региональные симпозиумы, конференции по актуальным вопросам овцеводства. В этой связи, убедительно просим и призываем ученых, специалистов, фермеров, всех тех, кто занимается разведением овец гиссарской породы, называть все своими именами".



Таджикские учены настаивают, чтобы породу "Арашан" называли одним из типов овец гиссарской породы.



Вместе с тем, таджикские специалисты-ученые не отрицают труд овцеводов соседних стран по совершенствованию существующих и созданию новых пород овец с использованием гиссарской породы, но призывают не отрицать принадлежность овец гиссарской породы таджикскому народу.



Для этого, по мнению таджикских ученых, ответственные ведомства и лица стран Содружества при утверждении селекционных достижений в животноводстве должны обмениваться информацией.



Как появилась гиссарская порода овец?



Гиссарские овцы имеют древнее происхождение и по своей значи­мости относятся к современной культурной породе, с высоко выра­женной специализированной мясо-сальной продуктивностью.



Она создавалась еще в XIII – XIV веках усилиями ряда поколений людей, населяющих Таджикистан. Свое название гиссарская овца получила по местности, где ее разводили – "Хисар" и откуда пригоняли отары этих овец на рынки городов Бухары, Самарканда, Коканда, Карши и др.



Понятие "Хисар" было шире Гиссарского бекства, оно включало и соседние области, то есть, всю Восточную Бухару.



В 1912 году гиссарские овцы были продемонстриро­ваны на Всероссийской сельскохозяйственной выставке овец в Москве и получили высокую оценку за крупные размеры и большую массу тела.



Впервые гиссарская порода овец была описана в 1927 – 1928 годах Н. П. Чирвинским и В. Б. Елагиным, но более детально изучена только в 1927 – 1928 годах в Таджикистане экспедицией Москов­ского зоотехнического института.



Где разводятся гиссарские овцы?



В настоящее время поголовье овец гиссарской породы в Таджикистане составляет более 1,5 млн. Ее разведением занимаются 7 племенных заводов и хозяйств. Благодаря самой большой в мире живой массе, современный ареал разведения гиссарских овец не ограничивается только Таджикистаном.



В различные годы из Таджикистана вывозились овцы гиссарской породы в Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, а в последние годы в Россию, Беларусь и Украину, где успешно разводятся.



Лучшее поголовье гиссарских овец находится в крупном племенном заводе "Гиссар" Фархорского района, "Баракати Хисор" города Гиссар, "Дилшод-Б" Варзобского района Таджикис­тана и в ряде других хозяйств республики.



Этим хозяйствам принадлежит ведущая роль в выращива­нии и распространении высокопродуктивных племенных овец. Так, например, в результате многолет­них творческих исследований, в тесном сотрудничестве с производственниками, на племенном заводе "Гиссар" был создан новый заводской тип "Фархарский".



Этот тип ут­вержден и зарегистрирован в Госреестре селекционных достижений Госкомитета по делам изобре­тений и открытий СССР в 1989 году.



В настоящее время в двух племенных хозяйствах Таджикистана усилиями ученых и специалистов овцеводов страны идет к завершению селекционная работа по созданию новой овцы заводского типа под названием "Шахринавская" с улучшенными селекционными характеристиками.



Вклад овец гиссарской породы велик в совершенствование продуктивности курдючных овец и создание новых пород в странах Центральной Азии и Казахстана.



Так, например, с участием овец гиссарской породы в Таджикистане создана таджикская мясо-сально-шерстная порода овец, в Казахстане – ордабасинская порода, актюбинские полутонкорунные курдючные овцы, в Кыргызстане – айкольская порода, а также курдючные мериносы, в Узбекистане – устюртские мясо-сально-шерстные овцы, а также келесский и андижанский тип курдючных овец. Эти работы продолжаются и по сей день.



Кроме того, ученые Таджикистана отмечают, что их школа овцеводов является ведущей в регионе с 1947 года. Источник - ASIA-Plus

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