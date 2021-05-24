Александр Лукашенко: Белоруссия станет форпостом новой Евразии

14:05 26.05.2021 Как конфликт РБ с Западом скажется на интеграции Минска и Москвы

Сергей Аксенов

На фото: президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления на встрече с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления в Овальном зале Дома правительства.

На фото: президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления на встрече с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления в Овальном зале Дома правительства.

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Алексей Дзермант Юрий Баранчик



Запад перешел от организации бунтов к удушению Белоруссии. Следующей будет Россия, заявил Александр Лукашенко, выступая 26 мая в парламенте Белоруссии. Речь была запланирована на 25 мая, но позже сдвинута на сутки. На этой неделе президент РБ должен встретиться с Владимиром Путиным.



По словам Лукашенко, Белоруссия не поддастся давлению. Руководство страны осознает, что находится на пороге "даже не холодной, а ледяной войны". Однако белорусское общество готово стать "форпостом новой Евразии".



Вывод о ледяной войне Лукашенко сделал на основании событий 2020−2021 годов, когда Запад инспирировал гибридную войну, а затем от бессилия, что госпереворот провалился, "перешел от организации бунтов к удушению" Белоруссии.



Ключевой стала история с самолетом, который на днях был посажен в Минске. Это была провокация западных спецслужб. Сообщение о минировании самолета поступило из Швейцарии, заявил Лукашенко. В РБ заботились о безопасности пассажиров и лишь поэтому задействовали истребитель.



"Не нравится летать через безопасную Беларусь - летайте там, где угробили 300 человек", - сказал президент. И дополнительно "прошелся" по Киеву: "Миллионы украинцев стоят на западной границе, вымаливая кусок хлеба, а олигархи эшелонами вывозят чернозем".



Лукашенко пообещал в ближайшее время представить публике все, что наговорили задержанные после посадки самолета Роман Протасевич и россиянка Софья Сапега. "У нас нет революционеров, у нас жулики, которые сбежали за границу", - считает он.



Президент РБ призвал белорусское общество к максимальной мобилизации. Граждан нужно делать "соработниками государства", а губернаторам шевелиться в два раза быстрее. Референдум по новой Конституции пройдет на высочайшем уровне - демократично и открыто, заверил Лукашенко.



Он призвал соотечественников "сохранить страну и передать ее детям". Историю с флагом Белоруссии в Латвии, которая привела к резкому обострению отношений двух стран, Лукашенко считает закономерной, так как РБ поступила как "суверенное национальное государство".



Вслед за Лукашенко выступили ключевые министры. "Беларусь хотят превратить в лимитрофное государство, хотят уничтожить нашу государственность и подсадить на трон подобранных за рубежом уток", заявил министр иностранных дел Владимир Макей.



"Мы рассматриваем сворачивание сотрудничества с ЕС по вопросам нелегальной миграции, гуманитарных проектов и других направлений. Если на Западе не одумаются", - добавил он.



О наращивании сил НАТО у границ Белоруссии рассказал министр обороны Виктор Хренин.



Отвечая на вопросы после выступления министров, Лукашенко высказался про "многовекторность" внешней политики Минска. "Это не так, как трактуют эксперты - один вектор на Запад, другой на Восток. Это по всему миру. Но если Запад этот вектор хочет свернуть, краха не будет", - пояснил он.



В своем противостоянии Западу Лукашенко готов опираться на Москву. "Мы можем с Россией выстроить такую мощную систему взаимоотношений, что будет сильнее, чем в самой России. Мы для России ценны так, как и Россия для нас", - заверил президент.



По горячим следам выступление Лукашенко "СП" прокомментировал белорусский политолог Алексей Дзермант.



- Выступление Лукашенко - очень жесткий ответ на западные провокации, на давление, угрозы. По сути, он сказал, что раз Запад не хотел иметь под боком мирную Белоруссию, то теперь он получит серьезный военизированный форпост Евразии, имея прежде всего Россию и Китай. С которыми Западу все равно ничего не удастся сделать.



"СП": - Упоминание Китая в таком контексте несколько необычно…



- Белоруссия сотрудничает с Китаем по военным вопросам, по гуманитарным. Хотя от Китая Белоруссия далеко, тем не менее Пекин тоже имеет здесь свои интересы. Тем более политических разногласий у нас нет. Строй в обоих государствах похож. Китайцы с удовольствием едут сюда и в качестве туристов, и в качестве инвесторов. Так что поддержка Китая есть. Хотя она и не такая всеобъемлющая, как поддержка России, но тем не менее Китай - второй патрон Белоруссии в битве с Западом.



"СП": - Насколько размежевание Белоруссии с Западом влияет на глубину предстоящей ей интеграции с Россией?



- Конечно, действия Запада подталкивают наши страны в объятия друг друга. Хотя я думаю, что полного растворения Белоруссии в России не произойдет. Кажется, и России это не так уж выгодно. Ей лучше иметь еще одного субъекта в международной игре. Но теснейшее сближение в оборонной сфере, в сфере безопасности обеспечено. Если уж мы заявляем себя теперь форпостом Евразии, это фактически означает превращение страны в Брестскую крепость со всем сопутствующим сопровождением. Возможно появление военных баз, укрепление российским оружием наших границ. Думаю, оборона станет флагманом нашего союза, за которым уже потянется все остальное. В первую очередь экономика.



"СП": - Не может ли признание Крыма российским стать политическим маркером новой политики Лукашенко?



- Сейчас надо следить, что будет происходить с "Белавиа". Пустит ли она самолеты в Крым. Второе - надо смотреть на поведение Украины. Но оно уже недружественное Белоруссии. Если отношения с Киевом будут ухудшаться, то мы неизбежно придем к признанию Крыма.



"СП": - Имели ли показания, данные Романом Протасевичем и Софьей Сапегой, какое-то значение для содержания выступления Лукашенко? Не по этой ли причине оно было перенесено на сутки? Раскалывали задержанных? Вообще, странно, что они так легко раскололись…



- Сейчас эта тема будет раскручиваться. Думаю, из их показаний мы узнаем много интересного. Они серьезные носители информации. Но они, конечно, сдадут своих кураторов и свои сети. Это ведь достаточно молодые люди и никакие не революционеры. До сих пор они жили в комфортных условиях, получали в Польше большие деньги, летали на отдых в Грецию. А теперь они в шоке. Пришло, видимо, понимание, что, либо они сядут надолго, либо сядут, но сотрудничеством со следствием хоть как-то скостят себе срок. Других вариантов у них нет. Никто за них "вписываться" не будет. Думаю, им обрисовали эту альтернативу, и они приняли решение.



Санкции и угрозы, по убеждению Лукашенко, не будут иметь никакого воздействия. Белорусы продолжат отстаивать свое государство. Обвинения же Белоруссии, связанные с посадкой самолета, если судить по мгновенной реакции Запада, - провокация, фейк, ложь. Их цель - сделать из Белоруссии изгоя.



"СП": - Есть ли сейчас у Лукашенко поддержка общества, чиновников? Раз он призвал их ускориться, то, возможно, все не так хорошо…



- Поддержка есть. Вертикаль власти работает слаженно. Никаких серьезных сбоев мы не наблюдали. Просто у кого-то из чиновников может быть обманчивое впечатление, что с 2020 года прессинг спал. Ничего подобного. Президент призывает их не расслабляться и не думать, что Белоруссию оставят в покое. Поэтому всем надо держать строй, отбиваться, иначе всех уничтожат.



Однако заместитель директора Института РУССТРАТ Юрий Баранчик считает, что игра в многовекторность сохранится:



- Официальный Минск попытается как можно сильнее лавировать и как можно дольше тянуть с принятием решением о реальной интеграции с Россией. Из выступления Лукашенко ясно, что он не собирается отступать от этой стратегии. Но ситуация в белорусской экономике благодаря санкциям достаточно плачевная, а может стать еще хуже.



"СП": - Даже так?



- Из заявлений одного из глашатаев партии зеленых в Германии, который вероятно победит на выборах осенью 2021 года, очевидно, что там понимают, что основная составляющая экономики Белоруссии - это нефть и нефтепродукты, вырабатываемые из российской нефти. А также калийные удобрения. Если ударить по этим двум составляющим, экономике будет тяжело. Эта направленность подтверждается и тем, что в Литве собираются ввести мораторий на несколько месяцев на отгрузку белорусских калийных удобрений с местных терминалов.



То есть ситуация для Белоруссии складывается сложная, и в этих условиях сохранить пресловутую многовекторность не получится. Тем более попытки пристегнуть Москву к инциденту в небе над Белоруссией потерпели фиаско.



"СП": - Не зря Лукашенко, отвечая на вопросы после своего выступления, назвал экономику главной темой предстоящих переговоров с Путиным…



- На мой взгляд, его довольно пропагандистское выступление было необходимо даже не для объяснения ситуации по задержанному Протасевичу, а для того, чтобы укрепить свои позиции перед переговорами в России, которые пройдут уже через два дня. Потому что они очень слабые. По этой же причине дали выступить Макею, главе КГБ Тертелю. Но эта попытка будет неудачной, потому что в Москве реальное состояние дел хорошо понимают. А значит возможен очень жесткий разговор. Источник - свободная пресса

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