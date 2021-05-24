Скончался Заслуженный учитель Киргизии Владимир Унгефухт - 28 лет руководивший лучшей школой Нарына

10:09 26.05.2021

Скончался бывший директор "самой сильной" школы Нарына Владимир Унгефухт, руководивший ею 28 лет

В городе Нарын 20 мая 2021 года в возрасте 89 лет скончался бывший директор СШ №2 имени В.П.Чкалова - Владимир Унгефухт.



Об этом пишет корреспондент Turmush.



По его данным, вчера, 25 мая, выпускники, окончившие указанную школу-гимназию в 1971 году, установили мемориальную доску в честь Владимира Унгефухт. В торжественном мероприятии участвовали трудовой коллектив учебного заведения и выпускники, окончившие школу в 1971-1991 годы. Мэр города Нарын Нурбек Молдокадыров отметил большой вклад покойного преподавателя в воспитание и обучение тысячи учеников, которые проучились в этом учебном заведении.



В.Унгефухт на протяжении 28 лет был директором школы им. Чкалова.



Семья Унгефухта В.Ф. в годы Великой Отечественной войны переехала в Ташкент, а после переселилась в село Молдовановка Чуйской области. Там он окончил среднюю школу. Получив высшее образование, начал работать в селе Куйбышева Тянь-Шанского района Нарынской области, а в 1955 году его направляют в село Эчки Башы Тянь-Шаньского района учителем русского языка.



Жил в семье Кудакеевых, освоил, общаясь с односельчанами, кыргызский язык и понял менталитет кыргызкого народа. В 1956 году создал семью с Марией Давыдовной, с которой дружил долгие годы. У них две дочери и сын, а теперь внуки и правнуки, которые пошли по стопам родителей - стали учителями.



В 1963 году стал директором СШ №2 им. В.П.Чкалова города Нарын.



За время работы школа приобрела статус учебного заведения с углубленным изучением немецкого языка. Большое внимание он уделял квалифицированному подбору педагогических кадров, что повлияло на качество обучения. В эти годы увеличилось число медалистов и выпускников, поступающих в вузы России, Белоруссии, Украины. Его выпускники - это учителя, врачи, инженеры, военные, экономисты.



С 1965 года школа №2 им. В.П.Чкалова стала экспериментальной площадкой по апробации учебников и углубленному изучению некоторых предметов.



Он обладал особым чутьем на молодые кадры, создавал возможности для выпускников школы, некоторые из которых вернулись и работают ныне в стенах родной школы - их более 30 человек.



Он избирался депутатом городского совета и кандидатом в члены Пленума Нарынского обкома партии.



В последние годы был также председателем городского профсоюза работников просвещения.



Был награжден рядов орденов и медалей, удостоен званий "Заслуженный учитель Киргизской СССР", "Отличник просвещения СССР". Был участником Всесоюзного съезда работников образования.