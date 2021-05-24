Кыргызстан отправил назад в Душанбе самолет с гражданами Таджикистана

10:07 26.05.2021

Предыстория: Кыргызстан ввел временные ограничения на границе для граждан Таджикистана. Подробности от Пограничной службы КР

Бишкек (АКИpress) – Пограничники Кыргызстана отправили обратно в Душанбе граждан Таджикистана, которые прибыли в Бишкек авиарейсом из Душанбе.



Как сообщили в пресс-службе аэропорта "Манас", выполнявший чартерный рейс самолет таджикской авиакомпании "Сомон Эйр" прибыл в бишкекский аэропорт 25 мая в 23:11. На его борту находились 186 пассажиров.



"В связи с временными ограничениями на въезд, прибывание и транзит для граждан Таджикистана на территорию Кыргызстана Пограничная служба КР отклонила пропуск 177 таджикистанцев. 9 граждан третьих стран прошли регистрацию и остались в Бишкеке", - говорится в сообщении.



Самолет с гражданами Таджикистана отправился обратно в Душанбе через четыре часа, в 03:17, рассказали в аэропорту.