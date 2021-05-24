 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 26.05.2021
10:09  Скончался Заслуженный учитель Киргизии Владимир Унгефухт - 28 лет руководивший лучшей школой Нарына
10:07  Кыргызстан отправил назад в Душанбе самолет с гражданами Таджикистана
09:18  "Лягушка в кипятке": Байден продолжит свою игру с Путиным, - А.Ситников
09:14  Почему Казахстан решился дать отпор Китаю, - И.Джорбенадзе
09:07  Асадисты трясут урну. Президентские выборы стартовали в Сирии
08:11  Тегеран решил вмешаться в конфликт Армении и Азербайджана, - В.Панфилова
08:05  На Играх главное - не разболеться. Токийскую Олимпиаду и отменять дорого, и проводить опасно

08:02  Казахстану добавили выборности. Токаев изменил законодательство, - "Къ"
07:29  Кыргызстан по-прежнему остается сырьевым придатком, - В.Аникин
07:23  Ташиев и Жапаров - два главных поджигателя Баткенской войны, - "Дело №"
07:21  Закрывается ("по политическим причинам") хорошая кыргызстанская газета "Дело №"
07:12  Узбекистанскую "Международную исламскую академию" возглавил Музаффар Комилов
07:08  Казахстан утверждает, что официально получил от Узбекистана поселки Багыс и Хиебон
07:01  Лютый сервер: замедление Google может повлиять на работу всего Рунета
06:56  Запад хочет разрушить экономику Белоруссии, - М.Сергеев
00:39  Резервный фонд президента Таджикистана: деньги на "черный день" или инструмент повышения имиджа?
00:33  Выведенная в Киргизии чудо-овца "Арашан" оказалась таджикским мутантом
Вторник, 25.05.2021
20:41  Хуаньцю шибао: различные факторы меняют сценарий палестино-израильского конфликта
17:27  Экс-Кырпремьер Кулов вспомнил, что золото "Кумтора" крали самолетами еще во времена его премьерства...
17:18  Пантюркизм как неоосманский проект, - А.Кобринский
17:16  РосБюрократия подрывает "русский мир" по мелочам, - "НГ"
16:18  Откуда взялся коронавирус? Внезапное заболевание сотрудников уханьской лаборатории вызывает новые вопросы, - Focus
16:11  Как гибель обычного негра добила Старую Америку, - Тимур Шерзад
15:26  Племянник супруги Эмомали Рахмона отличился в драке в Дангаре
15:24  "Точиксодиротбанк" и "Агроинвестбанк" ликвидированы. Кто вернет деньги вкладчикам?
11:52  Завещал, чем вещал: приравняют ли аккаунт в соцсети к имуществу?
11:15  В Бишкеке хотят соорудить Башню. Переплюнуть Эйфелеву в Париже (видео)
10:39  Как Белбатька провернул спецоперацию и сцапал младонатовского агента, - "СП"
10:19  "Расизм повернулся против белых": как смерть Флойда изменила США, - А.Поплавский
10:10  Переворот в Мьянме оставит детей неграмотными. Хунта репрессирует учителей, - "НГ"
09:35  Афро-расизм. Чернокожий мэр Чикаго Лайтфут отныне будет давать интервью только журналистам-неграм
09:27  Что нужно Киргизии от России, - А.Мукамбаев
09:08  Конфликт без посредников. Кто выиграл от войны на границе Киргизии и Таджикистана, - Т.Умаров
08:46  "Теолог" Шаазим Миноваров назначен советником президента Мирзиеева
08:43  Россия переигрывает США в войне Израиля с палестинцами, - Г.Мирзаян
08:04  Владимир Рыбаков: Игры разума и инстинкт государственности
07:50  США: точно в отношении ковида не установлено ничего, - В.Прохватилов
07:36  "Правильная бомбежка": Израиль показал России, как воевать с Украиной, - А.Ситников
07:24  Американская разведка настраивает ВОЗ против Китая, - В.Скосырев
07:22  Год без Флойда. США привыкают к новым "национальным героям", - А.Наумов
06:48  Разгул украинской преступности в Европе, - В.Малышев
06:46  Военный переворот в Мали: Президент Ба Ндау и премьер-министр Моктар Уана арестованы военными
Понедельник, 24.05.2021
21:39  Кто основал Рим? Тайны древних этрусков и их языка скрыты в подвалах Ватикана, - В.Малышев
21:25  Размороженный в Киргизии "Спутник V". Урок другим или пример для молчания? - А.Бенгард
21:14  В Узбекистане найден неизвестный науке вид дикого лука
21:11  ХАМАС против Израиля: ракетно-бомбовый диалог, - Александр Шумилин
21:03  Манижа как зеркало российской деградации, - "СП"
20:58  Тегеран продлил временные договоренности с МАГАТЭ, - И.Субботин
20:52  Афганистан: в ожидании геополитической ротации, - Н.Кузьмин
20:46  Круг "близких" Путину президентов пополнился любителем ядовитого аконита, - "МК"
20:43  В Латвии демонстративно спустили флаги России и Белоруссии. Минск разорвал дипотношения, Москва - утерлась?
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   |   КАДРЫ   | 
Узбекистанскую "Международную исламскую академию" возглавил Музаффар Комилов
07:12 26.05.2021

На первого зампредседателя Комитета по делам религий при Кабмине Музаффара Комилова возложено исполнение обязанностей ректора Международной исламской академии Узбекистана.

Постановлением правительства от 25 мая на первого заместителя председателя Комитета по делам религий при Кабинете министров Музаффара Муратовича Комилова возложено исполнение обязанностей ректора Международной исламской академии Узбекистана. Об этом сообщило Министерство юстиции.

Прежний и. о. ректора Международной исламской академии, советник президента Рустам Касымов скончался в начале мая в возрасте 64 лет.

Музаффар Комилов стал первым председателем Комитета по делам религий в апреле 2018 года.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - gazeta.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1622002320
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Казахстанскую экономику в постпандемический период обсудили на заседании Клуба молодых экспертов при Сенате
- Премьер-Министр РК А. Мамин поручил увеличить темпы вакцинации населения
- 300 млрд тенге направят на реализацию Дорожной карты занятости в 2021 году
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 мая 2021 года №335
- В Сенате обсудили вопросы закупок субъектов квазигосударственного сектора
- Итоги аудита консолидированной финансовой отчетности 15 центральных госорганов за 2020 год
- В Казахстане увеличится финансирование науки за счет недропользователей
- Рассмотрено уголовное дело
- Вынесен приговор за получение взятки и дача взятки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  