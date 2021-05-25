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Тегеран решил вмешаться в конфликт Армении и Азербайджана, - В.Панфилова
08:11 26.05.2021

Иранские власти не хотят изменения границ в регионе
Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"
25 мая 21

ь Мохамад Джавад Зариф на встрече с Ильхамом Алиевым предложил помощь Ирана в восстановлении освобожденных районов Азербайджана.
Иран подключился к урегулированию армяно-азербайджанского пограничного кризиса. 26 мая глава МИДа Мохаммад Джавад Зариф посетит Ереван, накануне он побывал в Баку. Тегеран обеспокоен тем, что не согласованная сторонами демаркация границы Азербайджана с Арменией будет представлять опасность интересам Ирана, поскольку произойдет изменение его северных границ.

Это второй визит главы МИД Ирана Зарифа в регион. В январе 2021-го он посетил не только Баку и Ереван, но и Тбилиси, Анкару, Москву. Зариф провел ревизию двусторонних отношений и оценил изменения в регионе, произошедшие после подписания РФ, Азербайджаном и Арменией мирного соглашения 9 ноября 2020 года, завершившего вторую карабахскую войну.

На январских переговорах с президентом Ильхамом Алиевым, Мохамад Джавад Зариф назвал победу Азербайджана в Карабахе "началом мирных и нормальных отношений между странами региона" и заявил о готовности Ирана участвовать в восстановительных процессах. Сотрудничество в формате "3+3" (Азербайджан, Армения, Грузия + Россия, Турция и Иран) обсуждалось на встрече с коллегами Турции и России. Все участники, кроме Грузии, поддержали предложенную Ильхамом Алиевым платформу развития региона. Только Тбилиси отказался работать в связке с Москвой.

Однако на этот раз Зариф намерен обсудить вопросы напряженности на армяно-азербайджанской границе. Напомним, по сообщениям армянской стороны, отряды Вооруженных сил Азербайджана зашли на территорию Армении с целью корректировки границы в Сюникской области в районе Черного озера. И.о. премьер-министра Никол Пашинян назвал действия Баку "посягательством на территорию Армении" и запросил поддержку и военную помощь у России и ОДКБ (см. "НГ" от 25.05.21).

На инцидент отреагировали в Тегеране. Иранский парламентарий, председатель Комитета по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Моджтаб Заннур завил, что Иран не приемлет изменение границ стран в регионе, не примет посягательства на территориальную целостность стран региона, не примет создание какой-либо силы в этом районе и вблизи своих границ. "Позиция Исламской Республики Иран ясна и решительна: мы не принимаем каких-либо изменений в регионе, территориальная целостность стран региона должна быть сохранена. Мы также не принимаем какую-либо трансрегиональную силу у наших границ", – говорится в распространенном заявлении иранского парламентария. "Если часть территории Армении будет занята и пограничные условия изменены, то новые соседи для нас не будут приняты, прошлые границы должны быть сохранены и граница Исламской Республики Иран с Арменией должна быть сохранена. Мы принимаем позицию Азербайджана по сохранению его территориальной целостности, а также поддерживаем позицию Армении в сохранении своей территориальной целостности и соседства с Ираном", – говорится в заявлении.

Демаркация и делимитация границы Азербайджана с Арменией, по мнению Заннура, представляет опасность для интересов Ирана и Армении, поскольку нарушает территориальную целостность Армении и угрожает нерушимости границ Ирана.

Инцидент на азербайджано-армянской границе обсуждали по телефону главы МИД Азербайджана и Турции Джейхун Байрамов и Мевлют Чавушоглу. Эта тема станет также предметом разговора на предстоящих переговорах президентов двух стран – Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана. Визит состоится в ближайшие недели, сообщил турецкий министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой.

Сможет ли глава иранского МИДа Зариф повлиять на ситуацию? Вряд ли, считает эксперт по Центральной Азии и Среднему Востоку Александр Князев. "Первый и очень важный момент: 18 июня в Иране пройдут президентские выборы. По предварительным прогнозам, команда нынешнего президента Хасана Рухани однозначно уходит, включая главу МИДа Зарифа. Им на смену придет команда, которую условно относят к консервативному лагерю", – сказал "НГ" Александр Князев. Судя по всем раскладам, у Зарифа нет перспективы оставаться на посту министра или в новой правительственной команде. Тем более что за два срока правления Рухани население сильно разочаровалось в его политике. Главной фишкой Рухани было заключение ядерной сделки и снятие санкций с Ирана, но этого не произошло. Во внутренней социально-экономической политике кабинет Рухани оказался чрезвычайно слабым. Поэтому политически у консерваторов есть шансы на победу. Вопрос только, кто из консерваторов придет к власти.

"Визит Зарифа направлен на изучение ситуации в регионе. Вряд ли будут подписаны какие-то соглашения. Это попытка быть более информированными о происходящем, чтобы строить свои планы и прогнозы", – отметил Князев. По его мнению, неизвестно, как будут восприняты итоги визита Зарифа в Закавказье его преемниками в новом иранском кабинете министров, поскольку к власти приходит другая партия с другими взглядами на внутреннюю и внешнюю политику. Будут ли они продолжать линию Зарифа или просто примут к сведению те результаты, которые он привезет из Закавказья. Поэтому, считает Князев, ждать практических результатов от визита Зарифа не стоит.

По словам эксперта, Иран обеспокоен стабильностью на границе с обеими закавказскими республиками и возможностью реализовывать те проекты, которые уже были начаты и с Арменией, и с Азербайджаном. "Но к Азербайджану сегодня в Тегеране относятся с определенной настороженностью, учитывая тесное военное сотрудничество с Турцией, а это означает и турецкое военное присутствие на Каспии, что Ирану очень не нравится. Интенсивное сотрудничество Баку с Тель-Авивом, тоже не может быть воспринято положительно в Тегеране", – отметил эксперт.

Что же касается сотрудничества Ирана с Арменией, то никаких проблемных проектов нет. Но и их количество заметно меньше, нежели с Азербайджаном. "Однако Тегеран не заинтересован в изменении конфигурации своих пограничных партнеров. Речь идет о "Зангезурском коридоре", который фактически удлиняет границу Азербайджана с Ираном, сокращая коммуникации Армении и Ирана. Фактически "Зангезурский коридор" отрежет Иран от Армении. Это не в иранских интересах. Зариф будет изучать эти и другие вопросы, что они фактически представляют собой на самом деле. Потому что обе стороны делают противоречивые заявления. Ирану было бы выгодно удержать статус-кво и избежать нарастания конфликта между Арменией и Азербайджаном, который вынуждает Иран тратить ресурсы на усиление своей сферы безопасности в приграничных регионах", – полагает Князев.

25 мая 21

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1622005860
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