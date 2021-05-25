Запад хочет разрушить экономику Белоруссии, - М.Сергеев

06:56 26.05.2021

Западный бойкот Лукашенко обойдется России в 5 миллиардов долларов



Санкции против нефтехимических предприятий Белоруссии вступают в силу уже в июне

Михаил Сергеев

Зав. отделом экономики "Независимой газеты"

25 мая 21



Александр Лукашенко уверен, что и на этот раз для него все закончится хорошо.

Наихудший сценарий для Минска – это присоединение Евросоюза к американским санкциям против белорусского нефтехима с расширением международного бойкота на другие товары белорусского экспорта. Россия в этом случае уже не сможет компенсировать все потери белорусского экспорта – от удобрений и нефтепродуктов до машин, оборудования и продовольствия. Поддержка режима Лукашенко в случае бойкота белорусских товаров потребует от российского бюджета расходов около 5 млрд долл. без учета новых займов на перекредитование старых долгов.



Литва считает секторальные санкции в отношении Белоруссии действенным инструментом воздействия на Минск. При этом в ведомстве считают необходимым незамедлительно перейти к следующему пакету ограничений. Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис отметил, что "в рамках дискуссии по пятому пакету санкций против Белоруссии Евросоюз мог бы ввести санкционные меры в отношении определенных секторов хозяйства, которые ведут широкую торговлю по всему ЕС". В числе таких возможных целей глава МИДа назвал нефтяную сферу, сектор нефтепродуктов. Замглавы МИД Литвы Мантас Адоменас в эфире радиостанции "Эхо Москвы" уточнил, что "будут новые пакеты, будут ограничения всякого рода экспорта". Дипломат отметил, что это может касаться не только нефтяной сферы, но и удобрений, продукции машиностроения, включая "технологии, которые поступают в Белоруссию из Европы, и ограничение финансовых механизмов".



Правда, еще задолго до инцидента с принудительной посадкой пассажирского самолета в Минске США объявили о санкциях против белорусских предприятий. Эти санкции вступают в силу после 45-дневного переходного периода уже в первых числах июня. В американский санкционный список вошли самые крупные предприятия нефтехимии: "Нафтан", "Белнефтехим", "Белнефтехим США", Белорусский нефтяной торговый дом, "Белшина", "Гродно Азот", "Гродно Химволокно", "Лакокраска", "Полоцк Стекловолокно".



Масштабы потенциальных потерь режима Лукашенко от бойкота белорусских товаров легко понять по структуре экспорта братской республики и союзного государства. До начала пандемии пятую часть белорусского экспорта (почти 7 млрд долл.) составляли продукты нефтепереработки. Еще около 10% экспорта (более 3 млрд долл.) составляли удобрения. Важными статьями белорусского экспорта была продукция сельского хозяйства (более 2 млрд долл.), машины и оборудование (около 5 млрд долл.), а также химическая продукция (около 1 млрд долл.). Таким образом, белорусский экспорт в объеме до 20 млрд долл. так или иначе находится под возможным ударом западных санкций. Правда, этот удар ослаблен тем фактом, что Евросоюз не является самым крупным покупателем российских товаров.



"Присоединение ЕС к американским санкциям представляет угрозу для белорусской нефтехимической отрасли, но еще более опасным является риск присоединения к ним Великобритании. По данным белорусской стороны, в 2019 году экспорт нефти и нефтепродуктов в страны ЕС-28 составил 4 млрд долл., в том числе в Великобританию 2,2 млрд долл.", – объясняет Анастасия Прикладова, старший преподаватель Российского экономического универсистета (РЕУ) им. Г.В. Плеханова.



Белорусские нефтехимические предприятия

могут сократить поставки в Европу

из-за санкций. Фото Reuters"Структура белорусского экспорта удобрений сильно диверсифицирована. Основными странами-партнерами являются Бразилия (18%), Китай и Индия (по 11%), Украина (9%). Совокупная доля ЕС-27 составляет около 14%, при этом на отдельные страны приходится менее 5%, а удельный вес США – менее 4%. Поэтому можно сказать, что экспорт удобрений меньше подвержен угрозам санкций, чем сектор нефтепродуктов", – считает Прикладова. По ее прогнозам, можно ожидать снижения валютной выручки Белоруссии от экспорта нефтепродуктов и удобрений от 1,5 до 6 млрд долл. "Возможные проблемы платежного баланса Белоруссии вряд ли могут быть решены за счет перенаправления товарных потоков на рынок ЕАЭС, поскольку значительная часть взаиморасчетов в рамках Союза проводится в национальных валютах", – считает эксперт.



"Почти 30% белорусского экспорта машин и оборудования идет в Россию. Но уже на втором месте среди покупателей находится Германия (доля около 16%), а доля Польши составляет 8,5%, Литвы – 7,3%, Италии – 5,4%. Так что и по экспорту машин и оборудования Белоруссия значительно зависит от европейских покупателей", – говорит Елена Рожанская, доцент РЭУ. Она отмечает, что почти 72% общего белорусского экспорта идет в Россию, Украину, Казахстан, Китай, Бразилию и Индию.



"Несмотря на различные скандалы с Лукашенко, по-настоящему жестких мер против белорусской экономики фактически не было. Жесткие меры со стороны Запада неизбежно толкнут Лукашенко в объятия Москвы, которая тут же вспоминает о желательности подписания новых обязывающих документов по российско-белорусской интеграции. Россия могла бы выдать Белоруссии кредиты (как и в 2020 году), могла бы частично увеличить закупки белорусских товаров, включая нефтепродукты, хотя полной компенсации достичь бы не удалось", – считает ведущий эксперт Фонда Национальной энергобезопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович. По его словам, в случае сокращения экспорта в Европу резко снизится приток валюты в Белоруссию и произойдет девальвация ее валюты.



"Американские санкции против белорусского нефтехима чувствительными для экспортных доходов Минска не будут: слишком малы обороты, упавшие почти до нуля еще после первого введения таких же ограничений в 2006 году. Госпредприятия Беларуси нашли с тех пор достаточно альтернативных вариантов. Однако шансы, что на этот раз к санкциям присоединится ЕС, чрезвычайно велики", – предупреждает шеф-аналитик компании TeleTrade Петр Пушкарев. После того как Минск перешел чувствительные для цивилизованного мира красные линии, ряд европейских компаний может из имиджевых соображений самостоятельно прекратить сотрудничество с госпредприятиями Беларуси – не дожидаясь даже согласованных политических решений. Примерно так и было, когда рекламодатели наотрез отказались спонсировать чемпионат мира по хоккею. При этом экономист считает вполне реальной угрозу будущих вторичных санкций США против компаний, закупающих топливо, машины или удобрения у белорусских госпредприятий.



"Даже если санкции всего лишь уполовинят экспорт Белоруссии в Европе, это обернется прямыми потерями порядка 3–4 млрд долл. Обслуживание имеющегося валютного долга станет практически невозможным", – прогнозирует эксперт.



В этом случае российские политики будут убеждать Лукашенко, что передача власти кому-то из его преемников все более отвечает белорусским национальным интересам. "Не может же Россия на регулярной основе кредитовать выплату зарплат работникам простаивающих из-за санкций предприятий", – предполагает Пушкарев.