Резервный фонд президента Таджикистана: деньги на "черный день" или инструмент повышения имиджа?

00:39 26.05.2021

Хурсанд Хуррамов



Резервный фонд президента, формирующийся за счет бюджета, по словам независимых экспертов, часто выполняет функции рекламы. Представители власти видят в фонде возможность, которую глава государства использует для решения неотложенных задач.



Только на празднование конкурса "Фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст" в этом году из средств Резервного фонда президента выделяются наличные средства в размере 2 млн 835 тыс сомони. Об этом 22 апреля национальное информагентство "Ховар".



Это только одно мероприятие среди множеств, которые финансируются за счет Резервного фонда президента Таджикистана. Ресурс, который формируется за счет бюджета государства, но находится в распоряжении президента и не контролируется обществом.



Во время поездок президента по регионам очень часто в новостных сюжетах можно услышать о решениях президента выделить сумму из своего этого фонда на решение тех или иных проблем. О том, за счет каких денег формируется указанный фонд, как правило, в таких ситуациях не сообщают.



Фонд за счет народа



Объем Резервного фонда главы Таджикистана в государственном бюджете республики в 2021 году установлен в сумме 404 млн сомони (свыше $38 млн). Это на 20 млн сомони больше размера финансирования этого Фонда в прошлом году. Фонд выполняет функции стабилизационного фонда, оттуда направляются средства на первоочередные нужды, в том числе в благотворительных целях.



Согласно закону "О государственных финансах республики Таджикистан" резервный фонд президента устанавливается в размере 2 процентов от объема доходов государственного бюджета и эти средства расходуются по распоряжению главы государства.



Независимые эксперты и наблюдатели указывают, что фонд укрепляет имиджа главы государства. "Действительно, когда широкая общественность слышит, что президент отдает какие-то средства из своего фонда, многие думают, что это из его кармана. Медийное освещение усиливает этот эффект", - говорит журналист Марат Мамадшоев. По его словам, в развитых странах если даже аналогичные фонды существуют, то оппозиция не позволяет президенту продвигать свой имидж за бюджетные деньги.



Неподконтрольный бюджет



Вместе с тем финансы из резервного фонда часто используют и при возникновении непредвиденных обстоятельств. Например, в мае прошлого года в условиях распространения коронавируса в стране, из Резервного фонда президента было выделено 12,4 млн сомони для дополнительных выплат к заработной плате медиков.



Кроме того, за счет этого фонда часто выделяются средства для восстановления объектов после стихийных бедствий, поддержки малоимущих семей, подарков для малоимущих и решения проблем тех, кто непосредственно обращается к президенту во время его визитов.



Депутат нижней палаты парламента и глава Демократической партии Таджикистана Саидджафар Усмонзода говорит, что фонд подконтролен президенту и не отчитывается перед парламентом. "Президент посещает разные места, помогает людям, возникают ситуации, когда с финансированием начинаются проблемы, президент видит, что исполнительные органы не сработали должным образом и он имеет право решать вопрос на месте и не отчитываться парламенту", - поясняет лидер таджикских демократов Усмонзода.



Однако отсутствие прозрачности вызывает немало вопросов. Особенно в условиях, когда страна почти ежегодно сталкивается с дефицитом бюджета. Только в прошлом году бюджет страны недополучил около 39 млн долларов. Почти такая сумма в текущем году направлена в резервный фонд президента.



В Министерстве финансов Таджикистана в короткой телефонной беседе с Радио Озоди сказали, что расходы фонда не являются засекреченными, и регулируются законом "О государственных финансах республики Таджикистан". Однако ни в указанном законе, ни на сайте президента ничего не говорится об отчетности фонда.



"Искусственная картина"



Политический обозреватель Хайрулло Мирсаидов считает, что нет необходимости в аккумулировании больших средств в распоряжении президента.



"Сиротам не подарки надо делать время от времени, а обеспечить нормальное существование. Своими действиями президент фактически признает, что во многих учреждениях деньги не выделяются в достаточном объеме. С проблемами на местах должны работать администрации местных властей, а не президент по приезду после жалоб граждан", - отмечает Мирсаидов. По его словам, власти искусственно создают картинку, где президент хороший, а его окружение плохое.



Общий доход государственного бюджета на 2021 год запланирован в объеме 27,6 млрд сомони - это на 1,6 млрд сомони больше по сравнению с бюджетом этого года. Местные эксперты считают, что в условиях закрытия границ из-за пандемии выполнение бюджета станет сложной задачей.