Казахстану добавили выборности. Токаев изменил законодательство, - "Къ"

08:02 26.05.2021

Казахстану добавили выборности

Президент Касым-Жомарт Токаев одобрил изменения в избирательное законодательство



"Коммерсантъ" от 25.05.2021,



Президент Казахстана утвердил ряд поправок к избирательным законам, тем самым подтвердив объявленный им ранее курс на поэтапную демократизацию внутриполитической жизни страны. Теперь сельские и районные акимы (главы администраций) будут избираться в ходе прямых выборов, порог для прохождения политических партий в законодательные органы снизится с 7% до 5%, а в бюллетени внесут графу "против всех".



Частичная либерализация избирательного законодательства была анонсирована Касым-Жомартом Токаевым еще 16 января этого года, при подведении итогов состоявшихся незадолго до этого парламентских выборов. Тогда он заявил о необходимости снизить порог прохождения политических партий в Мажилис (нижнюю палату парламента) с 7% до 5%. И пояснил: "Такая норма будет стимулировать законно зарегистрированные партии участвовать в следующих выборах и способствовать развитию политической конкуренции". Кроме того, как отметил президент, "нормальным явлением должно стать альтернативное мнение и голосование против". "Поэтому в избирательные бюллетени всех уровней следует ввести графу "против всех". Эта инициатива создаст условия для защиты избирательных прав граждан. Ведь официальная демонстрация отсутствия выбора - это тоже выбор",- отметил он. Теперь эти идеи воплощены в жизнь.



Упомянутые инициативы, как и анонсированный в сентябре прошлого года переход к прямой выборности акимов (глав администраций) сельских и районных населенных пунктов - часть общей программы президента Токаева по поэтапной либерализации и демократизации политической жизни страны.



До настоящего момента основная часть акимов в Казахстане назначалась указами президента, а акимов сельских округов избирали местные маслихаты (местные представительные органы) из числа кандидатур, предложенных вышестоящими акимами.

Принятые поправки о прямых выборах коснутся акимов 2345 населенных пунктов, причем около 30% из них будут избраны во втором полугодии этого года, а остальные - по мере истечения их полномочий в срок до 2025 года. Согласно новым законам, акимом может быть избран гражданин Казахстана не моложе 25 лет, имеющий высшее образование и стаж работы не менее года на госслужбе и не менее двух лет на руководящих должностях организаций, не являющихся госорганами. Кроме того, он должен соответствовать общим ограничениям для всех госслужащих (судимость, дееспособность и так далее), а также пройти специальную проверку. Правом выдвигать кандидатов в акимы будут обладать зарегистрированные политические партии. Кроме того, граждане могут воспользоваться механизмом самовыдвижения, но для этого им надо будет собрать не менее 1% голосов избирателей. Акимы будут избираться сроком на четыре года, при этом, как пояснил министр национальной экономики Казахстана Асет Иргалиев, с целью создания конкуренции "в случае отсутствия выдвинутых кандидатов, либо выдвижения только одного кандидата вышестоящий аким вправе выдвинуть двух или одного кандидата".



Законом предусмотрена и процедура лишения избранных акимов должности. Это может произойти помимо стандартных случаев, описанных в казахстанском законе о госслужбе (по решению суда, по собственному желанию, в случае смерти, утраты гражданства и так далее), также и в связи с потерей членства в партии (в случае выдвижения партией) либо в случае выражения вотума недоверия маслихатом. Примечательно, что депутаты парламента не удовлетворились этими основаниями и добавили еще одно - "ограничение в дееспособности". Такое решение может (в соответствии со ст. 27 Гражданского кодекса Республики Казахстан) принять суд, если гражданин вследствие злоупотребления азартными играми, пари, спиртными напитками или наркотическими веществами ставит свою семью в тяжелое материальное положение.



Что касается других норм, то помимо снижения избирательного ценза для прохождения партий в законодательные органы (с 7% до 5%) важным стало возвращение в бюллетени графы "против всех". Такая норма присутствовала раньше в избирательном законодательстве Казахстана, но была исключена десять лет назад, перед досрочными выборами президента в 2011 году.



Помощник господина Токаева по политическим вопросам Ерлан Карин в своем Telegram-канале сообщал, что "введение графы "против всех" на выборах всех уровней даст избирателям легитимный инструмент для выражения альтернативной позиции". Кроме того, он полагает, что снижение избирательного порога "усилит политическую конкуренцию, многие партии увеличат свои шансы пройти в парламент".



В свою очередь политолог Марат Шибутов в своем Telegram-канале "Казахстан и все-все-все" высказал мнение, что "введение графы "против всех" приведет к тому, что протестный потенциал населения от партий уйдет именно туда, что может стать роковым для их перспектив".

"К этому необходимо готовиться и незамедлительно, потому что такое решение планируется применить для всех видов выборов",- считает он.



Что касается итогов предстоящих выборов, то Марат Шибутов полагает: "Не надо ждать каких-то кардинальных изменений - скорее всего, 95% мест акимов заберет (правящая партия.- "Ъ") "Нур Отан" и 90% будут теми же самыми людьми, что и были акимами раньше".



Александр Константинов, Нур-Султан