 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 26.05.2021
10:09  Скончался Заслуженный учитель Киргизии Владимир Унгефухт - 28 лет руководивший лучшей школой Нарына
10:07  Кыргызстан отправил назад в Душанбе самолет с гражданами Таджикистана
09:18  "Лягушка в кипятке": Байден продолжит свою игру с Путиным, - А.Ситников
09:14  Почему Казахстан решился дать отпор Китаю, - И.Джорбенадзе
09:07  Асадисты трясут урну. Президентские выборы стартовали в Сирии
08:11  Тегеран решил вмешаться в конфликт Армении и Азербайджана, - В.Панфилова
08:05  На Играх главное - не разболеться. Токийскую Олимпиаду и отменять дорого, и проводить опасно

08:02  Казахстану добавили выборности. Токаев изменил законодательство, - "Къ"
07:29  Кыргызстан по-прежнему остается сырьевым придатком, - В.Аникин
07:23  Ташиев и Жапаров - два главных поджигателя Баткенской войны, - "Дело №"
07:21  Закрывается ("по политическим причинам") хорошая кыргызстанская газета "Дело №"
07:12  Узбекистанскую "Международную исламскую академию" возглавил Музаффар Комилов
07:08  Казахстан утверждает, что официально получил от Узбекистана поселки Багыс и Хиебон
07:01  Лютый сервер: замедление Google может повлиять на работу всего Рунета
06:56  Запад хочет разрушить экономику Белоруссии, - М.Сергеев
00:39  Резервный фонд президента Таджикистана: деньги на "черный день" или инструмент повышения имиджа?
00:33  Выведенная в Киргизии чудо-овца "Арашан" оказалась таджикским мутантом
Вторник, 25.05.2021
20:41  Хуаньцю шибао: различные факторы меняют сценарий палестино-израильского конфликта
17:27  Экс-Кырпремьер Кулов вспомнил, что золото "Кумтора" крали самолетами еще во времена его премьерства...
17:18  Пантюркизм как неоосманский проект, - А.Кобринский
17:16  РосБюрократия подрывает "русский мир" по мелочам, - "НГ"
16:18  Откуда взялся коронавирус? Внезапное заболевание сотрудников уханьской лаборатории вызывает новые вопросы, - Focus
16:11  Как гибель обычного негра добила Старую Америку, - Тимур Шерзад
15:26  Племянник супруги Эмомали Рахмона отличился в драке в Дангаре
15:24  "Точиксодиротбанк" и "Агроинвестбанк" ликвидированы. Кто вернет деньги вкладчикам?
11:52  Завещал, чем вещал: приравняют ли аккаунт в соцсети к имуществу?
11:15  В Бишкеке хотят соорудить Башню. Переплюнуть Эйфелеву в Париже (видео)
10:39  Как Белбатька провернул спецоперацию и сцапал младонатовского агента, - "СП"
10:19  "Расизм повернулся против белых": как смерть Флойда изменила США, - А.Поплавский
10:10  Переворот в Мьянме оставит детей неграмотными. Хунта репрессирует учителей, - "НГ"
09:35  Афро-расизм. Чернокожий мэр Чикаго Лайтфут отныне будет давать интервью только журналистам-неграм
09:27  Что нужно Киргизии от России, - А.Мукамбаев
09:08  Конфликт без посредников. Кто выиграл от войны на границе Киргизии и Таджикистана, - Т.Умаров
08:46  "Теолог" Шаазим Миноваров назначен советником президента Мирзиеева
08:43  Россия переигрывает США в войне Израиля с палестинцами, - Г.Мирзаян
08:04  Владимир Рыбаков: Игры разума и инстинкт государственности
07:50  США: точно в отношении ковида не установлено ничего, - В.Прохватилов
07:36  "Правильная бомбежка": Израиль показал России, как воевать с Украиной, - А.Ситников
07:24  Американская разведка настраивает ВОЗ против Китая, - В.Скосырев
07:22  Год без Флойда. США привыкают к новым "национальным героям", - А.Наумов
06:48  Разгул украинской преступности в Европе, - В.Малышев
06:46  Военный переворот в Мали: Президент Ба Ндау и премьер-министр Моктар Уана арестованы военными
Понедельник, 24.05.2021
21:39  Кто основал Рим? Тайны древних этрусков и их языка скрыты в подвалах Ватикана, - В.Малышев
21:25  Размороженный в Киргизии "Спутник V". Урок другим или пример для молчания? - А.Бенгард
21:14  В Узбекистане найден неизвестный науке вид дикого лука
21:11  ХАМАС против Израиля: ракетно-бомбовый диалог, - Александр Шумилин
21:03  Манижа как зеркало российской деградации, - "СП"
20:58  Тегеран продлил временные договоренности с МАГАТЭ, - И.Субботин
20:52  Афганистан: в ожидании геополитической ротации, - Н.Кузьмин
20:46  Круг "близких" Путину президентов пополнился любителем ядовитого аконита, - "МК"
20:43  В Латвии демонстративно спустили флаги России и Белоруссии. Минск разорвал дипотношения, Москва - утерлась?
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
Кыргызстан по-прежнему остается сырьевым придатком, - В.Аникин
07:29 26.05.2021

Кыргызстан по-прежнему остается сырьевым придатком
26 мая 2021 Вячеслав Аникин

Судя по всему, программа развития пищевой и перерабатывающей промышленности на 2017–2021 годы успешно провалена. В этом документе говорилось, что 30–40 процентов выращенного урожая должно быть переработано нашими предприятиями, но фактически этот показатель, как и раньше, не превышает 15 процентов.

По–прежнему наши фермеры реализуют по низким ценам только сырье, продают его за рубеж. Так было в 2017 году, не изменилось и на сегодняшний день.

Специалисты Министерства сельского хозяйства, разработавшие программу, еще пять лет назад были уверены в успехе. В 2016 году в Кыргызстане действовало 326 малых и больших перерабатывающих предприятий, переработкой сельхозпродукции занималось к тому же 5 тысяч 900 физических лиц. На первый взгляд вполне достаточно для насыщения местного рынка всевозможными консервантами. Но все дело в том, что наши предприятия и частные лица работают в большинстве своем на устаревшем оборудовании. Поэтому себестоимость продукции велика, она не выдерживает конкуренции с зарубежными аналогами. Авторы программы были уверены, что стоит отрасли немного помочь с деньгами, и дело пойдет на лад. Ох, и ошиблись же наши теоретики!

Есть в Токмаке мощное предприятие по производству томатных соков. Завод мог бы в год производить до миллиона литров, но его производительность сдерживает недостаток сырья. " Весной мы заключаем с фермерами контракты на поставку нам помидоров, - рассказал корреспонденту "Вечернего Бишкека" один из руководителей этого комбината, - но осенью крестьяне все равно увозят свой урожай за границу. Им так выгоднее. А мы не в состоянии покупать сырье по высоким ценам.

Еще пример. Дехкане Баткенской области каждый год огромными партиями продают заготовителям из Узбекистана и Таджикистана свое "золото" - урюк. Соседи потом его сушат, упаковывают в яркие пакетики и выгодно реализуют в России. А наши садоводы остаются фактически в минусе. По неофициальным данным, лишь 20 процентов сладкого урожая перерабатывается местными цехами и комбинатами, остальные 80 процентов уходит за кордон или продается в сыром виде на наших рынках.

В Иссык–Кульской области ежегодно выращивается более 100 тысяч тонн прекрасных яблок, груш, абрикосов. Из них можно было бы делать джемы, варенье, соки. Но в регионе всего шесть маломощных перерабатывающих предприятий. Поэтому местные садоводы предпочитают экспортировать свой урожай. Да, дорожные расходы велики, но все равно иссык–кульские дехкане имеют прибыль. И никто из наших экономистов даже не пытался подсчитать, сколько миллионов (а может быть, миллиардов) теряет государственная казна из–за вынужденного экспорта нашей сельхозпродукции за рубеж.

Среднестатистическое предприятие по переработке сельхозпродукции Кыргызстана функционирует максимум три месяца, а за рубежом подобные заводы и комбинаты почти не сбавляют производственных оборотов почти круглый год. И это не сказки. На заграничных комбинатах уже давно установлены мощные холодильные камеры и работают логистические центры, в которых надежно хранится быстро портящаяся продукция.

Авторы программы развития перерабатывающей промышленности искренне надеялись, что в отрасль можно будет привлечь большие инвестиции, за счет которых предполагалось возвести более 30 предприятий и обеспечить современным оборудованием давно действующие цеха и комбинаты. Но желаемое разошлось с действительностью. Инвесторы не поспешили вкладываться в переработку нашего урожая. Сырье они готовы увозить огромными партиями, а вот вкладывать в нашу перерабатывающую отрасль до сих пор не торопятся.

И здесь мы сами подставили себе подножку. В прошлом году китайские инвесторы решили возвести в Ат–Башинском районе мощный логистический центр, в котором бы хранилась наша растениеводческая и животноводческая продукция. Ее можно было бы потом отвозить в течение года в Поднебесную. Но местные жители начали протестовать против строительства этого объекта, в результате крайне нужный проект так и не был построен. Не все знают, но точно известно, что китайцы хотели со временем рядом с этим логистическим центром возвести предприятие по переработке мяса и овощей.

Кстати, неизвестна и судьба проекта по строительству в Токмаке мощного агрогородка, в котором наши китайские партнеры хотели производить животноводческую продукцию. Как–то не можем мы установить нормальные деловые отношения с зарубежными инвесторами, а потому были и остаемся поставщиками сырья себе в убыток.

Ура–патриоты заявляют о необходимости полагаться только на собственные силы. Лет пять–шесть назад желающие открыть собственное перерабатывающее предприятие могли взять кредит в коммерческих банках под 20–25 процентов годовых. Но эти драконовские проценты "съедали" бы всю прибыль! Затем государство одумалось и стало снижать проценты по таким кредитам. И результаты не замедлили сказаться. Ежегодно в стране стало вводиться в эксплуатацию по три–четыре предприятия. Лед, как говорится, тронулся. В нынешнем году государство стало еще более щедрым. Так, согласно принятой в начале года программе "Финансирование сельского хозяйства–9", государство стало выделять переработчикам от одного до 150 миллионов сомов под 6 процентов годовых. Только и этих денег тоже не хватает. Далеко не каждому предприятию они достаются. К тому же зарубежное оборудование стоит очень дорого. А за рубежом переработчикам давно предо-ставлен режим наибольшего благоприятствования, поэтому и продукция у них относительно дешевая. Во всяком случае она легко вытесняет отечественную с рынков.

Выход здесь может быть один: освободить наши предприятия на первые несколько лет от всех видов налогов, выделять им не кредиты, а дотации, научиться высокоэффективному менеджменту, а главное, делать все возможное для привлечения инвесторов.

Источник - Вечерний Бишкек
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1622003340
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Казахстанскую экономику в постпандемический период обсудили на заседании Клуба молодых экспертов при Сенате
- Премьер-Министр РК А. Мамин поручил увеличить темпы вакцинации населения
- 300 млрд тенге направят на реализацию Дорожной карты занятости в 2021 году
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 мая 2021 года №335
- В Сенате обсудили вопросы закупок субъектов квазигосударственного сектора
- Итоги аудита консолидированной финансовой отчетности 15 центральных госорганов за 2020 год
- В Казахстане увеличится финансирование науки за счет недропользователей
- Рассмотрено уголовное дело
- Вынесен приговор за получение взятки и дача взятки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  