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На Играх главное - не разболеться. Токийскую Олимпиаду и отменять дорого, и проводить опасно
08:05 26.05.2021

Газета "Коммерсантъ" №88 от 26.05.2021,

Отмена токийской Олимпиады, старт которой намечен на 23 июля, нанесет экономике Японии значительный, в $17 млрд, ущерб. Таков вывод содержится в опубликованном во вторник исследовании Nomura Research Institute. Однако в нем же утверждается, что если Игры спровоцируют очередную волну пандемии COVID-19, потери будут еще больше. В исследовании отмечается, что решение относительно отмены или проведения Олимпиады должно приниматься исходя не из экономических, а из эпидемиологических соображений. Однако возможности властей Японии тут достаточно ограничены. Согласно контракту на проведение Олимпиады, эксклюзивным правом их отмены располагает Международный олимпийский комитет (МОК). А его руководство нацелено на проведение Игр любой ценой ради минимизации потерь собственно МОК.

Во вторник Nomura Research Institute обнародовал исследование, посвященное Играм-2020, которые должны стартовать в Токио 23 июля. В нем отмечается, что отмена Олимпиады (в прошлом году, на фоне старта пандемии коронавируса, она уже пережила перенос на год) приведет к значительным, прямым и опосредованным, потерям японской экономики. Общие потенциальные потери оцениваются в $17 млрд. В исследовании дается прогноз и на случай, если турнир все же состоится. Так, даже если соревнования пройдут без зрителей, а такой вариант весьма вероятен (окончательное решение будет принято не позднее июня), то положительный эффект от организации турнира превысит $15 млрд. Это на $1,34 млрд меньше, чем если бы турнир проходил при полных трибунах, но в текущей ситуации такие потери можно признать приемлемыми.

Из сказанного следует вроде бы очевидный вывод о том, что отменять Олимпиаду экономически крайне вредно. Однако, как отмечает автор исследования, ведущий экономист Nomura Research Institute и бывший член совета директоров Банка Японии Токахидэ Куити, высока вероятность того, что все окажется ровно наоборот. Господин Куити пришел к заключению, что если проведение Игр приведет к очередной волне COVID-19 в Японии, потери экономики страны могут быть существенно больше, чем в результате отмены турнира.

Токахидэ Куити приводит оценки потерь, уже понесенных японской экономикой в результате трех локдаунов различной степени жесткости. Первый, весной 2020 года, стоил $59 млрд, второй, в январе-марте 2021 года, обошелся в $58 млрд, нынешний, начавшийся в апреле и еще не завершившийся,- $16 млрд. Отметим, что ограничения должны быть сняты 31 мая, но, как сообщает агентство Kyodo со ссылкой на источники в правительстве, рассматривается вариант их продления до 21 июня. Так что итоговые потери от третьего локдауна будут значительно выше нынешних оценок.

Что касается оценок постолимпийских потерь, то Токахидэ Куити исходит из предположения, что Игры станут катализатором "суперволны" коронавируса. Предпосылки к этому есть.
До сих пор Япония сильно ограничивает прибытие в страну лиц из-за границы. Но под Олимпиаду ограничения так или иначе придется ослабить. Даже после принятых и ожидаемых мер, а именно запрета иностранным болельщикам посещать Игры, отзыва 30 тыс. аккредитаций для гостей Игр, членов семей официальных лиц и спортсменов, грядущего значительного урезания количества допущенных для работы на Олимпиаде представителей СМИ и квот международных спортивных федераций и национальных олимпийских комитетов, Токио за короткий период нужно будет принять десятки тысяч иностранцев. В такой ситуации предсказать развитие эпидемиологической ситуации крайне сложно. "Наши оценки показывают, что решение о том, проводить или нет Олимпиаду, равно как и решение о том, пускать ли на трибуны болельщиков, должно основываться не на экономических параметрах, а на возможном влиянии турнира на эпидемиологическую ситуацию",- заключил Токахидэ Куити.

Глава МОК вновь сдвинул свой визит в столицу Олимпиады
Похоже, однако, что Игры все же состоятся. Глава координационной комиссии МОК Джон Коутс в конце прошлой недели в ходе брифинга прямо заявил, что Олимпиада пройдет в срок, даже если режим ЧП в японской столице не будет отменен. При этом японские власти, в последнее время сталкивающиеся с возрастающим давлением общественности, требующей отмены Олимпиады (по данным различных опросов, от 60% до 80% японцев выступают против проведения Игр), юридически неправомочны принять одностороннее решение об отмене Игр. Согласно контракту на их проведение, "собственником" Олимпиады является МОК, и только он вправе принимать такие решения. Односторонние действия Японии неизбежно приведут к требованию МОК компенсировать ему потери. А они будут исчисляться миллиардами долларов. Ведь именно летние Олимпиады приносят МОК основной доход.

Александр Петров

Источник - kommersant.ru
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