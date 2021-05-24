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|Узбекистанскую "Международную исламскую академию" возглавил Музаффар Комилов
07:12 26.05.2021
На первого зампредседателя Комитета по делам религий при Кабмине Музаффара Комилова возложено исполнение обязанностей ректора Международной исламской академии Узбекистана.
Постановлением правительства от 25 мая на первого заместителя председателя Комитета по делам религий при Кабинете министров Музаффара Муратовича Комилова возложено исполнение обязанностей ректора Международной исламской академии Узбекистана. Об этом сообщило Министерство юстиции.
Прежний и. о. ректора Международной исламской академии, советник президента Рустам Касымов скончался в начале мая в возрасте 64 лет.
Музаффар Комилов стал первым председателем Комитета по делам религий в апреле 2018 года.