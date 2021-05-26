"Лягушка в кипятке": Байден продолжит свою игру с Путиным, - А.Ситников

09:18 26.05.2021

"Лягушка в кипятке": Байден продолжит свою игру с Путиным

Экспорт нашего оружия уже рухнул на 22%, но это еще цветочки, убеждены в США

Александр Ситников

26 мая 21



Пентагоновский портал Real Clear Defense пишет, что политика новой администрации США несет в себе куда больше проблем для военно-промышленного комплекса РФ, чем ковбойские наскоки Трампа. "Хотя президент Байден говорит, что он не стремится к эскалации цикла действий против Москвы, но ведет себя гораздо более решительно, чем его предшественник", подчеркивает RCD.



Учитывая военный потенциал России, в Вашингтоне хотят повторить с нашей страной опыт "лягушка в кипятке". Дескать, если сразу ввести тотальные санкции, это может привести даже к войне с непонятными последствиями. И, напротив, постепенное введение ограничений на экспортно-импортные операции создадут у Москвы иллюзию, что опасность не смертельна.



Таким образом, США, включив в начале мая еще 32 российских субъекта в санкционный список из более чем 700 российских физических и юридических лиц, уже попавших под санкции, продолжат эксперимент "лягушка в кипятке", но уже с целой страной. При этом Белый дом, как ожидается, снизит агрессивную риторику и даже пойдет на кое-какие уступки, считая, что повышение "температуры в котле, куда попала Россия", идет слишком быстро. А это уже угрожает национальной безопасности Соединенных Штатов.



На прошедшей недавно в Рейкьявике встрече госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел России Сергея Лаврова, глава Госдепа, как подметили западные СМИ, был каким угодно, только не конфронтационным.



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"Есть много областей, где наши интересы пересекаются, и мы считаем, что можем работать вместе и действительно опираться на эти интересы, - заявил Блинкен, стараясь быть максимально искренним. - Мы считаем, что, если лидеры России и США смогут работать совместно…, мир может стать более безопасным".



Слова Блинкена, да богу в уши. Однако, по мнению ряда заокеанских экспертов, американцы просто взяли паузу в удушении РФ. Не хотят сорвать встречу Байдена и Путина. На данном этапе Вашингтону нужно спасти от разгрома прозападную оппозицию, что, тем не менее, не отменяет увеличения давления на нашу экономику и, главное, ВПК.



Авторы публикации в RCD Джон Парачини и Райан Бауэр, ведущие специалисты по оборонным технологиям мозгового центра Белого дома - RAND, считают, что Москва уже испытывает огромные трудности из-за ограничения на импорт из западных стран важнейших компонентов технологических систем и высокопроизводительных станков. Значит, миссия Байдена не такая уж невыполнимая. Впрочем, если лидеры и согласятся на торг, то смягчения американцев точно не коснутся оборонки.



Да, Россия запустила программу импортозамещения в ключевых отраслях промышленности, но она идет с огромным трудом для достижения намеченных целей. Прежде всего, Москва расплачивается за свою глупую экономическую политику в области станкостроения.



Парачини и Бауэр цитируют Томаса Мальмлофа, чьи работы связаны со шведским Агентством оборонных исследований: "После десятилетий пренебрежения и слабого спроса на свою продукцию российская станкостроительная промышленность находится в глубоком кризисе. Огромный спрос на станки, который, тем не менее, существует в российской промышленности, не в последнюю очередь в оборонной, в настоящее время в основном покрывается за счет импорта, и Россия стала четвертым крупнейшим импортером станков в мире".



Эта проблема не решается наскоком, тем более, что кабмин РФ продолжает наступать на одни и те же грабли. Портал Real Clear Defense в этой связи отмечает, что "в России идет борьба за освоение технологий двигателестроений и композитных материалов".



США очень любопытно узнать, доведут ли русские до ума самолеты МС-21 и Су-57. Ввод первого регулярно сдвигается вправо, а второй по-прежнему считается сырым. С этой точкой зрения трудно спорить, в том числе и потому, что эксперты RAND предполагают, что в России развиваются так называемые эрзац-технологии или закупаются неоригинальные станки и оборудование.



"Со временем эти проблемы могут повлиять на качество и долговечность российских передовых обычных вооружений, которые являются единственным международно признанным готовым экспортным товаром РФ", отмечают Парачини и Бауэр.



Можно по-разному относиться к оценкам заокеанских экспертов, которые, похоже, окончательно запутались в наших реалиях.



В РФ былых топ-экспортеров станков Японию и Германию заменил Китай, признает заокеанское экспертное сообщество, но и здесь у американцев наблюдается путаница. С одной стороны, Парачини и Бауэр, представляющие RAND, отмечают, что оборудование из КНР не дотягивает до стандартов "Made in Germany" и "Made in Japan", но с другой - Поднебесная, опираясь на свои достижения, демонстрирует феноменальные и, главное, стабильные успехи в космосе.



Бомбическая сила: В чью пользу ядерный "ракетный счет" между Россией и США

У Москвы нашлось 517 ракет с 1456 боезарядами, у Вашингтона соотношение 651 к 1357. Все ли тут "по чесноку"?

Именно поэтому Госдеп сосредоточился на политике выкручивания рук. "Экспорт российского оружия за последние четыре года (2016−2020 гг.) сократился на 22% по сравнению с предыдущими четырьмя годами (2011−2015 гг.), - пишет RCD. - Дипломатические интервенции США, подкрепленные перспективой санкций, привели к охлаждающему эффекту с продажами российского оружия в Индонезию и Марокко".



Вообще-то Индонезия и ранее, еще до санкций, неохотно покупала русское оружие. Сделка "Су-27 и Су-30 в обмен на пальмовое масло" рассматривалась Джакартой в рамках политики продвижения растительного суррогата на наш рынок.



Если уж и говорить о потере Россией части глобального рынка вооружения, то нужно иметь в виду Индию. Но, как отмечает издание Global Risk Insights, специализирующееся на политических рисках, янки тут ни при чем: "Индия начала амбициозную кампанию по индигенизации своей оборонной промышленности, стремясь уменьшить свою зависимость от импорта (российского) оружия и одновременно увеличить внутреннее производство". Нью-Дели ввел эмбарго на импорт 101 военной позиции на общую сумму $ 47 млрд.



Но из-за конфликта с Пакистаном, эмбарго регулярно нарушается, а также усиливающаяся напряженность в мире не уменьшает спрос на русское оружие. Впрочем, доля экспортных доходов ВПК РФ невелика по сравнению с внутренними заказами, поэтому слухи о "медленной смерти российской оборонки" являются сильно преувеличенными.