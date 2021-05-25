 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 26.05.2021
07:08  Казахстан утверждает, что официально получил от Узбекистана поселки Багыс и Хиебон
07:01  Лютый сервер: замедление Google может повлиять на работу всего Рунета
06:56  Запад хочет разрушить экономику Белоруссии, - М.Сергеев
00:39  Резервный фонд президента Таджикистана: деньги на "черный день" или инструмент повышения имиджа?
00:33  Выведенная в Киргизии чудо-овца "Арашан" оказалась таджикским мутантом
Вторник, 25.05.2021
20:41  Хуаньцю шибао: различные факторы меняют сценарий палестино-израильского конфликта
17:27  Экс-Кырпремьер Кулов вспомнил, что золото "Кумтора" крали самолетами еще во времена его премьерства...

17:18  Пантюркизм как неоосманский проект, - А.Кобринский
17:16  РосБюрократия подрывает "русский мир" по мелочам, - "НГ"
16:18  Откуда взялся коронавирус? Внезапное заболевание сотрудников уханьской лаборатории вызывает новые вопросы, - Focus
16:11  Как гибель обычного негра добила Старую Америку, - Тимур Шерзад
15:26  Племянник супруги Эмомали Рахмона отличился в драке в Дангаре
15:24  "Точиксодиротбанк" и "Агроинвестбанк" ликвидированы. Кто вернет деньги вкладчикам?
11:52  Завещал, чем вещал: приравняют ли аккаунт в соцсети к имуществу?
11:15  В Бишкеке хотят соорудить Башню. Переплюнуть Эйфелеву в Париже (видео)
10:39  Как Белбатька провернул спецоперацию и сцапал младонатовского агента, - "СП"
10:19  "Расизм повернулся против белых": как смерть Флойда изменила США, - А.Поплавский
10:10  Переворот в Мьянме оставит детей неграмотными. Хунта репрессирует учителей, - "НГ"
09:35  Афро-расизм. Чернокожий мэр Чикаго Лайтфут отныне будет давать интервью только журналистам-неграм
09:27  Что нужно Киргизии от России, - А.Мукамбаев
09:08  Конфликт без посредников. Кто выиграл от войны на границе Киргизии и Таджикистана, - Т.Умаров
08:46  "Теолог" Шаазим Миноваров назначен советником президента Мирзиеева
08:43  Россия переигрывает США в войне Израиля с палестинцами, - Г.Мирзаян
08:04  Владимир Рыбаков: Игры разума и инстинкт государственности
07:50  США: точно в отношении ковида не установлено ничего, - В.Прохватилов
07:36  "Правильная бомбежка": Израиль показал России, как воевать с Украиной, - А.Ситников
07:24  Американская разведка настраивает ВОЗ против Китая, - В.Скосырев
07:22  Год без Флойда. США привыкают к новым "национальным героям", - А.Наумов
06:48  Разгул украинской преступности в Европе, - В.Малышев
06:46  Военный переворот в Мали: Президент Ба Ндау и премьер-министр Моктар Уана арестованы военными
Понедельник, 24.05.2021
21:39  Кто основал Рим? Тайны древних этрусков и их языка скрыты в подвалах Ватикана, - В.Малышев
21:25  Размороженный в Киргизии "Спутник V". Урок другим или пример для молчания? - А.Бенгард
21:14  В Узбекистане найден неизвестный науке вид дикого лука
21:11  ХАМАС против Израиля: ракетно-бомбовый диалог, - Александр Шумилин
21:03  Манижа как зеркало российской деградации, - "СП"
20:58  Тегеран продлил временные договоренности с МАГАТЭ, - И.Субботин
20:52  Афганистан: в ожидании геополитической ротации, - Н.Кузьмин
20:46  Круг "близких" Путину президентов пополнился любителем ядовитого аконита, - "МК"
20:43  В Латвии демонстративно спустили флаги России и Белоруссии. Минск разорвал дипотношения, Москва - утерлась?
13:29  В Узбекистане сконструировали собственный броневик - TARLON (видео)
09:56  Химера социального жилья в Казахстане, - А.Бектенова
09:53  Иран все еще рассчитывает на благоприятный исход переговоров с США, - М.Беленькая
09:47  Каталонию поведет к независимости женераль Арагонес
09:21  Климатическое оружие. Русско-китайские гвозди для Запада уже почти готовы, - К.Душенов
08:55  Игорь Стрелков: "Скорее всего, в Кремле просто не знают, что такое национальные интересы"
08:51  К чему ведут грязные игры США с "Северным потоком - 2", - А.Степанова
08:18  Казахстан и Россия: навстречу новому союзу, - Петр Своик
07:33  Путин показывает зубы: куда ведут Россию новые законы, - М.Ростовский
07:15  Шашлычок под коньячок... Жапаров отлетел к Путину в Сочи
07:07  "Сила талибов в слабости нынешнего афганского режима", - посол Замир Кабулов
06:56  Брюс Панниер: Рудник "Кумтор". Как золотая жила стала яблоком раздора в Кыргызстане
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Запад хочет разрушить экономику Белоруссии, - М.Сергеев
06:56 26.05.2021

Западный бойкот Лукашенко обойдется России в 5 миллиардов долларов

Санкции против нефтехимических предприятий Белоруссии вступают в силу уже в июне
Михаил Сергеев
Зав. отделом экономики "Независимой газеты"
25 мая 21

Александр Лукашенко уверен, что и на этот раз для него все закончится хорошо.
Наихудший сценарий для Минска – это присоединение Евросоюза к американским санкциям против белорусского нефтехима с расширением международного бойкота на другие товары белорусского экспорта. Россия в этом случае уже не сможет компенсировать все потери белорусского экспорта – от удобрений и нефтепродуктов до машин, оборудования и продовольствия. Поддержка режима Лукашенко в случае бойкота белорусских товаров потребует от российского бюджета расходов около 5 млрд долл. без учета новых займов на перекредитование старых долгов.

Литва считает секторальные санкции в отношении Белоруссии действенным инструментом воздействия на Минск. При этом в ведомстве считают необходимым незамедлительно перейти к следующему пакету ограничений. Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис отметил, что "в рамках дискуссии по пятому пакету санкций против Белоруссии Евросоюз мог бы ввести санкционные меры в отношении определенных секторов хозяйства, которые ведут широкую торговлю по всему ЕС". В числе таких возможных целей глава МИДа назвал нефтяную сферу, сектор нефтепродуктов. Замглавы МИД Литвы Мантас Адоменас в эфире радиостанции "Эхо Москвы" уточнил, что "будут новые пакеты, будут ограничения всякого рода экспорта". Дипломат отметил, что это может касаться не только нефтяной сферы, но и удобрений, продукции машиностроения, включая "технологии, которые поступают в Белоруссию из Европы, и ограничение финансовых механизмов".

Правда, еще задолго до инцидента с принудительной посадкой пассажирского самолета в Минске США объявили о санкциях против белорусских предприятий. Эти санкции вступают в силу после 45-дневного переходного периода уже в первых числах июня. В американский санкционный список вошли самые крупные предприятия нефтехимии: "Нафтан", "Белнефтехим", "Белнефтехим США", Белорусский нефтяной торговый дом, "Белшина", "Гродно Азот", "Гродно Химволокно", "Лакокраска", "Полоцк Стекловолокно".

Масштабы потенциальных потерь режима Лукашенко от бойкота белорусских товаров легко понять по структуре экспорта братской республики и союзного государства. До начала пандемии пятую часть белорусского экспорта (почти 7 млрд долл.) составляли продукты нефтепереработки. Еще около 10% экспорта (более 3 млрд долл.) составляли удобрения. Важными статьями белорусского экспорта была продукция сельского хозяйства (более 2 млрд долл.), машины и оборудование (около 5 млрд долл.), а также химическая продукция (около 1 млрд долл.). Таким образом, белорусский экспорт в объеме до 20 млрд долл. так или иначе находится под возможным ударом западных санкций. Правда, этот удар ослаблен тем фактом, что Евросоюз не является самым крупным покупателем российских товаров.

"Присоединение ЕС к американским санкциям представляет угрозу для белорусской нефтехимической отрасли, но еще более опасным является риск присоединения к ним Великобритании. По данным белорусской стороны, в 2019 году экспорт нефти и нефтепродуктов в страны ЕС-28 составил 4 млрд долл., в том числе в Великобританию 2,2 млрд долл.", – объясняет Анастасия Прикладова, старший преподаватель Российского экономического универсистета (РЕУ) им. Г.В. Плеханова.

Белорусские нефтехимические предприятия
могут сократить поставки в Европу
из-за санкций. Фото Reuters"Структура белорусского экспорта удобрений сильно диверсифицирована. Основными странами-партнерами являются Бразилия (18%), Китай и Индия (по 11%), Украина (9%). Совокупная доля ЕС-27 составляет около 14%, при этом на отдельные страны приходится менее 5%, а удельный вес США – менее 4%. Поэтому можно сказать, что экспорт удобрений меньше подвержен угрозам санкций, чем сектор нефтепродуктов", – считает Прикладова. По ее прогнозам, можно ожидать снижения валютной выручки Белоруссии от экспорта нефтепродуктов и удобрений от 1,5 до 6 млрд долл. "Возможные проблемы платежного баланса Белоруссии вряд ли могут быть решены за счет перенаправления товарных потоков на рынок ЕАЭС, поскольку значительная часть взаиморасчетов в рамках Союза проводится в национальных валютах", – считает эксперт.

"Почти 30% белорусского экспорта машин и оборудования идет в Россию. Но уже на втором месте среди покупателей находится Германия (доля около 16%), а доля Польши составляет 8,5%, Литвы – 7,3%, Италии – 5,4%. Так что и по экспорту машин и оборудования Белоруссия значительно зависит от европейских покупателей", – говорит Елена Рожанская, доцент РЭУ. Она отмечает, что почти 72% общего белорусского экспорта идет в Россию, Украину, Казахстан, Китай, Бразилию и Индию.

"Несмотря на различные скандалы с Лукашенко, по-настоящему жестких мер против белорусской экономики фактически не было. Жесткие меры со стороны Запада неизбежно толкнут Лукашенко в объятия Москвы, которая тут же вспоминает о желательности подписания новых обязывающих документов по российско-белорусской интеграции. Россия могла бы выдать Белоруссии кредиты (как и в 2020 году), могла бы частично увеличить закупки белорусских товаров, включая нефтепродукты, хотя полной компенсации достичь бы не удалось", – считает ведущий эксперт Фонда Национальной энергобезопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович. По его словам, в случае сокращения экспорта в Европу резко снизится приток валюты в Белоруссию и произойдет девальвация ее валюты.

"Американские санкции против белорусского нефтехима чувствительными для экспортных доходов Минска не будут: слишком малы обороты, упавшие почти до нуля еще после первого введения таких же ограничений в 2006 году. Госпредприятия Беларуси нашли с тех пор достаточно альтернативных вариантов. Однако шансы, что на этот раз к санкциям присоединится ЕС, чрезвычайно велики", – предупреждает шеф-аналитик компании TeleTrade Петр Пушкарев. После того как Минск перешел чувствительные для цивилизованного мира красные линии, ряд европейских компаний может из имиджевых соображений самостоятельно прекратить сотрудничество с госпредприятиями Беларуси – не дожидаясь даже согласованных политических решений. Примерно так и было, когда рекламодатели наотрез отказались спонсировать чемпионат мира по хоккею. При этом экономист считает вполне реальной угрозу будущих вторичных санкций США против компаний, закупающих топливо, машины или удобрения у белорусских госпредприятий.

"Даже если санкции всего лишь уполовинят экспорт Белоруссии в Европе, это обернется прямыми потерями порядка 3–4 млрд долл. Обслуживание имеющегося валютного долга станет практически невозможным", – прогнозирует эксперт.

В этом случае российские политики будут убеждать Лукашенко, что передача власти кому-то из его преемников все более отвечает белорусским национальным интересам. "Не может же Россия на регулярной основе кредитовать выплату зарплат работникам простаивающих из-за санкций предприятий", – предполагает Пушкарев.

Источник - независимая газета
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1622001360
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Казахстанскую экономику в постпандемический период обсудили на заседании Клуба молодых экспертов при Сенате
- Премьер-Министр РК А. Мамин поручил увеличить темпы вакцинации населения
- 300 млрд тенге направят на реализацию Дорожной карты занятости в 2021 году
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 мая 2021 года №335
- В Сенате обсудили вопросы закупок субъектов квазигосударственного сектора
- Итоги аудита консолидированной финансовой отчетности 15 центральных госорганов за 2020 год
- В Казахстане увеличится финансирование науки за счет недропользователей
- Рассмотрено уголовное дело
- Вынесен приговор за получение взятки и дача взятки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  