Закрывается ("по политическим причинам") хорошая кыргызстанская газета "Дело №"

07:21 26.05.2021

Прекращается выпуск газеты "Дело №..."



Редакция газеты "Дело №..." прекращает выпуск газеты. Такое обращение к читателям опубликовано в номере, опубликованном на сайте. Номер будет издан 26 мая 2021 года.



Редакция объясняет решение "неприемлемой политической ситуацией, сложившейся в республике".



Газета "Дело №…" издается 30 лет. Первый номер газеты вышел в свет 7 марта 1991 года.



Учреждена журналистами Виктором Запольским и Светланой Красильниковой в декабре 1990 года. В.Запольский – издатель газеты, С.Красильникова – главный редактор.