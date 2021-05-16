Ташиев и Жапаров - два главных поджигателя Баткенской войны, - "Дело №"

07:23 26.05.2021

Кто разжег огонь на юге?



16.05.2021



Так знали или не знали власти Кыргызстана, что Таджикистан намерен напасть на страну? Могли ли они войну предотвратить? Председатель ГКНБ Ташиев на эти вопросы дал два взаимоисключающих ответа. Причем в один день - 2 мая. На встрече с жителями Баткенской области (на фото вверху) он вначале гордо объявил: "Мы заранее знали, что это произойдет.



У нас была информация. Мы подготовились, поэтому и остановили крупное столкновение в первый день. Наших сил хватило бы, но мы поступили по принципу "не жги рубаху из-за блохи". На другой встрече журналисты задали главе ГКНБ уточняющий вопрос: почему же, зная, что будет нападение, он, Ташиев, улетел в Германию? "Никто не знал, что будет конфликт, это было невозможно знать, - ответил Ташиев, видимо, забыв, что говорил накануне. - Но нам было известно, что в какой-то степени обстановка на границе обостряется. Мы приняли соответствующие меры. Считаю, что эти меры нам помогли".



Вот и гадай теперь - то ли знали, то ли не знали… Отъезд главы ГКНБ из страны 28 апреля, к слову, странным образом совпал с началом конфликта на границе. По официальной версии, Ташиев в очередной раз отправился в Германию на лечение. Но, по любопытному совпадению, 29 апреля свой день рождения отмечал младший сын Ташиева Эмирхан, поступивший в академию испанского футбольного клуба "Леванте" и проживающий в Испании. Вот и поди проверь, куда на самом деле летал глава кыргызской спецслужбы - в Германию или Испанию…



А знал ли Ташиев, чем обернутся его методы "урегулирования" пограничных споров? Два года назад - в апреле 2019-го - после очередного конфликта на кыргызско-таджикской границе Ташиев, тогда еще не занимавший никаких должностей, собрал пресс-конференцию и потребовал: "Нынешнее правительство нужно отправить в отставку, так как оно не справляется с возложенными на него обязанностями!" Уж Ташиев-то знал, как надо решать пограничные проблемы! И, став главой ГКНБ, подмял под себя и Пограничную службу, сделавшись главным переговорщиком Кыргызстана по делимитации границ с соседями. Но переговоры - дело очень тонкое и деликатное. По некоторым моментам переговорщикам до поры до времени следует держать язык за зубами. Ташиеву же хотелось показать народу, как лихо он решает проблемы с соседями. И в конце марта глава ГКНБ объявил, что кыргызская сторона предложила Таджикистану передать Кыргызстану таджикский анклав Ворух в Баткенской области в обмен на 12 тысяч гектаров земли из другого региона. Сказать, что это заявление вызвало по ту сторону границы бурную реакцию, значит не сказать ничего. "Как можно закрыть Ворух железной стеной или выгнать его жителей с их древней земли, где столетиями в могилах покоятся их предки, отцы и деды не одного поколения? - писал в соцсетях экс-глава МИД Таджикистана Хамрохон Зарифи. - Как можно предлагать нелепые и абсурдные варианты решения вопроса и при этом, нарушая все этические нормы ведения переговоров, разглашать на пресс-конференции содержание беседы без согласования с другой стороной?" Перепалкой в соцсетях дело не ограничилось. В Ворух приехал таджикский президент Рахмон. Местных жителей 9 апреля он заверил: "Вопрос об обмене Воруха на какую-либо другую территорию за весь период переговоров с Кыргызстаном не обсуждался и не будет обсуждаться!" С этого, пожалуй, момента в воздухе и запахло порохом и кровью. Таджики-земледельцы за землю и воду готовы воевать с кем угодно и как угодно. Друг с другом они до этого воевали 15 лет. И их полевые командиры, что лишний раз показали недавние события в Баткенской области, никуда не делись. Глава ГКНБ КР Ташиев, по сути, подпалил бикфордов шнур. Его надо было тушить, когда он еще тлел, дабы не допустить взрыва. А тушить был обязан президент Жапаров - следовало одернуть своего друга, формально ему подчиненного. Помешал ли этому конфликт, который, как говорят, давно назрел между двумя "революционными" соратниками, либо Жапаров тоже не сообразил, чем чреваты кавалерийские методы Ташиева… Развязка наступила 29 апреля, когда на границе загремели выстрелы и взрывы, неся разрушения и смерть.