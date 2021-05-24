 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 26.05.2021
10:09  Скончался Заслуженный учитель Киргизии Владимир Унгефухт - 28 лет руководивший лучшей школой Нарына
10:07  Кыргызстан отправил назад в Душанбе самолет с гражданами Таджикистана
09:18  "Лягушка в кипятке": Байден продолжит свою игру с Путиным, - А.Ситников
09:14  Почему Казахстан решился дать отпор Китаю, - И.Джорбенадзе
09:07  Асадисты трясут урну. Президентские выборы стартовали в Сирии
08:11  Тегеран решил вмешаться в конфликт Армении и Азербайджана, - В.Панфилова
08:05  На Играх главное - не разболеться. Токийскую Олимпиаду и отменять дорого, и проводить опасно

08:02  Казахстану добавили выборности. Токаев изменил законодательство, - "Къ"
07:29  Кыргызстан по-прежнему остается сырьевым придатком, - В.Аникин
07:23  Ташиев и Жапаров - два главных поджигателя Баткенской войны, - "Дело №"
07:21  Закрывается ("по политическим причинам") хорошая кыргызстанская газета "Дело №"
07:12  Узбекистанскую "Международную исламскую академию" возглавил Музаффар Комилов
07:08  Казахстан утверждает, что официально получил от Узбекистана поселки Багыс и Хиебон
07:01  Лютый сервер: замедление Google может повлиять на работу всего Рунета
06:56  Запад хочет разрушить экономику Белоруссии, - М.Сергеев
00:39  Резервный фонд президента Таджикистана: деньги на "черный день" или инструмент повышения имиджа?
00:33  Выведенная в Киргизии чудо-овца "Арашан" оказалась таджикским мутантом
Вторник, 25.05.2021
20:41  Хуаньцю шибао: различные факторы меняют сценарий палестино-израильского конфликта
17:27  Экс-Кырпремьер Кулов вспомнил, что золото "Кумтора" крали самолетами еще во времена его премьерства...
17:18  Пантюркизм как неоосманский проект, - А.Кобринский
17:16  РосБюрократия подрывает "русский мир" по мелочам, - "НГ"
16:18  Откуда взялся коронавирус? Внезапное заболевание сотрудников уханьской лаборатории вызывает новые вопросы, - Focus
16:11  Как гибель обычного негра добила Старую Америку, - Тимур Шерзад
15:26  Племянник супруги Эмомали Рахмона отличился в драке в Дангаре
15:24  "Точиксодиротбанк" и "Агроинвестбанк" ликвидированы. Кто вернет деньги вкладчикам?
11:52  Завещал, чем вещал: приравняют ли аккаунт в соцсети к имуществу?
11:15  В Бишкеке хотят соорудить Башню. Переплюнуть Эйфелеву в Париже (видео)
10:39  Как Белбатька провернул спецоперацию и сцапал младонатовского агента, - "СП"
10:19  "Расизм повернулся против белых": как смерть Флойда изменила США, - А.Поплавский
10:10  Переворот в Мьянме оставит детей неграмотными. Хунта репрессирует учителей, - "НГ"
09:35  Афро-расизм. Чернокожий мэр Чикаго Лайтфут отныне будет давать интервью только журналистам-неграм
09:27  Что нужно Киргизии от России, - А.Мукамбаев
09:08  Конфликт без посредников. Кто выиграл от войны на границе Киргизии и Таджикистана, - Т.Умаров
08:46  "Теолог" Шаазим Миноваров назначен советником президента Мирзиеева
08:43  Россия переигрывает США в войне Израиля с палестинцами, - Г.Мирзаян
08:04  Владимир Рыбаков: Игры разума и инстинкт государственности
07:50  США: точно в отношении ковида не установлено ничего, - В.Прохватилов
07:36  "Правильная бомбежка": Израиль показал России, как воевать с Украиной, - А.Ситников
07:24  Американская разведка настраивает ВОЗ против Китая, - В.Скосырев
07:22  Год без Флойда. США привыкают к новым "национальным героям", - А.Наумов
06:48  Разгул украинской преступности в Европе, - В.Малышев
06:46  Военный переворот в Мали: Президент Ба Ндау и премьер-министр Моктар Уана арестованы военными
Понедельник, 24.05.2021
21:39  Кто основал Рим? Тайны древних этрусков и их языка скрыты в подвалах Ватикана, - В.Малышев
21:25  Размороженный в Киргизии "Спутник V". Урок другим или пример для молчания? - А.Бенгард
21:14  В Узбекистане найден неизвестный науке вид дикого лука
21:11  ХАМАС против Израиля: ракетно-бомбовый диалог, - Александр Шумилин
21:03  Манижа как зеркало российской деградации, - "СП"
20:58  Тегеран продлил временные договоренности с МАГАТЭ, - И.Субботин
20:52  Афганистан: в ожидании геополитической ротации, - Н.Кузьмин
20:46  Круг "близких" Путину президентов пополнился любителем ядовитого аконита, - "МК"
20:43  В Латвии демонстративно спустили флаги России и Белоруссии. Минск разорвал дипотношения, Москва - утерлась?
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   |   Таджикистан   | 
Кыргызстан отправил назад в Душанбе самолет с гражданами Таджикистана
10:07 26.05.2021

Предыстория: Кыргызстан ввел временные ограничения на границе для граждан Таджикистана. Подробности от Пограничной службы КР
Бишкек (АКИpress) – Пограничники Кыргызстана отправили обратно в Душанбе граждан Таджикистана, которые прибыли в Бишкек авиарейсом из Душанбе.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта "Манас", выполнявший чартерный рейс самолет таджикской авиакомпании "Сомон Эйр" прибыл в бишкекский аэропорт 25 мая в 23:11. На его борту находились 186 пассажиров.

"В связи с временными ограничениями на въезд, прибывание и транзит для граждан Таджикистана на территорию Кыргызстана Пограничная служба КР отклонила пропуск 177 таджикистанцев. 9 граждан третьих стран прошли регистрацию и остались в Бишкеке", - говорится в сообщении.

Самолет с гражданами Таджикистана отправился обратно в Душанбе через четыре часа, в 03:17, рассказали в аэропорту.

Источник - kg.akipress.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1622012820
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Казахстанскую экономику в постпандемический период обсудили на заседании Клуба молодых экспертов при Сенате
- Премьер-Министр РК А. Мамин поручил увеличить темпы вакцинации населения
- 300 млрд тенге направят на реализацию Дорожной карты занятости в 2021 году
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 мая 2021 года №335
- В Сенате обсудили вопросы закупок субъектов квазигосударственного сектора
- Итоги аудита консолидированной финансовой отчетности 15 центральных госорганов за 2020 год
- В Казахстане увеличится финансирование науки за счет недропользователей
- Рассмотрено уголовное дело
- Вынесен приговор за получение взятки и дача взятки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  