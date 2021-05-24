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|Асадисты трясут урну. Президентские выборы стартовали в Сирии
09:07 26.05.2021
26 мая 2021, Дмитрий Зубарев
Выборы президента начались в Сирии, по всей стране открылось более 12 тыс. избирательных участков, сообщают информационные агентства.
Участки будут открыты до 19.00 с вероятностью продления работы еще на пять часов в случае необходимости. За выборами на протяжении всего дня смогут следить журналисты со всего мира и приглашенные из разных стран наблюдатели, передает РИА "Новости".
Выдвижение кандидатов началось 19 апреля. Свою кандидатуру на пост президента выдвинул в том числе сирийский лидер Башар Асад. Он впервые стал президентом Сирии в июне 2000 года, сменив на посту своего отца Хафеза Асада. В 2014 году Асад в очередной раз выиграл выборы, набрав 88,7% голосов. Также Высший конституционный суд (ВКС) Сирии одобрил заявки от граждан Абдуллы Абдуллы и Махмуда Мараи.
США, Великобритания, Германия, Франция и Италия уже выступили с совместным заявлением, в котором призвали международное сообщество не признавать президентские выборы в Сирии.