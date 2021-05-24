Кыргызстан по-прежнему остается сырьевым придатком, - В.Аникин

07:29 26.05.2021

Кыргызстан по-прежнему остается сырьевым придатком

26 мая 2021 Вячеслав Аникин



Судя по всему, программа развития пищевой и перерабатывающей промышленности на 2017–2021 годы успешно провалена. В этом документе говорилось, что 30–40 процентов выращенного урожая должно быть переработано нашими предприятиями, но фактически этот показатель, как и раньше, не превышает 15 процентов.



По–прежнему наши фермеры реализуют по низким ценам только сырье, продают его за рубеж. Так было в 2017 году, не изменилось и на сегодняшний день.



Специалисты Министерства сельского хозяйства, разработавшие программу, еще пять лет назад были уверены в успехе. В 2016 году в Кыргызстане действовало 326 малых и больших перерабатывающих предприятий, переработкой сельхозпродукции занималось к тому же 5 тысяч 900 физических лиц. На первый взгляд вполне достаточно для насыщения местного рынка всевозможными консервантами. Но все дело в том, что наши предприятия и частные лица работают в большинстве своем на устаревшем оборудовании. Поэтому себестоимость продукции велика, она не выдерживает конкуренции с зарубежными аналогами. Авторы программы были уверены, что стоит отрасли немного помочь с деньгами, и дело пойдет на лад. Ох, и ошиблись же наши теоретики!



Есть в Токмаке мощное предприятие по производству томатных соков. Завод мог бы в год производить до миллиона литров, но его производительность сдерживает недостаток сырья. " Весной мы заключаем с фермерами контракты на поставку нам помидоров, - рассказал корреспонденту "Вечернего Бишкека" один из руководителей этого комбината, - но осенью крестьяне все равно увозят свой урожай за границу. Им так выгоднее. А мы не в состоянии покупать сырье по высоким ценам.



Еще пример. Дехкане Баткенской области каждый год огромными партиями продают заготовителям из Узбекистана и Таджикистана свое "золото" - урюк. Соседи потом его сушат, упаковывают в яркие пакетики и выгодно реализуют в России. А наши садоводы остаются фактически в минусе. По неофициальным данным, лишь 20 процентов сладкого урожая перерабатывается местными цехами и комбинатами, остальные 80 процентов уходит за кордон или продается в сыром виде на наших рынках.



В Иссык–Кульской области ежегодно выращивается более 100 тысяч тонн прекрасных яблок, груш, абрикосов. Из них можно было бы делать джемы, варенье, соки. Но в регионе всего шесть маломощных перерабатывающих предприятий. Поэтому местные садоводы предпочитают экспортировать свой урожай. Да, дорожные расходы велики, но все равно иссык–кульские дехкане имеют прибыль. И никто из наших экономистов даже не пытался подсчитать, сколько миллионов (а может быть, миллиардов) теряет государственная казна из–за вынужденного экспорта нашей сельхозпродукции за рубеж.



Среднестатистическое предприятие по переработке сельхозпродукции Кыргызстана функционирует максимум три месяца, а за рубежом подобные заводы и комбинаты почти не сбавляют производственных оборотов почти круглый год. И это не сказки. На заграничных комбинатах уже давно установлены мощные холодильные камеры и работают логистические центры, в которых надежно хранится быстро портящаяся продукция.



Авторы программы развития перерабатывающей промышленности искренне надеялись, что в отрасль можно будет привлечь большие инвестиции, за счет которых предполагалось возвести более 30 предприятий и обеспечить современным оборудованием давно действующие цеха и комбинаты. Но желаемое разошлось с действительностью. Инвесторы не поспешили вкладываться в переработку нашего урожая. Сырье они готовы увозить огромными партиями, а вот вкладывать в нашу перерабатывающую отрасль до сих пор не торопятся.



И здесь мы сами подставили себе подножку. В прошлом году китайские инвесторы решили возвести в Ат–Башинском районе мощный логистический центр, в котором бы хранилась наша растениеводческая и животноводческая продукция. Ее можно было бы потом отвозить в течение года в Поднебесную. Но местные жители начали протестовать против строительства этого объекта, в результате крайне нужный проект так и не был построен. Не все знают, но точно известно, что китайцы хотели со временем рядом с этим логистическим центром возвести предприятие по переработке мяса и овощей.



Кстати, неизвестна и судьба проекта по строительству в Токмаке мощного агрогородка, в котором наши китайские партнеры хотели производить животноводческую продукцию. Как–то не можем мы установить нормальные деловые отношения с зарубежными инвесторами, а потому были и остаемся поставщиками сырья себе в убыток.



Ура–патриоты заявляют о необходимости полагаться только на собственные силы. Лет пять–шесть назад желающие открыть собственное перерабатывающее предприятие могли взять кредит в коммерческих банках под 20–25 процентов годовых. Но эти драконовские проценты "съедали" бы всю прибыль! Затем государство одумалось и стало снижать проценты по таким кредитам. И результаты не замедлили сказаться. Ежегодно в стране стало вводиться в эксплуатацию по три–четыре предприятия. Лед, как говорится, тронулся. В нынешнем году государство стало еще более щедрым. Так, согласно принятой в начале года программе "Финансирование сельского хозяйства–9", государство стало выделять переработчикам от одного до 150 миллионов сомов под 6 процентов годовых. Только и этих денег тоже не хватает. Далеко не каждому предприятию они достаются. К тому же зарубежное оборудование стоит очень дорого. А за рубежом переработчикам давно предо-ставлен режим наибольшего благоприятствования, поэтому и продукция у них относительно дешевая. Во всяком случае она легко вытесняет отечественную с рынков.



Выход здесь может быть один: освободить наши предприятия на первые несколько лет от всех видов налогов, выделять им не кредиты, а дотации, научиться высокоэффективному менеджменту, а главное, делать все возможное для привлечения инвесторов.