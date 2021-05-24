Казахстан утверждает, что официально получил от Узбекистана поселки Багыс и Хиебон

07:08 26.05.2021

В Казахстане урегулировали статус двух бывших узбекистанских сел

СМИ Казахстана сообщили, что села Багыс и Хиебон, ранее относившиеся к Узбекистану, официально включены в Туркестанскую область Казахстана. Договоры об участках границы были подписаны двумя странами еще в 2002 и в 2004 годах.



Села Багыс и Хиебон, ранее относившиеся к Узбекистану, включены в границы Туркестанской области Казахстана. Постановление об этом приняло правительство Казахстана.



Tengrinews.kz напоминает, что еще в 2002 году первые президенты Казахстана и Узбекистана подписали договор о спорных участках казахстанско-узбекской границы. Согласно ему, писала "Немецкая волна", поселок Багыс и Арнасайская плотина с пятью населенными пунктами перешли от Узбекистана к Казахстану. Узбекистану были переданы три населенных пункта: Нсан-1, Нсан-2 и Баймурат в Каракалпакском районе Кызылординской области и поселок Туркестанец.



Село Хиебон было передано Казахстану решением межправительственной комиссии от 2004 года, уточняет Telegram-канал "Нигох".



Постановлением правительства Казахстана село Багыс площадью 750 га присоединено к сельскому округу Акжар, а село Хиебон площадью 45,62 га - к сельскому округу Куркелес Сарыагашского района.



Расположение села Багыс. Фото: Wikipedia.org.



Как пишет казахстанское издание, часть домов села Багыс из-за неопределенного статуса около 19 лет оставалась без официальной регистрации. Населенный пункт не был официально нанесен на карту Казахстана. Жители неоднократно поднимали этот вопрос перед акиматом.



Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее поручал правительству урегулировать ситуацию с селами Багыс и Хиебон.



Как отмечает Tengrinews.kz, 16 марта рабочая группа во главе с заместителем премьер-министра Ералы Тугжановым встретилась с жителями сел. Они указали на отсутствие возможности оформить собственность и земельный участок и подняли другие вопросы.



В результате населенные пункты получили официальный статус, утверждены их границы, завершена инвентаризация земельных участков и имущества. В июле шесть сел региона пообещали обеспечить природным газом, а в следующем году в Багысе будет построена школа на 300 мест.



Издание со ссылкой на МИД Казахстана сообщило, что демаркация участка госграницы в районе села Багыс была проведена еще в 2004 году.



Завершение демаркации границы с Узбекистаном путем заключения договора о демаркации казахстанско-узбекской государственной границы планируется в течение одного-двух лет, сообщило издание.