Лютый сервер: замедление Google может повлиять на работу всего Рунета

07:01 26.05.2021

Если ограничения коснутся серверов компании, участвующих в распределении трафика, вероятна перегрузка линий интернет-связи, предупредили аналитики



Роман Кильдюшкин

26 мая 2021,



Если российские власти примут решение замедлить работу Google из-за плохой фильтрации запрещенного контента, на практике ограничение может нарушить работу других сайтов, а также Android-смартфонов, считают опрошенные "Известиями" эксперты. Свои опасения специалисты объясняют недостаточной точностью инструментов Роскомнадзора, ссылаясь на опыт блокировки Telegram и замедления Twitter. Кроме того, вмешательство в сложную инфраструктуру Google чревато нарушением работы системы распределения трафика, что может привести к перегрузке линий связи и вызвать сбои в функционировании Рунета, говорят аналитики. Впрочем, точность технологий Роскомнадзора растет, и если сложности и возникнут, они вряд ли продлятся долго, считают эксперты.



Повторение пройденного

В понедельник Роскомнадзор заявил, что Google плохо справляется с фильтрацией запрещенного в России контента. Согласно заявлению ведомства, сервис не удаляет из поисковой выдачи до 30% ссылок на противоправные материалы, в том числе на сайты террористических и экстремистских организаций, ресурсы с порнографическими изображениями несовершеннолетних и онлайн-магазины по продаже наркотических средств. В Роскомнадзоре отметили и недостаточно хорошую модерацию контента на YouTube. По заявлению ведомства, видеохостинг не удалил около 5 тыс. запрещенных материалов, 3,5 тыс. из которых содержат призывы к экстремизму. Всего Роскомнадзор направил Google более 26 тыс. уведомлений о необходимости удаления противоправной информации.



В Роскомнадзоре допустили, что могут принять меры по замедлению трафика интернет-площадки, поскольку ведомство не устраивают "объемы и сроки неудаления" платформой запрещенного контента. Однако пока регулятор обходится другими мерами: во вторник Google получил два штрафа на общую сумму 6 млн рублей по решениям Таганского районного суда Москвы. Ранее в Роскомнадзоре предупреждали, что при повторном нарушении размер штрафа может вырасти до десятой доли совокупного размера годовой выручки компании. В ведомстве не ответили на запрос "Известий", когда может быть применена эта мера или замедление трафика.



В случае замедления Google ситуация может быть схожа с той, что была во время блокировки Telegram, полагает гендиректор провайдера "Инсис" Артем Черанев.



- С тех пор Роскомнадзор, конечно, проделал работу над ошибками, но совершенными их инструменты не стали. То есть замедление не только Google будет наблюдаться потому, что алгоритмы РКН зацепят и другие сайты, - сказал он.



Похожего мнения придерживается и разработчик Tor Project Леонид Евдокимов. РКН показал заметную эффективность своих инструментов во время замедления Twitter, отметил он. Но инструментам ведомства еще не хватает точности, поскольку в первые дни замедления Twitter пострадали и другие сайты вроде Russia Today, Microsoft и Github, не связанные с сервисом микроблогов, сказал эксперт.



- Похоже, позже Роскомнадзор отстроил точность технических средств противодействия угрозам и со временем исключил побочное замедление других сайтов. Однако гарантировать, что все пройдет также и с замедлением Google, нельзя, поскольку у этой компании инфраструктура заметно сложнее, чем у Twitter. В худшем случае все будет сломано, как в апреле–мае 2018 года, когда Роскомнадзор заблокировал Telegram, - сказал Леонид Евдокимов.



Вероятно, замедление работы поисковика отразится на работе многочисленных сервисов компании американского IT-гиганта, предположил основатель некоммерческой организации "Общество защиты интернета" Михаил Климарев. Речь о широко используемых Gmail и Google Docs, а также инструментах вроде Google Analytics, AdWords и Google Fonts, которые встраиваются в структуру сайтов.



- Инфраструктура Google используется очень многими сайтами. Например, почти на всех ресурсах стоит счетчик Google Analytics. Если сервис перестанет отдавать данные, браузер начнет многократно пытаться к нему обратиться. А так как браузер не получит данные от счетчика сразу или будет получать их медленно, страница не будет отображаться полностью. Проблемы такого рода коснутся практически всех сайтов, - сказал эксперт.



Вероятны и проблемы в работе смартфонов и планшетов на Android, где фоном выполняется множество соединений с серверами американской корпорации, добавил Леонид Евдокимов.



В российском офисе Google отказались комментировать вероятность замедления сервисов компании и связанные с ним последствия.



От Москвы до самых до окраин

Потенциальное замедление Google может привести и к нарушению работы системы Content Delivery Network (CDN), частью которой является сервер Google Global Cache (GGC). CDN - это набор аппаратно-программных решений, предназначенных для автоматического распределения нагрузки на мощности интернет-провайдеров. Конкретно GGC представляет собой серверы на точках региональных провайдеров, которые сохраняют информацию с наиболее высоким в том или ином регионе приоритетом: видео, изображения, аудио.



На практике GGC нужны, чтобы интернет-пользователи из, например, Уфы каждый раз не нагружали магистральные линии связи, скачивая большие файлы вроде YouTube-роликов с московских серверов, а обходились инфраструктурой локальных провайдеров, объяснил Михаил Климарев.



В России сотни серверов GGC, сказал Леонид Евдокимов. Но они перестанут снижать нагрузку на провайдеров, если россияне массово начнут пользоваться VPN-сервисами, что вероятно в случае замедления Google, считает он.



- Если пользователи будут вынуждены уйти в VPN, например, из-за "случайно" сломанного Gmail, локализация трафика в РФ пропадет. Видео, картинки и другие файлы продолжат скачиваться с серверов GGC, но не с тех, что расположены ближе к пользователям, а с тех, где расположен "выход" VPN-туннеля в другой стране. То есть нагрузка на магистральные линии все равно возрастет, - сказал специалист.



При таком стечении обстоятельств пропускной способности магистральных линий в какой-то момент может не хватить, допустил Михаил Климарев. Особенно это касается регионов, где полосы относительно узкие, а GGC позволяет сжать трафик до 10 раз, уточнил он.



- У операторов нет своих систем распределения приоритетов для трафика. Следовательно, без сжатия GGC полосы магистральных провайдеров начнут забиваться и запросы из той же Уфы просто начнут выпадать - для них не хватит пропускной способности. Соответственно, уфимцы получат медленный и нестабильный интернет, - объяснил эксперт.



В случае замедления Google может быть нарушена работа всей CDN-системы американской компании, согласен Артем Черанев.



- Привыкшие к сервисам Google пользователи будут перегружать линии связи, российские и внешние магистрали, - сказал эксперт.



Но пик нагрузки будет временным, поскольку он "рассосется" за счет перехода пользователей на альтернативные сервисы от, допустим, "Яндекса", добавил он. У российских ресурсов не возникнет критических проблем с обработкой трафика, сгенерированного новоприбывшими пользователями, уверены опрошенные "Известиями" эксперты.



В "Яндексе" оперативно не ответили на запрос "Известий".