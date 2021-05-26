 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 26.05.2021
10:09  Скончался Заслуженный учитель Киргизии Владимир Унгефухт - 28 лет руководивший лучшей школой Нарына
10:07  Кыргызстан отправил назад в Душанбе самолет с гражданами Таджикистана
09:18  "Лягушка в кипятке": Байден продолжит свою игру с Путиным, - А.Ситников
09:14  Почему Казахстан решился дать отпор Китаю, - И.Джорбенадзе
09:07  Асадисты трясут урну. Президентские выборы стартовали в Сирии
08:11  Тегеран решил вмешаться в конфликт Армении и Азербайджана, - В.Панфилова
08:05  На Играх главное - не разболеться. Токийскую Олимпиаду и отменять дорого, и проводить опасно

08:02  Казахстану добавили выборности. Токаев изменил законодательство, - "Къ"
07:29  Кыргызстан по-прежнему остается сырьевым придатком, - В.Аникин
07:23  Ташиев и Жапаров - два главных поджигателя Баткенской войны, - "Дело №"
07:21  Закрывается ("по политическим причинам") хорошая кыргызстанская газета "Дело №"
07:12  Узбекистанскую "Международную исламскую академию" возглавил Музаффар Комилов
07:08  Казахстан утверждает, что официально получил от Узбекистана поселки Багыс и Хиебон
07:01  Лютый сервер: замедление Google может повлиять на работу всего Рунета
06:56  Запад хочет разрушить экономику Белоруссии, - М.Сергеев
00:39  Резервный фонд президента Таджикистана: деньги на "черный день" или инструмент повышения имиджа?
00:33  Выведенная в Киргизии чудо-овца "Арашан" оказалась таджикским мутантом
Вторник, 25.05.2021
20:41  Хуаньцю шибао: различные факторы меняют сценарий палестино-израильского конфликта
17:27  Экс-Кырпремьер Кулов вспомнил, что золото "Кумтора" крали самолетами еще во времена его премьерства...
17:18  Пантюркизм как неоосманский проект, - А.Кобринский
17:16  РосБюрократия подрывает "русский мир" по мелочам, - "НГ"
16:18  Откуда взялся коронавирус? Внезапное заболевание сотрудников уханьской лаборатории вызывает новые вопросы, - Focus
16:11  Как гибель обычного негра добила Старую Америку, - Тимур Шерзад
15:26  Племянник супруги Эмомали Рахмона отличился в драке в Дангаре
15:24  "Точиксодиротбанк" и "Агроинвестбанк" ликвидированы. Кто вернет деньги вкладчикам?
11:52  Завещал, чем вещал: приравняют ли аккаунт в соцсети к имуществу?
11:15  В Бишкеке хотят соорудить Башню. Переплюнуть Эйфелеву в Париже (видео)
10:39  Как Белбатька провернул спецоперацию и сцапал младонатовского агента, - "СП"
10:19  "Расизм повернулся против белых": как смерть Флойда изменила США, - А.Поплавский
10:10  Переворот в Мьянме оставит детей неграмотными. Хунта репрессирует учителей, - "НГ"
09:35  Афро-расизм. Чернокожий мэр Чикаго Лайтфут отныне будет давать интервью только журналистам-неграм
09:27  Что нужно Киргизии от России, - А.Мукамбаев
09:08  Конфликт без посредников. Кто выиграл от войны на границе Киргизии и Таджикистана, - Т.Умаров
08:46  "Теолог" Шаазим Миноваров назначен советником президента Мирзиеева
08:43  Россия переигрывает США в войне Израиля с палестинцами, - Г.Мирзаян
08:04  Владимир Рыбаков: Игры разума и инстинкт государственности
07:50  США: точно в отношении ковида не установлено ничего, - В.Прохватилов
07:36  "Правильная бомбежка": Израиль показал России, как воевать с Украиной, - А.Ситников
07:24  Американская разведка настраивает ВОЗ против Китая, - В.Скосырев
07:22  Год без Флойда. США привыкают к новым "национальным героям", - А.Наумов
06:48  Разгул украинской преступности в Европе, - В.Малышев
06:46  Военный переворот в Мали: Президент Ба Ндау и премьер-министр Моктар Уана арестованы военными
Понедельник, 24.05.2021
21:39  Кто основал Рим? Тайны древних этрусков и их языка скрыты в подвалах Ватикана, - В.Малышев
21:25  Размороженный в Киргизии "Спутник V". Урок другим или пример для молчания? - А.Бенгард
21:14  В Узбекистане найден неизвестный науке вид дикого лука
21:11  ХАМАС против Израиля: ракетно-бомбовый диалог, - Александр Шумилин
21:03  Манижа как зеркало российской деградации, - "СП"
20:58  Тегеран продлил временные договоренности с МАГАТЭ, - И.Субботин
20:52  Афганистан: в ожидании геополитической ротации, - Н.Кузьмин
20:46  Круг "близких" Путину президентов пополнился любителем ядовитого аконита, - "МК"
20:43  В Латвии демонстративно спустили флаги России и Белоруссии. Минск разорвал дипотношения, Москва - утерлась?
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
"Лягушка в кипятке": Байден продолжит свою игру с Путиным, - А.Ситников
09:18 26.05.2021

"Лягушка в кипятке": Байден продолжит свою игру с Путиным
Экспорт нашего оружия уже рухнул на 22%, но это еще цветочки, убеждены в США
Александр Ситников
26 мая 21

Пентагоновский портал Real Clear Defense пишет, что политика новой администрации США несет в себе куда больше проблем для военно-промышленного комплекса РФ, чем ковбойские наскоки Трампа. "Хотя президент Байден говорит, что он не стремится к эскалации цикла действий против Москвы, но ведет себя гораздо более решительно, чем его предшественник", подчеркивает RCD.

Учитывая военный потенциал России, в Вашингтоне хотят повторить с нашей страной опыт "лягушка в кипятке". Дескать, если сразу ввести тотальные санкции, это может привести даже к войне с непонятными последствиями. И, напротив, постепенное введение ограничений на экспортно-импортные операции создадут у Москвы иллюзию, что опасность не смертельна.

Таким образом, США, включив в начале мая еще 32 российских субъекта в санкционный список из более чем 700 российских физических и юридических лиц, уже попавших под санкции, продолжат эксперимент "лягушка в кипятке", но уже с целой страной. При этом Белый дом, как ожидается, снизит агрессивную риторику и даже пойдет на кое-какие уступки, считая, что повышение "температуры в котле, куда попала Россия", идет слишком быстро. А это уже угрожает национальной безопасности Соединенных Штатов.

На прошедшей недавно в Рейкьявике встрече госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел России Сергея Лаврова, глава Госдепа, как подметили западные СМИ, был каким угодно, только не конфронтационным.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин в Женеве "предъявит" Байдену за русских и ПРО
Путин в Женеве "предъявит" Байдену за русских и ПРО
Переговоры президентов России и США назначены на 15−16 июня
"Есть много областей, где наши интересы пересекаются, и мы считаем, что можем работать вместе и действительно опираться на эти интересы, - заявил Блинкен, стараясь быть максимально искренним. - Мы считаем, что, если лидеры России и США смогут работать совместно…, мир может стать более безопасным".

Слова Блинкена, да богу в уши. Однако, по мнению ряда заокеанских экспертов, американцы просто взяли паузу в удушении РФ. Не хотят сорвать встречу Байдена и Путина. На данном этапе Вашингтону нужно спасти от разгрома прозападную оппозицию, что, тем не менее, не отменяет увеличения давления на нашу экономику и, главное, ВПК.

Авторы публикации в RCD Джон Парачини и Райан Бауэр, ведущие специалисты по оборонным технологиям мозгового центра Белого дома - RAND, считают, что Москва уже испытывает огромные трудности из-за ограничения на импорт из западных стран важнейших компонентов технологических систем и высокопроизводительных станков. Значит, миссия Байдена не такая уж невыполнимая. Впрочем, если лидеры и согласятся на торг, то смягчения американцев точно не коснутся оборонки.

Да, Россия запустила программу импортозамещения в ключевых отраслях промышленности, но она идет с огромным трудом для достижения намеченных целей. Прежде всего, Москва расплачивается за свою глупую экономическую политику в области станкостроения.

Парачини и Бауэр цитируют Томаса Мальмлофа, чьи работы связаны со шведским Агентством оборонных исследований: "После десятилетий пренебрежения и слабого спроса на свою продукцию российская станкостроительная промышленность находится в глубоком кризисе. Огромный спрос на станки, который, тем не менее, существует в российской промышленности, не в последнюю очередь в оборонной, в настоящее время в основном покрывается за счет импорта, и Россия стала четвертым крупнейшим импортером станков в мире".

Эта проблема не решается наскоком, тем более, что кабмин РФ продолжает наступать на одни и те же грабли. Портал Real Clear Defense в этой связи отмечает, что "в России идет борьба за освоение технологий двигателестроений и композитных материалов".

США очень любопытно узнать, доведут ли русские до ума самолеты МС-21 и Су-57. Ввод первого регулярно сдвигается вправо, а второй по-прежнему считается сырым. С этой точкой зрения трудно спорить, в том числе и потому, что эксперты RAND предполагают, что в России развиваются так называемые эрзац-технологии или закупаются неоригинальные станки и оборудование.

"Со временем эти проблемы могут повлиять на качество и долговечность российских передовых обычных вооружений, которые являются единственным международно признанным готовым экспортным товаром РФ", отмечают Парачини и Бауэр.

Можно по-разному относиться к оценкам заокеанских экспертов, которые, похоже, окончательно запутались в наших реалиях.

В РФ былых топ-экспортеров станков Японию и Германию заменил Китай, признает заокеанское экспертное сообщество, но и здесь у американцев наблюдается путаница. С одной стороны, Парачини и Бауэр, представляющие RAND, отмечают, что оборудование из КНР не дотягивает до стандартов "Made in Germany" и "Made in Japan", но с другой - Поднебесная, опираясь на свои достижения, демонстрирует феноменальные и, главное, стабильные успехи в космосе.

Бомбическая сила: В чью пользу ядерный "ракетный счет" между Россией и США
У Москвы нашлось 517 ракет с 1456 боезарядами, у Вашингтона соотношение 651 к 1357. Все ли тут "по чесноку"?
Именно поэтому Госдеп сосредоточился на политике выкручивания рук. "Экспорт российского оружия за последние четыре года (2016−2020 гг.) сократился на 22% по сравнению с предыдущими четырьмя годами (2011−2015 гг.), - пишет RCD. - Дипломатические интервенции США, подкрепленные перспективой санкций, привели к охлаждающему эффекту с продажами российского оружия в Индонезию и Марокко".

Вообще-то Индонезия и ранее, еще до санкций, неохотно покупала русское оружие. Сделка "Су-27 и Су-30 в обмен на пальмовое масло" рассматривалась Джакартой в рамках политики продвижения растительного суррогата на наш рынок.

Если уж и говорить о потере Россией части глобального рынка вооружения, то нужно иметь в виду Индию. Но, как отмечает издание Global Risk Insights, специализирующееся на политических рисках, янки тут ни при чем: "Индия начала амбициозную кампанию по индигенизации своей оборонной промышленности, стремясь уменьшить свою зависимость от импорта (российского) оружия и одновременно увеличить внутреннее производство". Нью-Дели ввел эмбарго на импорт 101 военной позиции на общую сумму $ 47 млрд.

Но из-за конфликта с Пакистаном, эмбарго регулярно нарушается, а также усиливающаяся напряженность в мире не уменьшает спрос на русское оружие. Впрочем, доля экспортных доходов ВПК РФ невелика по сравнению с внутренними заказами, поэтому слухи о "медленной смерти российской оборонки" являются сильно преувеличенными.

Источник - свободная пресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1622009880
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Казахстанскую экономику в постпандемический период обсудили на заседании Клуба молодых экспертов при Сенате
- Премьер-Министр РК А. Мамин поручил увеличить темпы вакцинации населения
- 300 млрд тенге направят на реализацию Дорожной карты занятости в 2021 году
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 мая 2021 года №335
- В Сенате обсудили вопросы закупок субъектов квазигосударственного сектора
- Итоги аудита консолидированной финансовой отчетности 15 центральных госорганов за 2020 год
- В Казахстане увеличится финансирование науки за счет недропользователей
- Рассмотрено уголовное дело
- Вынесен приговор за получение взятки и дача взятки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  